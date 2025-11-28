Открывая Аланию: в Северную Осетию - из Пятигорска
От количества локаций и волшебных красот закружится голова
Дорогие гости, приглашаем вас открыть для себя завораживающую красоту Северной Осетии! Мы проедем через невероятные, но ещё не раскрученные места — ущелье Ахсинта, Згидский перевал и Алагирское ущелье.
Вы услышите историю республики, узнаете, почему Владикавказ называют филиалом Петербурга, попробуете осетинские пироги и насладитесь удивительными пейзажами.
Описание экскурсии
По трассе «Кавказ» мы проедем Кабардино-Балкарию. По дороге не дадим вам скучать и расскажем о прошлом и настоящем республики, о нраве и быте наших соседей.
Вскоре окажемся в ущелье Ахсинта. Здесь вас ждут Чёртов мост, скульптуры Уастырджи, замок Фрегат, музей Наны Задалески и арт-объект «Фындыр».
По руслу реки Комидон поднимемся к смотровой площадке в селе Камунта. Отсюда открываются захватывающие виды на древний аул Галиат, который нередко сравнивают с перуанским Мачу-Пикчу.
Продолжим путь по Згидскому перевалу — дороге, которая дарит неописуемый восторг, желаем каждому хотя бы раз в жизни проехать по ней! На спуске пообедаем в национальном кафе и рассмотрим арт-объект «Танцующий с кинжалами».
Проедем через село Фаснал, где сохранились руины бельгийского завода 19 века — вы услышите их историю.
И через Алагирское ущелье направимся в обратный путь. По дороге сделаем остановку у монументального святилища Уастырджи, чтобы почтить память предков и пожелать здоровья живущим.
Примерный тайминг экскурсии
Путь в Северную Осетию — 3 ч
Чёртов мост — 10 мин
Переезд — 30 мин., наскальная скульптура Уастырджи — 10 мин
Переезд — 30 мин., замок «Фрегат» — 20 мин
Музей Наны Задалески — 30 мин
Переезд к арт-объекту «Фындыр» — 30 мин
Переезд — 30 мин, смотровая площадка на древний аул Галиат — 30 мин
Дорога через Згидский перевал — 1 ч
Обед в национальном кафе на перевале — 1 ч
Арт-объект «Танцующий с кинжалами» — 10 мин
Переезд — 1 ч, святилище Уастырджи — 10 мин
Дорога домой — 3 ч
План гибкий: экскурсия индивидуальная и время на локациях будет варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.
Организационные детали
Путешествие проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser
Отдельно оплачивается обед — по желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Виталий — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 873 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Все наши экскурсии проводятся на комфортабельных Toyota Land Cruiser и минивэне Toyota Alphard. Мы проводим экскурсии по всему Кавказу. Всегда ждём вас в гости!