Горная Ингушетия - страна башен и легенд

Вы узнаете тайны и легенды горной республики, хранящую в себе историю скифских, сарматских племен и...

Вы узнаете тайны и легенды горной республики, хранящую в себе историю скифских, сарматских племен и до наших дней поражающую воображение.

Откроете для себя великолепие природы Ингушетии: горные ущелья, звенящие струящиеся водопады, и, конечно же, красота башен, ведь — это страна башен.

Прогулка оставит впечатление надолго!
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Горная Ингушетия - страна башен и легенд

Что вы увидите 🤩

  • Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии
  • Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России
  • Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век)
  • Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами
  • «Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров
Сокровище кавказских гор
Джейрахское ущелье — настоящее сокровище кавказских гор, а это значит, что фотографии будут просто поражающие воображение! Мы устроим пикник на высоте 2500 м с великолепным видом на горы вдали от цивилизации, и, при благосклонности погоды, полюбуемся на Казбек, ведь граница с Грузией здесь всего в 5 км.
Страна башен
Ингушы называют себя «галгаи» — жители гор, строители башен. По праву, ведь Ингушетия — страна башен, башенные комплексы внесены в Мировой фонд наследия ЮНЕСКО, а замковый комплекс Вовнушки входит в 7 чудес России.
Сердце республики
Магас, столица Ингушетии — это самая молодая столица, абсолютно новый город с отличными отелями, развитой инфраструктурой привлекает туристов со всего мира. Мы посетим современную башню Согласия, высотой 100м, венчает которую стеклянный балкон вокруг для смелых духом.
Итак, легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам, — все это ждет Вас в этой экскурсии!

Важно знать:

  • При себе иметь паспорт, свидетельства о рождении для детей
  • Вход в заповедник, посещение башни Согласия и обед оплачиваются отдельно
  • Возможен трансфер и городов Кавказских Минеральных Вод (по согласованию)
🚩 Начало: от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
🏁 Место завершения: к Вашему отелю
 Что входит
  • Индивидуальный тур
  • Все перемещения по маршруту на комфортном полноприводном минивэне/внедорожнике
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
 Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также вы можете взять перекус с собой
  • вход в заповедник: 150 р
  • посещение башни Согласия в г. Магас: 100р
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • удобную одежду и обувь, куртку
  • паспорт, свидетельство о рождении (для детей)
Время проведения: Ежедневно с 07.00 до 09.00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Михаил
Михаил
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🎩Индивидуальные⚙️НеобычныеГоры🏆Активный отдых🏡Выездные🍤Гастрономические#Экскурсии по Кавказу#Ингушетия

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