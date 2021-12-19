Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках

Поездка в Аушигер с остановками в живописных местах Северного Кавказа

Индивидуально
для 4 чел.
Отправляемся оздоравливаться и греться в термальных ваннах — они считаются лучшими в республике КБР.

Но сначала насладимся природными и рукотворными красотами: я покажу вам солёное озеро и приправлю знакомство местными легендами, а также похвалюсь нашим сказочным замком, утопающим в виноградниках.
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вдохновляющая поездка

На пути к горячим источникам у меня заготовлено два примечательных места — озеро Тамбукан и Шато Эркен. Но по вашему желанию мы расширим маршрут и внесём в него другие достопримечательности, которые будут неподалёку. Перед поездкой обсудим возможную программу, чтобы путешествие даже превзошло ваши ожидания:)

Здравница КБР
Вода в ваннах достигает 60 градусов, поэтому комфортно будет даже в минусовую температуру. Отмокания можно чередовать с другим приятным и полезным досугом, например, в здравнице предлагают услуги массажа. В вашем распоряжении несколько часов для того, чтобы насладиться расслабляющим и целебным эффектом горячих источников, надышаться свежим воздухом и максимально восстановиться.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в Аушигер 200 рублей/человек. О других расходах будем говорить при составлении программы.
  • Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности
  • Я заберу вас из любого места в пределах КМВ

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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