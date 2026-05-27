Красота - страшная сила: из Пятигорска в Кабардино-Балкарию

Побывать там, где величие гор завораживает и немного пугает
Вы отправитесь в путешествие по самым выразительным локациям Кабардино-Балкарии — от необычного замка до глубоких озёр и горных теснин.

Здесь природа раскрывается во всей своей силе: масштабной, суровой и одновременно удивительно красивой.
Описание экскурсии

Замок Шато Эркен

Неожиданное начало маршрута — современный замок, построенный в 2010 году. Он словно появился здесь из другой эпохи и задаёт тон всей поездке.

Водопад Тыжынты

Редкое по форме место: вода выходит прямо из трещин скалы и мягко стекает вниз, образуя каскады. Местные жители используют её как родниковую — чистую и холодную.

Язык тролля в Безенгийском ущелье

Одна из самых эффектных точек маршрута. Узкий выступ над пропастью, где захватывает дух. Это место не требует описаний — его нужно увидеть.

Голубые озёра

Четыре карстовых озера с водой, меняющей цвет от лазурного до глубокого изумрудного. Здесь хочется задержаться и просто смотреть.

Черекская теснина

Дорога проходит по узкому ущелью с отвесными скалами. Масштаб ощущается особенно остро — вы словно внутри огромного природного коридора.

Верхняя Балкария

Старинное село с атмосферой прошлого. Вы увидите руины древнего поселения и башню Абаевых — тихое место с сильной историей.

Аушигерские термальные источники

Финальная точка маршрута. Тёплая минеральная вода помогает расслабиться после насыщенного дня в горах.

Тайминг поездки

7:00 — выезд
8:30 — замок Шато Эркен
10:00 — водопад Тыжынты
11:30 — Язык тролля (Безенги)
13:30 — обед
14:30 — Голубые озёра
15:30 — Черекская теснина (с остановками)
16:30 — Верхняя Балкария
18:00 — Аушигерские термальные источники
19:30 — выезд обратно
21:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали

  • Поедем на внедорожнике Toyota с кондиционером
  • Экологические сборы (~300 ₽ за чел.) и обед (~700 ₽ за чел.) оплачиваются дополнительно
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4988 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил
Исмаил — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 24 туристов
Открываем гостям многогранный мир Северного Кавказа — от заснеженных вершин Эльбруса до древних аулов и целебных источников. Наши экскурсии помогают увидеть регион во всей полноте: через природу, историю, традиции и
читать дальшеуменьшить

искреннее кавказское гостеприимство. Маршруты делаем насыщенными, но комфортными, познавательными и эмоционально яркими. Всех гидов нашей команды объединяет глубокая связь с регионом: большинство выросли здесь или живут много лет. Нас сплачивают любовь к Кавказу, уважение к его многонациональной культуре и желание делиться этим с гостями. Каждое путешествие строим как приключение — с импровизацией, сюрпризами и моментами «вау». Вместо заученных фактов — живые истории, вместо автобусных туров — внедорожники и пешие тропы. Наш фирменный стиль — сочетание драйва и уюта: после сложного подъёма — ужин с хычином и айраном, после экскурсии по древним башням — мастер-класс по лезгинке.

Входит в следующие категории Пятигорска

