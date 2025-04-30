Время начала: 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Мы встретим вас в удобном месте в городах КМВ и отправимся на машине до точки старта. Восхождение на Бештау займёт от 3 до 5 часов в зависимости от вашего уровня подготовки.
Требования к физической подготовке: треккинг подойдёт людям, ведущим активный образ жизни. Набор высоты 600 метров, протяжённость маршрута туда и обратно 6-7 км.
Вы пройдёте красивыми тропами, посетите Храм солнца, увидите места тренировок и соревнований альпинистов, заглянете во Второ-Афонский мужской монастырь, расположенный на склонах горы. А также увидите штольни, в которых в советские годы добывали ценные руды. По пути вы узнаете о соревнованиях на Бештау и услышите историю каждой из пяти вершин.
Организационные детали
- Трансфер из Пятигорска включён в стоимость
- Вас будет сопровождать гид-проводник из нашей команды
- С собой обязательно иметь:
— удобную одежду (штаны, ветровка, теплая одежда)
— удобную обувь (желательно треккинговые кроссовки/ботинки)
— заряженный телефон для фотографий
— рюкзак
— воду и небольшой перекус
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 197 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Екатерина, я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по туризму, альпинисты и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!Задать вопрос
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