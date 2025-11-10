Основная локация в нашем автомобильном путешествии — оздоровительный комплекс Гедуко. По пути к нему мы посетим несколько достопримечательностей, а каких — решать вам. Перед экскурсией мы обсудим программу и составим для вас маршрут мечты.
Описание экскурсии
Поездка-конструктор
Конечная точка нам известна — это семейный комплекс Гедуко, где есть бассейны с горячей и холодной термальной водой, соляная комната, ванны и услуги СПА. Здесь можно как просто расслабиться после насыщенной поездки, так и заняться здоровьем, ведь воды кишпекского источника обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами по словам специалистов.
Путь в Гедуко живописный и интересный. Ниже я приведу примерный список мест, которые мы можем включить в маршрут:
- Замок Шато Эркен — впечатляющая цитадель посреди водоёма, кусочек Европы на Кавказе
- Перевал Актопрак
- Озеро Гижгит, ставшее известным благодаря цвету воды
- Тызыльское ущелье — одно из самых красивых и самое загадочное на Кавказе
- Место съёмок фильма «Земля Санникова»
- Чегемская теснина и великолепие её водопадов
В переписке мы обсудим ваши пожелания, чтобы поездка получилась именно такой, какой вы её себе представляли.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в Гедуко — 350 ₽/будни, 400 ₽/выходные (время пребывания не ограничено). О других расходах будем говорить при составлении программы
- Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности
- Я заберу вас из любого места в пределах КМВ
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1267 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Узнали много из истории Кабардино-Балкарии. Посетили потрясающие Баксанское и Чегемское ущелье. На комфортабельном автомобиле проехали по перевалу Актопрак. Сделали много фоток, но все они не передают того простора и мощи. Под конец, искупались в комплексе Гедуко. Спасибо
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Понравилось всё: от выбора локаций до проведения самой экскурсии.
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Я
Спасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсию.
Профессиональный гид, хорошо знающий и любящий своё дело, отличный водитель в сложных горных условиях, и приятный, лёгкий человек в общении.
Маршрут составлен грамотно, с учётом всех жизненных потребностей)))
Профессиональный гид, хорошо знающий и любящий своё дело, отличный водитель в сложных горных условиях, и приятный, лёгкий человек в общении.
Маршрут составлен грамотно, с учётом всех жизненных потребностей)))
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Великолепно! Это надо видеть! Красота природы, горы, экскурсовод Илья просто профессионал высшего класса. Спасибо огромное!
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Всё, что хотели, посмотрели, несмотря на то, что пошёл снег. Экскурсия насыщенная, локации, предложенные Николаем, очень красивые. Термальный комплекс Гедуко - то, что нужно зимой. Температура в бассейнах разная, есть как и общие бассейны, так и приватные дворики для компании. После долгой прогулки, отогрелись в бассейне - идеально 👍
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Спасибо большое за экскурсию. Всё понравилось. Заранее обговорили маршрут и всё прошло по плану. Погода немного подвела, но это не страшно. В машине было комфортно и красоты Кавказа увидели. В Гедуко всё супер.
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