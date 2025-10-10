Северное Приэльбрусье - место, где история и природа переплетаются в удивительном танце.
Отправляясь на экскурсию, вы увидите следы экспедиции Аненербе 1942 года, познакомитесь с геологическими исследованиями у подножия Эльбруса и насладитесь видами на водопады и альпийские луга.
Эта поездка - уникальная возможность прикоснуться к тайнам прошлого и настоящего, исследовать высокогорные дороги и насладиться свежим воздухом
Отправляясь на экскурсию, вы увидите следы экспедиции Аненербе 1942 года, познакомитесь с геологическими исследованиями у подножия Эльбруса и насладитесь видами на водопады и альпийские луга.
Эта поездка - уникальная возможность прикоснуться к тайнам прошлого и настоящего, исследовать высокогорные дороги и насладиться свежим воздухом
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие виды на Эльбрус
- 🧭 Следы экспедиции Аненербе
- 💧 Водопады и минеральные источники
- 🏞️ Альпийские луга и высокогорная тундра
- 🚶♂️ Пеший треккинг к немецкому аэродрому
Что можно увидеть
- Кавказская пирамида
- Источники с мёртвой и живой водой
- Гора Сирх
- Водопады урочища Джилы-Су
- Поляна Эммануэля
- Немецкий аэродром
- Скалы Аватара
- Самая высокогорная дорога России
Описание экскурсии
Точки маршрута
- «Кавказская пирамида»
- Источники с мёртвой и живой водой
- Гора Сирх (языческое царство мёртвых)
- 4 водопада урочища Джилы-Су
- Поляна Эммануэля
- Немецкий аэродром (пеший треккинг по согласию всей группы на 2 часа)
- Скалы Аватара
- Самая высокогорная дорога России
Исследовательские экспедиции в северное Приэльбрусье, о которых мы поговорим:
- мистические «в поисках Шамбалы»
- экспедиции первовосходителей 1829 и 1853 годов
- геологические у подножия Эльбруса
- исследования НИИ уникальных бальнеологических источников Джилы-Су
- последние работы вулканологов и геологов на неостывшем вулкане Эльбрус
Особенности путешествия
Маршрут в северное Приэльбрусье стал доступен несколько лет назад и сейчас в тройке самых популярных на КМВ. Однако все программы заканчиваются в урочище Джилы-Су на турбазе у минеральных источников — я же предлагаю вам расширенный формат познавательной, исследовательской экспедиции с возможностью походить и подышать воздухом альпийских лугов, побывать в высокогорной тундре и полюбоваться ледниками.
Организационные детали
- Дорога до первой точки маршрута занимает 1 час. Далее остановки каждые полчаса. Предусмотрен завтрак в кафе в 8:30 и обед в 14:30 (оплачивается дополнительно)
- Я заберу вас от места вашего проживания в любом городе КМВ
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике с кондиционером большей частью по асфальтированной, но довольно серпантинистой высокогорной дороге. Максимальная высота маршрута 2700–2900 м
- Отдельно оплачивается экосбор в национальном парке — 300 ₽
- Для комфортного путешествия желательно иметь закрытую обувь, куртку, головной убор, треккинговые палки, бутылку или стаканы для минеральной воды
Пешеходная часть на маршруте:
- небольшие до 500 м прогулки на остановках
- пеший треккинг с набором высоты на немецкий аэродром продолжительностью 2 часа (5 км) по согласию группы в хорошую погоду
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 14 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, предлагаю экскурсии в мини-группе 4–6 человек на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе. Немного интересуюсь эзотерикой, но подхожу к ней критически.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
10 окт 2025
Атмосферная, видовая экскурсия. Джиппинг, трекинг, фото-сессия, шикарные, умопомрачительные виды. Особая благодарность гиду Дмитрию. Он чувствует группу и подстраивает экскурсию под нас. Нигде не торопил, предлагал лучшие локации для фотосъемки. Сам фоткал и смонтировал видео. Огромная благодарность за замечательно проведенный день и знакомство с Приэльбрусьем
Арина
21 сен 2025
Нам понравился весь маршрут, все места, которые были запланированы, мы посетили! Дмитрий интересно провел экскурсию! На каждой остановки рассказывал небольшую историю и объяснял где, что посмотреть и куда пройти, что
Елена
28 июл 2025
Погода благоволила, было не душно, дождя не было, хотя грозился. Алексей замечательный водитель и рассказчик, сумел найти подход к каждому клиенту. За что ему огромное спасибо и трек на поляну Эмануеля состоялся, для нас это было наиважным из всего маршрута. Машина чистая, забрал в обещанное время, доставил обратно до самого дома. Рекомендую
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу
Пятигорск открывает путь к Эльбрусу - высочайшей точке Европы. Вдохновляющие виды, местная кухня и незабываемые моменты ждут вас
Начало: По договоренности в регионе КМВ
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе из Пятигорска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
Полюбоваться бирюзовым озером, прокатиться по канатной дороге и оценить лучшие панорамы Эльбруса
Начало: По договоренности
12 ноя в 06:00
14 ноя в 06:30
16 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 3 чел.