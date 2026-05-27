Легендарный маршрут в Домбай: перевалы, древности и вершины

День в самом сердце Кавказских гор (из Пятигорска)
Вы отправитесь туда, где рождаются облака.

Проедете по дорогам, парящим над пропастью, и подниметесь на хребет Мусса-Ачитара, с которого открывается знаменитая панорама Домбая и всего Западного Кавказа. Узнаете, как здесь появилась византийская архитектурная школа и складывалась судьба христианства. С нами вы ощутите, что Домбай — это не точка на карте, это состояние души.
Легендарный маршрут в Домбай: перевалы, древности и вершины

Описание экскурсии

Дорога легенд и перевал Гумбаши

Наш путь — уже приключение. Мы проедем по ущелью и покорим перевал Гумбаши. На «крыше» маршрута остановимся: вы вдохнёте запах свободы и попробуете найти на горизонте двуглавый Эльбрус.

Тайны ветра и камня: Сырная пещера

Увидите природный феномен, отыщите дырки от сыра в песчанике и узнаете, как образовалась эта необычная пещера.

Послание из глубины веков: Шоанинский храм

На автомобиле подниметесь к древнему аланскому храму, стоящему на одинокой скале. Прислушаетесь к тишине веков и сделаете красивые кадры.

Озёра-долгожители: Кара-Кёль и Туманлы-Кёль (посещение за доплату и по согласованию со всеми участниками)

Проедете по берегу водоёма, которому около 10 000 лет. В тёплое время года побываете в Гоначхирском ущелье и у Туманного озера, узнаете о «форелевом» эксперименте и почему он не удался.

Вершина мира: канатная дорога на Мусса-Ачитара

Наконец, доберёмся до сказочного Домбая. Вы подниметесь на высоту 3012 м, откуда откроется панорама Главного Кавказского хребта. В зависимости от сезона полюбуетесь альпийскими лугами, золотом лиственниц или розовыми полями рододендрона.

Вы узнаете:

  • Кто такие аланы и почему они строили храмы на неприступных скалах
  • Как на Кавказе сложилась византийская архитектурная школа и какие символы таят в себе кресты и плиты
  • Как складывалась судьба христианства в регионе после исчезновения Алании
  • Как рождаются горные озёра и почему Кара-Кёль прозвали «чёрным»

Организационные детали

  • Адаптируем маршрут под погодные условия и время года для вашей безопасности и максимального комфорта
  • Дополнительно оплачиваются: питание, подъём к Шоанинскому храму на транспорте (300 ₽ с человека), в Гоначхирское ущелье и озёрам (1000 ₽ с человека), билет на канатную дорогу в Домбае (1200–2700 ₽ с человека, 850–2400 ₽ — детский/льготный)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алибек
Алибек — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 293 туристов
Приветствую! Я Алибек, представитель дружной команды гидов на Северном Кавказе. Мы с гордостью рассказываем путешественникам о местных традициях, культуре и истории. Благодаря нашим экскурсиям вы сможете окунуться в атмосферу кавказского гостеприимства и полюбоваться потрясающими пейзажами.

