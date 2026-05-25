Отправляемся оздоравливаться и греться в термальных ваннах — они считаются лучшими в республике КБР.
Но сначала насладимся природными и рукотворными красотами: я покажу вам солёное озеро и приправлю знакомство местными легендами, а также похвалюсь нашим сказочным замком, утопающим в виноградниках.
Но сначала насладимся природными и рукотворными красотами: я покажу вам солёное озеро и приправлю знакомство местными легендами, а также похвалюсь нашим сказочным замком, утопающим в виноградниках.
Описание экскурсии
Вдохновляющая поездка
На пути к горячим источникам у меня заготовлено два примечательных места — озеро Тамбукан и Шато Эркен. Но по вашему желанию мы расширим маршрут и внесём в него другие достопримечательности, которые будут неподалёку. Перед поездкой обсудим возможную программу, чтобы путешествие даже превзошло ваши ожидания:)
Здравница КБР
Вода в ваннах достигает 50 градусов, поэтому комфортно будет даже в минусовую температуру. Отмокания можно чередовать с другим приятным и полезным досугом, например, в здравнице предлагают услуги массажа. В вашем распоряжении несколько часов для того, чтобы насладиться расслабляющим и целебным эффектом горячих источников, надышаться свежим воздухом и максимально восстановиться.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в термальный комплекс 600 ₽ за чел. О других расходах будем говорить при составлении программы
- Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности
- За дополнительную оплату я заберу вас из любого места в пределах КМВ
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1264 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
В апреле 2026 года были второй раз на Кавказе, в прошлом году много где побывали и думали, что уже не получим таких эмоций как от первой поездки. Но Николай опровергнул
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В
Большое спасибо Николаю за интересную и насыщенную экскурсию 19 октября в Кабардино-Балкарию. Насладились живописными видами природы, прогулялись по осеннему парку Шато Эркен, расслабились в горячих минеральных источниках. В следующий раз рады будем совершить поездку с Николаем по новому маршруту.
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Чудесная экскурсия! Николай- грамотный, образованный, прекрасный собеседник, знаток истории края и местных легенд. Всегда вежлив и тактичен, готов пойти навстречу клиентам
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Замечательная экскурсия! Если честно, я переживала, что пятилетнему ребёнку может быть скучно. А двум людям с проблемами со спиной не очень комфортно. Переживала зря! Машина проходимая и комфортная. Маршрут выстроен
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П
Всем советую. Гид отлично знает историю этих мест практически до камушка. Завораживающие горные пейзажи реально перезагружают. А горячие источники очень эффективно завершают мероприятие. Полный релакс.
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И
Николай прекрасный гид, он все сделал для того, чтобы в этой поездке нам было весело, интересно, удобно и познавательно. Спасибо ему огромное за это!
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