Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а горные виды открываются во всей красе. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальные месяцы, хотя и возможны поездки, следует быть готовым к более суровым погодным условиям и ограниченной видимости в горах.

Путешествие по Северной Осетии - Алании обещает стать настоящим открытием.В мини-группе из Пятигорска вы отправитесь к памятнику Уастырджи, увидите Аланский Свято-Успенский монастырь и прогуляетесь по древнему селению Цмити.Гид расскажет о

культуре аланов, а обед в кафе с национальной кухней познакомит с местными традициями. Не упустите шанс увидеть некрополь Даргавс и насладиться видами Кармадонского ущелья. Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в историю и культуру региона

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Памятник Уастырджи. В Алагирском ущелье вы увидите священную фигуру воина, словно выпрыгивающего на коне из отвесной огромной скалы и буквально парящего над дорогой.

Лавочка желаний. Присядете на лавочку, полюбуетесь пиками гор и сделаете атмосферные фото.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная обитель в России. Вы прогуляетесь по её территории под рассказы гида и насладитесь живописными видами.

Древнее селение Цмити. Вы окажетесь среди исторических боевых и жилых башен, почувствуете себя жителями древнего оборонительного села.

Башни Курта и Тага. Здесь гид погрузит вас в историю старинного родового сооружения.

Фиагдонские качели с видом на Куртатинское ущелье. Это будет небольшая релакс-пауза: катаемся, наслаждаемся, фотографируемся.

Арт-объект «Æ». Единственная сохранившаяся латинская буква осетинского алфавита сделана из металла и дерева. На фоне панорамных видов выглядит очень впечатляюще!

Обед в кафе с национальной кухней. Вы попробуете местные блюда и, конечно, знаменитые осетинские пироги.

Некрополь Даргавс. Конечно, мы заглянем и в это мистическое место. Вы ощутите особую атмосферу древнего города, отлично сохранившегося за 7 веков на зелёном живописном холме.

Кармадонское ущелье. Проехав сквозь теснину печально известного Кармадонского ущелья, мы отправимся в обратный путь.

На экскурсии гид расскажет о древней аланской культуре: кто такие аланы, чем они славились и какое наследие оставили. Поделится историей республики и интересными фактами о быте и ремесле местных жителей, о родовых башнях, переходе от язычества к христианству и о великом празднике святого Уастырджи.

Примерный тайминг маршрута:

06:00 — выезд из Пятигорска

09:30 — завтрак в кафе

10:20 — памятник Уастырджи (остановка на 15 мин)

11:00 — лавочка желаний (остановка по погоде на 15 мин)

12:00 — Аланский монастырь (прогулка 20 мин)

13:50 — башни Курта и Тага (прогулка 10 мин)

14:20 — арт-объект (прогулка 15 мин)

14:40 — обед в кафе (30 мин)

15:20 — некрополь Даргавс (прогулка 30 мин)

16:20 — Кармадонские ворота (прогулка 10 мин)

16:40 — памятник Сергею Бодрову (остановка на 10 мин)

19:00-20:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали