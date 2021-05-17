Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике

За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады

5
2 отзыва
Кирилл
Кирилл – представитель из Пятигорска
Приготовьтесь увидеть природные символы Кабардино-Балкарии, без которых невозможно представить знакомство с регионом.

Мы проедем от Баксанского до Чегемского ущелья, посетим аул Эльтюбю, отыщем спрятанное среди гор ⛰️ озеро Гижгит и полюбуемся водопадами.

А в пути поговорим об истории 📖 и этнических особенностях балкарцев: местной культуре, обычаях и кухне 🥧.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.

Экскурсия

12 000 ₽ за экскурсию

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Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике

Что вас ожидает

Визитные карточки Кабардино-Балкарии
За один день мы охватим красивейшие 🤩 природные уголки между Баксанским и Чегемским ущельями. Вы увидите:

  • Гижгит — высокогорное озеро в Баксанском ущелье, сотворённое руками человека. Это место поражает красотой в любое время года: зимой озеро впечатлит вас почти «байкальской» структурой льда, а летом — пронзительно-голубым цветом воды.
  • Перевал Актопрак, который некогда был частью Великого Шелкового пути. Мы поговорим о тех далеких временах и не забудем запечатлеть отвесные горы ⛰️, обволакивающие их облака и альпийские луга.
  • Аул Эльтюбю, древнее поселение балкарских долгожителей. Здесь вы погрузитесь в аутентичный быт региона и понаблюдаете за жизнью коренного населения. А после мы совершим небольшой треккинг к Греческой лестнице 10 века: разберемся, почему она так называется и какие тайны хранит.
  • Абай-Су — самый высокий водопад Кабардино-Балкарии, который расположился в глубине горного ущелья. Зеленые склоны, сверкающие струйки воды, падающие с высоты, и строгие шестигранники базальтовых скал: вы оцените гармонию и природную мощь этого места.
  • Чегемские водопады. Мы проедем через самое узкое место в Чегемской теснине, где ширина между скалами не превышает 15 метров, и подберемся к знаменитым водопадам. А затем в местном проверенном кафе вы сможете подкрепиться блюдами национальной балкарской кухни 🥧.

Организационные детали

  • С собой обязательно возьмите паспорт и свидетельство о рождении (для детей)
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед в национальном кафе, сувениры 🎁
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид-водитель 🚗 из нашей команды
  • В поездку необходимо взять тёплые непромокаемые вещи, удобную обувь, головные уборы
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Мы команда профессиональных гидов, по-настоящему любящих своё дело, живущих на Кавказе с самого рождения и знающих все традиции, обычаи и легенды кавказских народностей. Постоянно совершенствуемся в своём деле, лично ищем, изучаем и пропускаем через себя самые лучшие места Северного Кавказа. Все наши гиды имеют комфортные внедорожники и огромный опыт путешествий по горам Кавказа.
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2 настоящих отзыва от туристов

К
17 мая 2021
Хочу выразить благодарность всем организаторам этой экскурсии, мы остались под впечатлением! Большое вам спасибо!
Н
15 мая 2021
Интересная экскурсия

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Кирилл проводит ещё 1 экскурсию

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