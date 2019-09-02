Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья

Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска

5
1 отзыв
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Я всей душой люблю горы Кабардино-Балкарии и передам это чувство вам.

Вас ждут истории этого края и день горного детокса: вы увидите пейзажи с открыток, подышите свежим воздухом, послушаете шум водопадов, восстановите энергию в месте силы — и смело взлетите на параплане!
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
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Описание

Что вас ожидает

Захватывающие места Чегемского ущелья

Живописные дороги Кабардино-Балкарии приведут нас к Чегемским водопадам, чьи бурные потоки срываются с 50-60 метров. Мы остановимся умыться в серебряном источнике, позавтракаем и не спеша, наслаждаясь пейзажами, поедем дальше в горы.

Вас ждет село Эльтюбю, где вы заглянете в родной дом балкарского поэта Кайсына Кулиева и узнаете о его творчестве. Мы также попробуем поймать местную радужную форель, которую нам приготовят в кафе на обед. И конечно, в Эльтюбю вы посмотрите на мистические могильники 10-17 вв и впечатлитесь панорамами с руинами древних построек.

Места по маршруту впечатлят вас, но не станут лишь точками на карте — я расскажу их хроники, легенды и мистические сюжеты.

Лучшие горные развлечения

В кемпинге в Чегемском ущелье вы пообедаете и насладитесь прогулкой пешком или на лошадях — вокруг тишина, летают орлы и парапланы. По желанию, вы полюбуетесь горами с еще более впечатляющего ракурса: полетаете на параплане, попробуете себя в роупджампинге или в спуске на зиплайне.

Дополнительная опция — второй день в горах

По вашему желанию можно расширить программу: переночевать в удобном охраняемом кемпинге и увидеть еще много удивительных мест на следующий день. Вечером у костра мы обсудим, куда поехать. Например, полюбоваться водопадами Абай-су, лучше исследовать Чегемское ущелье, совершить треккинг на ледник Шаурту или отдохнуть в термальных источниках.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: питание в кафе (средний чек 300-500 руб. на человека) и активные развлечения по желанию:
    — полет на параплане с инструктором (20 минут) — 4000 руб.
    — роупджампинг (прыжок на веревке с 50 м) — 2800 руб.
    — зиплайн — 1200 руб.
    — экстрим-треккинг на 3 часа — 1000 руб. /чел. (группа от 5 человек)
  • При выборе варианта на два дня с ночевкой дополнительно оплачиваются экскурсия на второй день (от 7000 руб.), сервисный сбор кемпинга (250руб. /чел.) и аренда палатки (от 500 руб.).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
И
2 сен 2019
Мы с дочерью благодарим Александра за прекрасный день в горах! Александр очень внимателен и заботлив по отношению к своим клиентам, а самое главное - что с ним Вы увидите не только те достопримечательности, где от толп нашего брата-туриста некуда ступить, но и красивейшие уголки ущелий, перевалов, горных дорог и деревушек. В день нашей экскурсии погода не способствовала полету, но Александр провез нас по перевалу Актопрак -и это были незабываемые впечатления для нас! Очень рекомендуем.

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На параплане
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