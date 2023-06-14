Из Пятигорска - в Нальчик и к термальным источникам «Гедуко»

Увидеть главные достопримечательности и интересные места бальнеологического курорта

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Откройте для себя Нальчик — один из самых живописных городов Северного Кавказа, курорт с богатейшей историей, множеством культурных и природных памятников. В группе до 50 человек вы прогуляетесь по ландшафтному парку и побываете на фабрике сладостей.

А после отправитесь на термальные источники, где зарядитесь энергией целебных подземных вод и отдохнёте.
Из Пятигорска - в Нальчик и к термальным источникам «Гедуко»
Из Пятигорска - в Нальчик и к термальным источникам «Гедуко»
Из Пятигорска - в Нальчик и к термальным источникам «Гедуко»
Из Пятигорска - в Нальчик и к термальным источникам «Гедуко»
Из Пятигорска - в Нальчик и к термальным источникам «Гедуко»
Из Пятигорска - в Нальчик и к термальным источникам «Гедуко»
Из Пятигорска - в Нальчик и к термальным источникам «Гедуко»
Из Пятигорска - в Нальчик и к термальным источникам «Гедуко»
Из Пятигорска - в Нальчик и к термальным источникам «Гедуко»
Ближайшие даты:
14
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • По дороге из Пятигорска в Нальчик вы услышите легенды Кабардино-Балкарской республики. Гид познакомит Вас с традициями, бытом и культурой народов Кавказа.
  • В Нальчике вы посетите городской парк, который состоит из трёх аллей: Липовой, Центральной и Комсомольской. В верхней парка находится зоопарк и смотровая вышка в виде башни. При желании вы подниметесь туда на канатной дороге над озером и насладитесь видами на город и горными пейзажами.
  • На обзорной экскурсии вы прогуляетесь по старейшей улице города и посетите фабрику сладостей, где сможете попробовать конфеты местного производства.
  • Далее вы отправитесь к термальным источникам «Гедуко». На территории расположены отдельные дворики с бассейном и мангалом, небольшие отдельные кабинки с бассейном, детский развлекательный центр и кафе.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы.
  • При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей.

Что включено в стоимость, а что – нет

  • В цену входит трансфер на автобусе и сопровождение гида.
  • Отдельно оплачивается канатная дорога – 300 руб. /чел., посещение комплекса «Гедуко» – вход: будни – 250 руб. /чел., выходные и праздничные дни – 300 руб. /чел. Для детей дошкольного возраста и инвалидов 1 и 2 группы – бесплатно.

в среду и пятницу в 13:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в парке «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 13:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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