Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит в мини-группе

Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Вы рассмотрите старинные сторожевые башни, проедете по перевалу Актопрак и увидите высокогорное озеро, окруженное холмами и каменистыми утесами.

А еще полюбуетесь водопадами и ущельями, исследуете древний некрополь и раскроете загадочные легенды, связанные с этим краем.
5
1 отзыв
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит в мини-группе
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит в мини-группе
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Невероятная Кабардино-Балкария

Вас ждет погружение в мир фантастической горной природы. В программе экскурсии:

  • Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии.
  • Парадром — вы понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над красивейшим Чегемским ущельем. Если пожелаете, также совершите полет в компании опытного инструктора.
  • Горное село Эльтюбю — средоточие истории всей Балкарии. Вы увидите старинные сторожевые башни и руины греческих храмов и услышите мистические истории этих мест.
  • «Город мёртвых» — в древнем некрополе на вулканическом массиве Кумтюбе на высоте более 3500 метров вы отыщете средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи и узнаете о загадочном ночном свечении, которое наблюдали здесь в 80-е годы.
  • Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок. Я расскажу, какие сражения здесь происходили и какие фильмы снимали, покажу захватывающие дух виды на живописные долины и горные вершины.
  • Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелеными холмами, каменистыми утесами и чистейшей водой изумрудного цвета. А также проводите закат за чашечкой горячего горного чая.

Организационные детали

  • В поездке необходимо иметь закрытую верхнюю одежду, удобную обувь, головные уборы, воду, наличные деньги для оплаты в кафе, в санитарных комнатах и для покупки сувениров
  • При согласовании с гидом и группой, возможен заезд на парадром FlyChegem.
  • Полёт на параплане оплачивается отдельно (по желанию): 6000 руб. за человека + 1000 руб. за съемку на GoPro, продолжительность — 20-30 минут
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

ежедневно в 06:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 окт 2024
Великолепная экскурсия! Гид - великолепный водитель и экскурсовод. Побывали в таких местах, куда трудно добраться и на автобусе и на своем автомобиле. Однозначно рекомендую джип-тур!
Великолепная экскурсия! Гид - великолепный водитель и экскурсовод. Побывали в таких местах, куда трудно добраться и

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