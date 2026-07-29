Вас ждёт незабываемый день в горах Кабардино-Балкарии: захватывающие виды, свежий воздух и полёт на параплане над Чегемским ущельем
Индивидуальная экскурсия по Чегемскому ущелью предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу гор Кабардино-Балкарии. Туристы увидят Чегемские водопады, посетят село Эльтюбю и дом поэта Кайсына Кулиева. Программа включает прогулки по живописным местам и полёт на параплане. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природой и культурой региона. Все транспортные расходы включены в стоимость
Лучшее время для посещения Чегемского ущелья - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для полётов на параплане и прогулок. В октябре и апреле тоже можно насладиться красотами, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной условия менее благоприятны, но для любителей зимних пейзажей это может стать уникальным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Чегемские водопады
Дом Кайсына Кулиева
Могильники 10-17 вв
Описание экскурсии
Захватывающие места Чегемского ущелья
Живописные дороги Кабардино-Балкарии приведут нас к Чегемским водопадам, чьи бурные потоки срываются с 50-60 метров. Мы остановимся умыться в серебряном источнике, позавтракаем и не спеша, наслаждаясь пейзажами, поедем дальше в горы.
Вас ждет село Эльтюбю, где вы заглянете в родной дом балкарского поэта Кайсына Кулиева и узнаете о его творчестве. Мы также попробуем поймать местную радужную форель, которую нам приготовят в кафе на обед. И конечно, в Эльтюбю вы посмотрите на мистические могильники 10-17 вв и впечатлитесь панорамами с руинами древних построек.
Места по маршруту впечатлят вас, но не станут лишь точками на карте — я расскажу их хроники, легенды и мистические сюжеты.
Лучшие горные развлечения
В кемпинге в Чегемском ущелье вы пообедаете и насладитесь прогулкой пешком или на лошадях — вокруг тишина, летают орлы и парапланы. По желанию, вы полюбуетесь горами с еще более впечатляющего ракурса: полетаете на параплане, попробуете себя в роупджампинге или в спуске на зиплайне.
Дополнительная опция — второй день в горах
По вашему желанию можно расширить программу: переночевать в удобном охраняемом кемпинге и увидеть еще много удивительных мест на следующий день. Вечером у костра мы обсудим, куда поехать. Например, полюбоваться водопадами Абай-су, лучше исследовать Чегемское ущелье, совершить треккинг на ледник Шаурту или отдохнуть в термальных источниках.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость.
Дополнительные расходы: питание в кафе (средний чек 300-500 руб. на человека) и активные развлечения по желанию: — полет на параплане с инструктором (20 минут) — 4000 руб. — роупджампинг (прыжок на веревке с 50 м) — 2800 руб. — зиплайн — 1200 руб. — экстрим-треккинг на 3 часа — 1000 руб. /чел. (группа от 5 человек)
При выборе варианта на два дня с ночевкой дополнительно оплачиваются экскурсия на второй день (от 7000 руб.), сервисный сбор кемпинга (250руб. /чел.) и аренда палатки (от 500 руб.).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1108 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше читать дальшеуменьшить
жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Я и мои коллеги станут вашими проводниками, гидами и просто приятными собеседниками. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Ольга
Очень жаль, что нет возможности поставить оценку выше. Изначально обратились к Александру для проведения экскурсии на парадроме, но в итоге провели с ним 6 незабываемых и полных впечатлений дней. Александр читать дальшеуменьшить
подобрал маршрут, учитывая все наши интересы и хотелки, так же учел, что с нами будет подросток. Скучно не было никому. Александр знает очень много, но все рассказы ненавязчивы и в тему, узнали много нового. Мы кушали не в пафосных ресторанах, а в кафе, которые рекомендовали Александр, все было очень вкусно, не в каждом ресторане так вкусно готовят, даже смеялись, что у нас получился практически гастротур😂 Обязательно будем обращаться к Александру еще.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Мы с дочерью благодарим Александра за прекрасный день в горах! Александр очень внимателен и заботлив по отношению к своим клиентам, а самое главное - что с ним Вы увидите не читать дальшеуменьшить
только те достопримечательности, где от толп нашего брата-туриста некуда ступить, но и красивейшие уголки ущелий, перевалов, горных дорог и деревушек. В день нашей экскурсии погода не способствовала полету, но Александр провез нас по перевалу Актопрак -и это были незабываемые впечатления для нас! Очень рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья»