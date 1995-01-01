ДаргавсНекрополь, загадочная и необычная достопримечательность 🏛️ России. Самый старый склеп датирован XIV веком. По программе этого тура: живописное Куртатинское ущелье, древние аланские родовые башни, ущелье Кармадон — место гибели Сергея Бодрова, ледник Колка, аланский мужской монастырь, древнюю каменная крепость. Кроме того полюбуемся шикарным видом на гору Казбек (50033 н. у. м. )Мидаграбинские водопадыСамые высокие водопады Европы и пятые в списке высотников всей планеты. Они производят впечатление потоков, льющихся прямо с неба. Главный из них, водопад Большой Зейгалан, называют падающей лавиной. По геологическим данным, высота непрерывного падения воды этого водопада составляет 700 м. Возьмите с собой:• паспорт, свидетельство о рождении (детям);

теплые вещи, удобную обувь;

деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).