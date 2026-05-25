Отправляемся оздоравливаться и греться в термальных ваннах — они считаются лучшими в республике КБР. Но сначала насладимся природными и рукотворными красотами: я покажу вам солёное озеро и приправлю знакомство местными легендами, а также похвалюсь нашим сказочным замком, утопающим в виноградниках.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вдохновляющая поездка

На пути к горячим источникам у меня заготовлено два примечательных места — озеро Тамбукан и Шато Эркен. Но по вашему желанию мы расширим маршрут и внесём в него другие достопримечательности, которые будут неподалёку. Перед поездкой обсудим возможную программу, чтобы путешествие даже превзошло ваши ожидания:)

Здравница КБР

Вода в ваннах достигает 50 градусов, поэтому комфортно будет даже в минусовую температуру. Отмокания можно чередовать с другим приятным и полезным досугом, например, в здравнице предлагают услуги массажа. В вашем распоряжении несколько часов для того, чтобы насладиться расслабляющим и целебным эффектом горячих источников, надышаться свежим воздухом и максимально восстановиться.

Организационные детали