Вы отправитесь туда, где рождаются облака. Проедете по дорогам, парящим над пропастью, и подниметесь на хребет Мусса-Ачитара, с которого открывается знаменитая панорама Домбая и всего Западного Кавказа. Узнаете, как здесь появилась византийская архитектурная школа и складывалась судьба христианства. С нами вы ощутите, что Домбай — это не точка на карте, это состояние души.

Описание экскурсии

Дорога легенд и перевал Гумбаши

Наш путь — уже приключение. Мы проедем по ущелью и покорим перевал Гумбаши. На «крыше» маршрута остановимся: вы вдохнёте запах свободы и попробуете найти на горизонте двуглавый Эльбрус.

Тайны ветра и камня: Сырная пещера

Увидите природный феномен, отыщите дырки от сыра в песчанике и узнаете, как образовалась эта необычная пещера.

Послание из глубины веков: Шоанинский храм

На автомобиле подниметесь к древнему аланскому храму, стоящему на одинокой скале. Прислушаетесь к тишине веков и сделаете красивые кадры.

Озёра-долгожители: Кара-Кёль и Туманлы-Кёль (посещение за доплату и по согласованию со всеми участниками)

Проедете по берегу водоёма, которому около 10 000 лет. В тёплое время года побываете в Гоначхирском ущелье и у Туманного озера, узнаете о «форелевом» эксперименте и почему он не удался.

Вершина мира: канатная дорога на Мусса-Ачитара

Наконец, доберёмся до сказочного Домбая. Вы подниметесь на высоту 3012 м, откуда откроется панорама Главного Кавказского хребта. В зависимости от сезона полюбуетесь альпийскими лугами, золотом лиственниц или розовыми полями рододендрона.

Вы узнаете:

Кто такие аланы и почему они строили храмы на неприступных скалах

Как на Кавказе сложилась византийская архитектурная школа и какие символы таят в себе кресты и плиты

Как складывалась судьба христианства в регионе после исчезновения Алании

Как рождаются горные озёра и почему Кара-Кёль прозвали «чёрным»

Организационные детали