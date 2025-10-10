Мои заказы

Эльбрус из Пятигорска: от мистики до научных экспедиций

Погрузитесь в атмосферу загадочного северного Приэльбрусья, следуя по стопам экспедиций Аненербе и современных учёных. Впечатления гарантированы
Северное Приэльбрусье - место, где история и природа переплетаются в удивительном танце.

Отправляясь на экскурсию, вы увидите следы экспедиции Аненербе 1942 года, познакомитесь с геологическими исследованиями у подножия Эльбруса и насладитесь видами на водопады и альпийские луга.

Эта поездка - уникальная возможность прикоснуться к тайнам прошлого и настоящего, исследовать высокогорные дороги и насладиться свежим воздухом
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Потрясающие виды на Эльбрус
  • 🧭 Следы экспедиции Аненербе
  • 💧 Водопады и минеральные источники
  • 🏞️ Альпийские луга и высокогорная тундра
  • 🚶‍♂️ Пеший треккинг к немецкому аэродрому
Эльбрус из Пятигорска: от мистики до научных экспедиций
Эльбрус из Пятигорска: от мистики до научных экспедиций© Дмитрий
Эльбрус из Пятигорска: от мистики до научных экспедиций© Дмитрий
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 06:30

Что можно увидеть

  • Кавказская пирамида
  • Источники с мёртвой и живой водой
  • Гора Сирх
  • Водопады урочища Джилы-Су
  • Поляна Эммануэля
  • Немецкий аэродром
  • Скалы Аватара
  • Самая высокогорная дорога России

Описание экскурсии

Точки маршрута

  • «Кавказская пирамида»
  • Источники с мёртвой и живой водой
  • Гора Сирх (языческое царство мёртвых)
  • 4 водопада урочища Джилы-Су
  • Поляна Эммануэля
  • Немецкий аэродром (пеший треккинг по согласию всей группы на 2 часа)
  • Скалы Аватара
  • Самая высокогорная дорога России

Исследовательские экспедиции в северное Приэльбрусье, о которых мы поговорим:

  • мистические «в поисках Шамбалы»
  • экспедиции первовосходителей 1829 и 1853 годов
  • геологические у подножия Эльбруса
  • исследования НИИ уникальных бальнеологических источников Джилы-Су
  • последние работы вулканологов и геологов на неостывшем вулкане Эльбрус

Особенности путешествия

Маршрут в северное Приэльбрусье стал доступен несколько лет назад и сейчас в тройке самых популярных на КМВ. Однако все программы заканчиваются в урочище Джилы-Су на турбазе у минеральных источников — я же предлагаю вам расширенный формат познавательной, исследовательской экспедиции с возможностью походить и подышать воздухом альпийских лугов, побывать в высокогорной тундре и полюбоваться ледниками.

Организационные детали

  • Дорога до первой точки маршрута занимает 1 час. Далее остановки каждые полчаса. Предусмотрен завтрак в кафе в 8:30 и обед в 14:30 (оплачивается дополнительно)
  • Я заберу вас от места вашего проживания в любом городе КМВ
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике с кондиционером большей частью по асфальтированной, но довольно серпантинистой высокогорной дороге. Максимальная высота маршрута 2700–2900 м
  • Отдельно оплачивается экосбор в национальном парке — 300 ₽
  • Для комфортного путешествия желательно иметь закрытую обувь, куртку, головной убор, треккинговые палки, бутылку или стаканы для минеральной воды

Пешеходная часть на маршруте:

  • небольшие до 500 м прогулки на остановках
  • пеший треккинг с набором высоты на немецкий аэродром продолжительностью 2 часа (5 км) по согласию группы в хорошую погоду

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 14 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, предлагаю экскурсии в мини-группе 4–6 человек на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе. Немного интересуюсь эзотерикой, но подхожу к ней критически.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ирина
Ирина
10 окт 2025
Атмосферная, видовая экскурсия. Джиппинг, трекинг, фото-сессия, шикарные, умопомрачительные виды. Особая благодарность гиду Дмитрию. Он чувствует группу и подстраивает экскурсию под нас. Нигде не торопил, предлагал лучшие локации для фотосъемки. Сам фоткал и смонтировал видео. Огромная благодарность за замечательно проведенный день и знакомство с Приэльбрусьем
Арина
Арина
21 сен 2025
Нам понравился весь маршрут, все места, которые были запланированы, мы посетили! Дмитрий интересно провел экскурсию! На каждой остановки рассказывал небольшую историю и объяснял где, что посмотреть и куда пройти, что
читать дальше

бы увидеть те или иные достопримечательности с более лучшего ракурса. Удобная, комфортная машина на 6 человек, традиционная кухня во время завтрака и обеда, невероятно красивые виды и яркие незабываемы эмоции, то что хочется отметить дополнительно!
Маршрут рассчитан на разный возраст
В основном мы передвигались на машине, на остановках, где уже не проехать мы гуляли пешком.
Благодарим за этот прекрасный день, в таком невероятно красивом месте!

Елена
Елена
28 июл 2025
Погода благоволила, было не душно, дождя не было, хотя грозился. Алексей замечательный водитель и рассказчик, сумел найти подход к каждому клиенту. За что ему огромное спасибо и трек на поляну Эмануеля состоялся, для нас это было наиважным из всего маршрута. Машина чистая, забрал в обещанное время, доставил обратно до самого дома. Рекомендую

