ДаргавсНекрополь, загадочная и необычная достопримечательность 🏛️ России. Самый старый склеп датирован XIV веком. По программе этого тура: живописное Куртатинское ущелье, древние аланские родовые башни, ущелье Кармадон — место гибели Сергея Бодрова, ледник Колка, аланский мужской монастырь, древнюю каменная крепость. Кроме того полюбуемся шикарным видом на гору Казбек (50033 н. у. м. )Мидаграбинские водопадыСамые высокие водопады Европы и пятые в списке высотников всей планеты. Они производят впечатление потоков, льющихся прямо с неба. Главный из них, водопад Большой Зейгалан, называют падающей лавиной. По геологическим данным, высота непрерывного падения воды этого водопада составляет 700 м. Возьмите с собой:• паспорт, свидетельство о рождении (детям);
теплые вещи, удобную обувь;
деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги водителя гида
Что не входит
Питание
Экологический сбор (50 руб)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.