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Джип-тур на Мидаграбинские водопады и Даргавс

Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Тех, кого привлекают тайны мира, приглашаем на джип-тур «Даргавс и Мидаграбинские водопады».

Возможно купание в термальных источниках в ущелье Кармадон или в п.

Нижний Бирагзанг.
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🛣Джиппинг
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 17 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 16 000 ₽ за экскурсию

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Джип-тур на Мидаграбинские водопады и Даргавс
Джип-тур на Мидаграбинские водопады и Даргавс

Что вы увидите

  • Ледник Колка
  • Большой Зейган
  • Даргавс
  • Бирагзанг
ДаргавсНекрополь, загадочная и необычная достопримечательность 🏛️ России. Самый старый склеп датирован XIV веком. По программе этого тура: живописное Куртатинское ущелье, древние аланские родовые башни, ущелье Кармадон — место гибели Сергея Бодрова, ледник Колка, аланский мужской монастырь, древнюю каменная крепость. Кроме того полюбуемся шикарным видом на гору Казбек (50033 н. у. м. )Мидаграбинские водопадыСамые высокие водопады Европы и пятые в списке высотников всей планеты. Они производят впечатление потоков, льющихся прямо с неба. Главный из них, водопад Большой Зейгалан, называют падающей лавиной. По геологическим данным, высота непрерывного падения воды этого водопада составляет 700 м. Возьмите с собой:• паспорт, свидетельство о рождении (детям);
  • теплые вещи, удобную обувь;
  • деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги водителя гида
Что не входит
  • Питание
  • Экологический сбор (50 руб)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Джип-тур на Мидаграбинские водопады и Даргавс
Джип-тур на Мидаграбинские водопады и Даргавс
Джип-тур на Мидаграбинские водопады и Даргавс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Машук
Машук
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