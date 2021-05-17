Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Визитные карточки Кабардино-Балкарии За один день мы охватим красивейшие 🤩 природные уголки между Баксанским и Чегемским ущельями. Вы увидите:
Гижгит — высокогорное озеро в Баксанском ущелье, сотворённое руками человека. Это место поражает красотой в любое время года: зимой озеро впечатлит вас почти «байкальской» структурой льда, а летом — пронзительно-голубым цветом воды.
Перевал Актопрак, который некогда был частью Великого Шелкового пути. Мы поговорим о тех далеких временах и не забудем запечатлеть отвесные горы ⛰️, обволакивающие их облака и альпийские луга.
Аул Эльтюбю, древнее поселение балкарских долгожителей. Здесь вы погрузитесь в аутентичный быт региона и понаблюдаете за жизнью коренного населения. А после мы совершим небольшой треккинг к Греческой лестнице 10 века: разберемся, почему она так называется и какие тайны хранит.
Абай-Су — самый высокий водопад Кабардино-Балкарии, который расположился в глубине горного ущелья. Зеленые склоны, сверкающие струйки воды, падающие с высоты, и строгие шестигранники базальтовых скал: вы оцените гармонию и природную мощь этого места.
Чегемские водопады. Мы проедем через самое узкое место в Чегемской теснине, где ширина между скалами не превышает 15 метров, и подберемся к знаменитым водопадам. А затем в местном проверенном кафе вы сможете подкрепиться блюдами национальной балкарской кухни 🥧.
Организационные детали
С собой обязательно возьмите паспорт и свидетельство о рождении (для детей)
Дополнительные расходы (по желанию): обед в национальном кафе, сувениры 🎁
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид-водитель 🚗 из нашей команды
В поездку необходимо взять тёплые непромокаемые вещи, удобную обувь, головные уборы
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы команда профессиональных гидов, по-настоящему любящих своё дело, живущих на Кавказе с самого рождения и знающих все традиции, обычаи и легенды кавказских народностей. Постоянно совершенствуемся в своём деле, лично ищем, изучаем и пропускаем через себя самые лучшие места Северного Кавказа. Все наши гиды имеют комфортные внедорожники и огромный опыт путешествий по горам Кавказа.