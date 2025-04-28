Фотопрогулка по Пятигорску с мастер-классом по мобильной съёмке

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Пятигорск — город-курорт с богатой историей и шикарными видами. Путешественники стремятся увезти отсюда как можно больше фото и видео.



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