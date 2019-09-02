Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Вас ждут истории этого края и день горного детокса: вы увидите пейзажи с открыток, подышите свежим воздухом, послушаете шум водопадов, восстановите энергию в месте силы — и смело взлетите на параплане!
мар
апр
апр
апр
апр
апр
апр
даты
Описание
Что вас ожидает
Захватывающие места Чегемского ущелья
Живописные дороги Кабардино-Балкарии приведут нас к Чегемским водопадам, чьи бурные потоки срываются с 50-60 метров. Мы остановимся умыться в серебряном источнике, позавтракаем и не спеша, наслаждаясь пейзажами, поедем дальше в горы.
Вас ждет село Эльтюбю, где вы заглянете в родной дом балкарского поэта Кайсына Кулиева и узнаете о его творчестве. Мы также попробуем поймать местную радужную форель, которую нам приготовят в кафе на обед. И конечно, в Эльтюбю вы посмотрите на мистические могильники 10-17 вв и впечатлитесь панорамами с руинами древних построек.
Места по маршруту впечатлят вас, но не станут лишь точками на карте — я расскажу их хроники, легенды и мистические сюжеты.
Лучшие горные развлечения
В кемпинге в Чегемском ущелье вы пообедаете и насладитесь прогулкой пешком или на лошадях — вокруг тишина, летают орлы и парапланы. По желанию, вы полюбуетесь горами с еще более впечатляющего ракурса: полетаете на параплане, попробуете себя в роупджампинге или в спуске на зиплайне.
Дополнительная опция — второй день в горах
По вашему желанию можно расширить программу: переночевать в удобном охраняемом кемпинге и увидеть еще много удивительных мест на следующий день. Вечером у костра мы обсудим, куда поехать. Например, полюбоваться водопадами Абай-су, лучше исследовать Чегемское ущелье, совершить треккинг на ледник Шаурту или отдохнуть в термальных источниках.
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость.
- Дополнительные расходы: питание в кафе (средний чек 300-500 руб. на человека) и активные развлечения по желанию:
— полет на параплане с инструктором (20 минут) — 4000 руб.
— роупджампинг (прыжок на веревке с 50 м) — 2800 руб.
— зиплайн — 1200 руб.
— экстрим-треккинг на 3 часа — 1000 руб. /чел. (группа от 5 человек)
- При выборе варианта на два дня с ночевкой дополнительно оплачиваются экскурсия на второй день (от 7000 руб.), сервисный сбор кемпинга (250руб. /чел.) и аренда палатки (от 500 руб.).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Пятигорск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.