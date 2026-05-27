Проедете по дорогам, парящим над пропастью, и подниметесь на хребет Мусса-Ачитара, с которого открывается знаменитая панорама Домбая и всего Западного Кавказа. Узнаете, как здесь появилась византийская архитектурная школа и складывалась судьба христианства. С нами вы ощутите, что Домбай — это не точка на карте, это состояние души.
Описание экскурсии
Дорога легенд и перевал Гумбаши
Наш путь — уже приключение. Мы проедем по ущелью и покорим перевал Гумбаши. На «крыше» маршрута остановимся: вы вдохнёте запах свободы и попробуете найти на горизонте двуглавый Эльбрус.
Тайны ветра и камня: Сырная пещера
Увидите природный феномен, отыщите дырки от сыра в песчанике и узнаете, как образовалась эта необычная пещера.
Послание из глубины веков: Шоанинский храм
На автомобиле подниметесь к древнему аланскому храму, стоящему на одинокой скале. Прислушаетесь к тишине веков и сделаете красивые кадры.
Озёра-долгожители: Кара-Кёль и Туманлы-Кёль (посещение за доплату и по согласованию со всеми участниками)
Проедете по берегу водоёма, которому около 10 000 лет. В тёплое время года побываете в Гоначхирском ущелье и у Туманного озера, узнаете о «форелевом» эксперименте и почему он не удался.
Вершина мира: канатная дорога на Мусса-Ачитара
Наконец, доберёмся до сказочного Домбая. Вы подниметесь на высоту 3012 м, откуда откроется панорама Главного Кавказского хребта. В зависимости от сезона полюбуетесь альпийскими лугами, золотом лиственниц или розовыми полями рододендрона.
Вы узнаете:
- Кто такие аланы и почему они строили храмы на неприступных скалах
- Как на Кавказе сложилась византийская архитектурная школа и какие символы таят в себе кресты и плиты
- Как складывалась судьба христианства в регионе после исчезновения Алании
- Как рождаются горные озёра и почему Кара-Кёль прозвали «чёрным»
Организационные детали
- Адаптируем маршрут под погодные условия и время года для вашей безопасности и максимального комфорта
- Дополнительно оплачиваются: питание, подъём к Шоанинскому храму на транспорте (300 ₽ с человека), в Гоначхирское ущелье и озёрам (1000 ₽ с человека), билет на канатную дорогу в Домбае (1200–2700 ₽ с человека, 850–2400 ₽ — детский/льготный)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽