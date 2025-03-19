Навстречу живописным водопадам и целебным источникам! Первая локация — красота, колорит и вкус! Вторая локация — релакс, спа и оздоровление! Мы составили данную программу специально для тех туристов, кто не желает далеко уезжать на целый день и возвращаться под вечер слишком уставшими. Однако получить яркие эмоции от новых мест хочется всем!

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Вод, чтобы посетить всего две локации, но зато каких: вас ожидают живописнейшие Медовые водопады и целебные Суворовские термальные источники! Это излюбленные рекреационные зоны местных жителей и путешественников. Что вас ожидает: Медовые водопады — наша первая локация — в окрестностях Кисловодска. Полюбуемся несколькими водопадами, заглянем в этнографический музей, при желании можно угостить местную живность (козочек, кроликов, барашков и горных козлов). Вкусных моментов пребыванию здесь добавит дегустация травяного чая в Чайном домике и аппетитные хычины. Там же можно купить сувениры, колбасу из конины, чак-чак и много чего еще. После — релакс в Суворовских термальных источниках. Источники считаются, пожалуй, идеальным местом, чтобы в наше стремительное время отдохнуть и зарядиться энергией. Из этого краткого путешествия вы вернетесь с отличным настроением, позитивными впечатлениями, отдохнувшими и полными сил! Важная информация: