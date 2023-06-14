Увидеть главные достопримечательности и интересные места бальнеологического курорта
Откройте для себя Нальчик — один из самых живописных городов Северного Кавказа, курорт с богатейшей историей, множеством культурных и природных памятников. В группе до 50 человек вы прогуляетесь по ландшафтному парку и побываете на фабрике сладостей.
А после отправитесь на термальные источники, где зарядитесь энергией целебных подземных вод и отдохнёте.
А после отправитесь на термальные источники, где зарядитесь энергией целебных подземных вод и отдохнёте.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- По дороге из Пятигорска в Нальчик вы услышите легенды Кабардино-Балкарской республики. Гид познакомит Вас с традициями, бытом и культурой народов Кавказа.
- В Нальчике вы посетите городской парк, который состоит из трёх аллей: Липовой, Центральной и Комсомольской. В верхней парка находится зоопарк и смотровая вышка в виде башни. При желании вы подниметесь туда на канатной дороге над озером и насладитесь видами на город и горными пейзажами.
- На обзорной экскурсии вы прогуляетесь по старейшей улице города и посетите фабрику сладостей, где сможете попробовать конфеты местного производства.
- Далее вы отправитесь к термальным источникам «Гедуко». На территории расположены отдельные дворики с бассейном и мангалом, небольшие отдельные кабинки с бассейном, детский развлекательный центр и кафе.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе в зависимости от размера группы.
- При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей.
Что включено в стоимость, а что – нет
- В цену входит трансфер на автобусе и сопровождение гида.
- Отдельно оплачивается канатная дорога – 300 руб. /чел., посещение комплекса «Гедуко» – вход: будни – 250 руб. /чел., выходные и праздничные дни – 300 руб. /чел. Для детей дошкольного возраста и инвалидов 1 и 2 группы – бесплатно.
в среду и пятницу в 13:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в парке «Цветник»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и пятницу в 13:15Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэла — Организатор в Пятигорске
Провела экскурсии для 169 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!
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