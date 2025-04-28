Фотопрогулка по Пятигорску с мастер-классом по мобильной съёмке

Пятигорск — город-курорт с богатой историей и шикарными видами. Путешественники стремятся увезти отсюда как можно больше фото и видео.
Я помогу вам за короткое время собрать внушительную коллекцию снимков, которые не стыдно показать друзьям и выставить в соцсетях. А главное — вы сами их сделаете. Я подскажу выгодные ракурсы и расскажу, какие приложения для обработки нужно скачать.
Я помогу вам за короткое время собрать внушительную коллекцию снимков, которые не стыдно показать друзьям и выставить в соцсетях. А главное — вы сами их сделаете. Я подскажу выгодные ракурсы и расскажу, какие приложения для обработки нужно скачать.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание фото-прогулки
Я профессионал в области мобильной фотографии. Победитель множества всероссийских фотоконкурсов. На прогулке я просто и понятно расскажу о возможностях съёмки на мобильный телефон, и вы сами полюбите этот захватывающий процесс. Научитесь видеть наиболее выгодные ракурсы, поймёте, как лучше обрабатывать готовые кадры. Эти знания останутся с вами надолго. В программе:
- Парк Цветник с множеством локаций, известных на всю Россию
- Прогулка по горе Горячей с заходом к скульптуре Орла и Китайской беседке, откуда открывается панорама близлежащих гор и Кавказского хребта
- Академическая галерея с обзором на парк сверху. Здесь можно сделать красивые архитектурные фото
- Эолова арфа с незабываемыми видами на Пятигорск и горы-лакколиты
- Прогулка по Эмануэлевскому парку с живописными пейзажами
- Михайловская гора, с которой можно сфотографировать историческую часть города-курорта
Организационные детали
- Обязательно зарядите телефон и возьмите с собой повербанк
- Детям до 14 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
|Дети до 14 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Пятигорске
К мобильной фотографии пришёл из мира фотоаппаратов. Как только появилась возможность начать фотографировать на мобильный — начал экспериментировать, что делаю до сих пор — постоянно и с удовольствием. Я победитель множества всероссийских фотоконкурсов в номинациях «мобильная фотография». Расскажу, как сделать хороший кадр и буквально «заражу» желанием фотографировать.Задать вопрос
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