Дорогие гости, приглашаем вас открыть для себя завораживающую красоту Северной Осетии! Мы проедем через невероятные, но ещё не раскрученные места — ущелье Ахсинта, Згидский перевал и Алагирское ущелье. Вы услышите историю республики, узнаете, почему Владикавказ называют филиалом Петербурга, попробуете осетинские пироги и насладитесь удивительными пейзажами.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

По трассе «Кавказ» мы проедем Кабардино-Балкарию. По дороге не дадим вам скучать и расскажем о прошлом и настоящем республики, о нраве и быте наших соседей.

Вскоре окажемся в ущелье Ахсинта. Здесь вас ждут Чёртов мост, скульптуры Уастырджи, замок Фрегат, музей Наны Задалески и арт-объект «Фындыр».

По руслу реки Комидон поднимемся к смотровой площадке в селе Камунта. Отсюда открываются захватывающие виды на древний аул Галиат, который нередко сравнивают с перуанским Мачу-Пикчу.

Продолжим путь по Згидскому перевалу — дороге, которая дарит неописуемый восторг, желаем каждому хотя бы раз в жизни проехать по ней! На спуске пообедаем в национальном кафе и рассмотрим арт-объект «Танцующий с кинжалами».

Проедем через село Фаснал, где сохранились руины бельгийского завода 19 века — вы услышите их историю.

И через Алагирское ущелье направимся в обратный путь. По дороге сделаем остановку у монументального святилища Уастырджи, чтобы почтить память предков и пожелать здоровья живущим.

Примерный тайминг экскурсии

Путь в Северную Осетию — 3 ч

Чёртов мост — 10 мин

Переезд — 30 мин., наскальная скульптура Уастырджи — 10 мин

Переезд — 30 мин., замок «Фрегат» — 20 мин

Музей Наны Задалески — 30 мин

Переезд к арт-объекту «Фындыр» — 30 мин

Переезд — 30 мин, смотровая площадка на древний аул Галиат — 30 мин

Дорога через Згидский перевал — 1 ч

Обед в национальном кафе на перевале — 1 ч

Арт-объект «Танцующий с кинжалами» — 10 мин

Переезд — 1 ч, святилище Уастырджи — 10 мин

Дорога домой — 3 ч

План гибкий: экскурсия индивидуальная и время на локациях будет варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали