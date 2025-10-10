читать дальше

бы увидеть те или иные достопримечательности с более лучшего ракурса. Удобная, комфортная машина на 6 человек, традиционная кухня во время завтрака и обеда, невероятно красивые виды и яркие незабываемы эмоции, то что хочется отметить дополнительно!

Маршрут рассчитан на разный возраст

В основном мы передвигались на машине, на остановках, где уже не проехать мы гуляли пешком.

Благодарим за этот прекрасный день, в таком невероятно красивом месте!