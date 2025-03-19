Для тех, кто не был в этих двух замечательных местах, мы настоятельно рекомендуем! Они абсолютно разные, кажется несовместимые, и именно поэтому, мы включили Медовые водопады и Термальные источники в один день! В один день насладиться природой, Кавказским колоритом и расслабиться и оздоровиться в термальной воде!
Описание экскурсии
Навстречу живописным водопадам и целебным источникам! Первая локация — красота, колорит и вкус! Вторая локация — релакс, спа и оздоровление! Мы составили данную программу специально для тех туристов, кто не желает далеко уезжать на целый день и возвращаться под вечер слишком уставшими. Однако получить яркие эмоции от новых мест хочется всем!
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Мин
Вод, чтобы посетить всего две локации, но зато каких: вас ожидают живописнейшие Медовые водопады и целебные Суворовские термальные источники! Это излюбленные рекреационные зоны местных жителей и путешественников. Что вас ожидает: Медовые водопады — наша первая локация — в окрестностях Кисловодска. Полюбуемся несколькими водопадами, заглянем в этнографический музей, при желании можно угостить местную живность (козочек, кроликов, барашков и горных козлов). Вкусных моментов пребыванию здесь добавит дегустация травяного чая в Чайном домике и аппетитные хычины. Там же можно купить сувениры, колбасу из конины, чак-чак и много чего еще. После — релакс в Суворовских термальных источниках. Источники считаются, пожалуй, идеальным местом, чтобы в наше стремительное время отдохнуть и зарядиться энергией. Из этого краткого путешествия вы вернетесь с отличным настроением, позитивными впечатлениями, отдохнувшими и полными сил! Важная информация:
- Рекомендуем брать с собой наличные деньги, в горной местности связь нестабильная.
- Обязательна удобная обувь.
- Для посещения источников нужны купальники, тапочки.
- Экскурсия по единой стоимости возможна из всех городов КМВ.
- Экскурсия оплачивается за машину, а не за место (максимально 8 туристов).
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медовые водопады
- Дорога поднимет нас на вершину плато, на высоту около 1000 м над уровнем моря, к Красному кургану, дальше спустимся к ущелью реки Аликоновки. По приезде отправимся вниз по ступенькам с веселым названием «Тещины ребра», и вы увидите несколько водопадов: Жемчужный, Чертова мельница, Малый медовый, Девичьи косы и Большой медовый. Это очень интересное и колоритное место! Самые смелые оценят Zipline, самый протяжённый в России (1050 м) и совершенно безопасный
- Суворовские термальные источники
- Бальнеология - наука о лечебном действии минеральных вод. Очень здорово насладиться купанием в теплой воде, зная, что она ещё и оздоравливает. Сероводородно-щелочная вода источника обладает уникальными свойствами за счет ее состава и температуры. В каждом бассейне она разная. Суворовские источники включают 2 комплекса, в одном 13 бассейнов, в другом - 4, работают круглогодично (холодно не будет точно). На территории работают кафе с домашней выпечкой и травяным чаем
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер - от дома и до дома
Что не входит в цену
- Питание - около 300 р
- Термальные источники:/n /nвзрослый - 600 р /n /nдетский - 300 р
- Вход на Медовые водопады - 60 р
- Zipline по желанию - 2000 р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем по Вашему адресу
Завершение: Развозим гостей по адресам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности
- Для посещения источников нужны купальники, тапочки
- Рекомендуем брать с собой наличные деньги, в горной местности связь нестабильная
- Обязательна удобная обувь
- Экскурсия по единой стоимости возможна из всех городов КМВ
- Экскурсия оплачивается за машину, а не за место (максимально 8 туристов)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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