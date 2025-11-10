Основная локация в нашем автомобильном путешествии — оздоровительный комплекс Гедуко. По пути к нему мы посетим несколько достопримечательностей, а каких — решать вам. Перед экскурсией мы обсудим программу и составим для вас маршрут мечты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Поездка-конструктор

Конечная точка нам известна — это семейный комплекс Гедуко, где есть бассейны с горячей и холодной термальной водой, соляная комната, ванны и услуги СПА. Здесь можно как просто расслабиться после насыщенной поездки, так и заняться здоровьем, ведь воды кишпекского источника обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами по словам специалистов.

Путь в Гедуко живописный и интересный. Ниже я приведу примерный список мест, которые мы можем включить в маршрут:

Замок Шато Эркен — впечатляющая цитадель посреди водоёма, кусочек Европы на Кавказе

Перевал Актопрак

Озеро Гижгит, ставшее известным благодаря цвету воды

Тызыльское ущелье — одно из самых красивых и самое загадочное на Кавказе

Место съёмок фильма «Земля Санникова»

Чегемская теснина и великолепие её водопадов

В переписке мы обсудим ваши пожелания, чтобы поездка получилась именно такой, какой вы её себе представляли.

Организационные детали