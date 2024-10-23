Сергей — ваша команда гидов в Пятигорске

Провели экскурсии для 2110 туристов

читать дальше мной и с моей командой опытных гидов вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой и минеральной воды и запечатлеете фантастические панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. Познакомитесь с кавказским гостеприимством, историей, культурой, традиционной кавказской кухней. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и готовы к приключениям с комфортом — Северный Кавказ ждет вас! До встречи!

Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! Уже более трех лет я организовываю и провожу экскурсии по лучшим маршрутам Кавказа в формате индивидуальных и групповых туров. В путешествиях со