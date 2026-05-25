Мои заказы

Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)

Увлекательное путешествие по Северной Осетии: от древних башен до монастырей. Узнайте о культуре аланов и насладитесь живописными видами
Путешествие по Северной Осетии - Алании обещает стать настоящим открытием.

В мини-группе из Пятигорска вы отправитесь к памятнику Уастырджи, увидите Аланский Свято-Успенский монастырь и прогуляетесь по древнему селению Цмити.

Гид расскажет о
читать дальшеуменьшить

культуре аланов, а обед в кафе с национальной кухней познакомит с местными традициями. Не упустите шанс увидеть некрополь Даргавс и насладиться видами Кармадонского ущелья. Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в историю и культуру региона

5
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи Осетии
  • 🏛 Посещение древних башен
  • 🍽 Дегустация национальной кухни
  • 🕌 Высокогорный монастырь
  • 🗺 Истории о культуре аланов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а горные виды открываются во всей красе. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальные месяцы, хотя и возможны поездки, следует быть готовым к более суровым погодным условиям и ограниченной видимости в горах.
Сейчас август — это идеальное время.
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)

Что можно увидеть

  • Памятник Уастырджи
  • Аланский Свято-Успенский монастырь
  • Древнее селение Цмити
  • Башни Курта и Тага
  • Некрополь Даргавс
  • Кармадонское ущелье

Описание экскурсии

Памятник Уастырджи. В Алагирском ущелье вы увидите священную фигуру воина, словно выпрыгивающего на коне из отвесной огромной скалы и буквально парящего над дорогой.

Лавочка желаний. Присядете на лавочку, полюбуетесь пиками гор и сделаете атмосферные фото.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная обитель в России. Вы прогуляетесь по её территории под рассказы гида и насладитесь живописными видами.

Древнее селение Цмити. Вы окажетесь среди исторических боевых и жилых башен, почувствуете себя жителями древнего оборонительного села.

Башни Курта и Тага. Здесь гид погрузит вас в историю старинного родового сооружения.

Фиагдонские качели с видом на Куртатинское ущелье. Это будет небольшая релакс-пауза: катаемся, наслаждаемся, фотографируемся.

Арт-объект «Æ». Единственная сохранившаяся латинская буква осетинского алфавита сделана из металла и дерева. На фоне панорамных видов выглядит очень впечатляюще!

Обед в кафе с национальной кухней. Вы попробуете местные блюда и, конечно, знаменитые осетинские пироги.

Некрополь Даргавс. Конечно, мы заглянем и в это мистическое место. Вы ощутите особую атмосферу древнего города, отлично сохранившегося за 7 веков на зелёном живописном холме.

Кармадонское ущелье. Проехав сквозь теснину печально известного Кармадонского ущелья, мы отправимся в обратный путь.

На экскурсии гид расскажет о древней аланской культуре: кто такие аланы, чем они славились и какое наследие оставили. Поделится историей республики и интересными фактами о быте и ремесле местных жителей, о родовых башнях, переходе от язычества к христианству и о великом празднике святого Уастырджи.

Примерный тайминг маршрута:

06:00 — выезд из Пятигорска
09:30 — завтрак в кафе
10:20 — памятник Уастырджи (остановка на 15 мин)
11:00 — лавочка желаний (остановка по погоде на 15 мин)
12:00 — Аланский монастырь (прогулка 20 мин)
13:50 — башни Курта и Тага (прогулка 10 мин)
14:20 — арт-объект (прогулка 15 мин)
14:40 — обед в кафе (30 мин)
15:20 — некрополь Даргавс (прогулка 30 мин)
16:20 — Кармадонские ворота (прогулка 10 мин)
16:40 — памятник Сергею Бодрову (остановка на 10 мин)
19:00-20:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Экскурсия пройдёт на подготовленных внедорожниках и минивэнах
  • Дополнительные расходы: питание в кафе — около 400 руб. /чел., вход в некрополь — 100 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Мы не несем ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 12109 туристов
Я коренной житель Кисловодска. С детства занимаюсь походами в горы, а с получением водительского удостоверения начал заниматься профессионально заброской альпинистов. Впоследствии это всё переросло в работу гида. Работаю с командой единомышленников — и мы регулярно развиваем новые направления.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
2
3
2
1
Альбина
Невзирая на дождь/пасмурную погоду поездка выдалась замечательной - Осетия хороша в любое время.
Удалось посмотреть на горы, по которым расстилается туман, проникнуться историей и ритуалами народа, попробовать осетинские пироги, и погладить
читать дальшеуменьшить

осликов.
Гид и группа были замечательные, все старались помочь друг другу сделать фотографии на память.

На фото наше средство передвижения (в бойнице), расстроенный ослик (берите с собой хоть одно яблоко, стыдно смотреть в эти грустные глаза), и немного горной местности.

Невзирая на дождь/пасмурную погоду поездка выдалась замечательной - Осетия хороша в любое время.
Невзирая на дождь/пасмурную погоду поездка выдалась замечательной - Осетия хороша в любое время.
Невзирая на дождь/пасмурную погоду поездка выдалась замечательной - Осетия хороша в любое время.
Невзирая на дождь/пасмурную погоду поездка выдалась замечательной - Осетия хороша в любое время.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
все супер! гид Гигорий показал на самы красивые места Осетии, наелись вкусными пирогами. Шикарно
все супер! гид Гигорий показал на самы красивые места Осетии, наелись вкусными пирогами. Шикарно
все супер! гид Гигорий показал на самы красивые места Осетии, наелись вкусными пирогами. Шикарно
все супер! гид Гигорий показал на самы красивые места Осетии, наелись вкусными пирогами. Шикарно
все супер! гид Гигорий показал на самы красивые места Осетии, наелись вкусными пирогами. Шикарно
все супер! гид Гигорий показал на самы красивые места Осетии, наелись вкусными пирогами. Шикарно
Вам был полезен этот отзыв?
Алена
Хочу сказать огромное спасибо за это приключение, оно получилось по-настоящему замечательным! Нашим гидом был Михаил: очень харизматичный, душевный, позитивный, эрудированный мужчина и прекрасный водитель. Все мои переживания, что будет скучно
читать дальшеуменьшить

или что укачает, рассеялись буквально с первых минут поездки. Михаил всё время держал настроение, заряжал позитивом, с удовольствием отвечал на любые вопросы и рассказывал интересные истории про все места, которые мы проезжали. А внедорожник оказался на удивление комфортным: не трясло, не укачивало, тепло, уютно.

Погода в конце марта, честно говоря, немного волновала, но нам очень повезло: даже небольшой дождик не испортил впечатлений, солнышко то и дело выглядывало, и это придало нашим фотографиям какую-то особенную, художественную атмосферу. Отдельное удовольствие, что Михаил прекрасно снимает на iPhone. Это такой приятный бонус, когда не получается фотографироваться с парнем или хочется красивое видео на качелях! И огромное спасибо ему за видео с горными пейзажами из машины, такую красоту хочется пересматривать снова и снова, она правда остаётся в сердце на всю жизнь.
Милые и забавные моменты с зверьками, традиционная еда, легенды Кавказа, все было прекрасно!
Мы с парнем ни разу не пожалели, что выбрали именно этот тур. Он оказался именно таким, как мы хотели, и даже лучше. Спасибо за этот день, он подарил нам настоящие эмоции!

Хочу сказать огромное спасибо за это приключение, оно получилось по-настоящему замечательным! Нашим гидом был Михаил: очень
Хочу сказать огромное спасибо за это приключение, оно получилось по-настоящему замечательным! Нашим гидом был Михаил: очень
Хочу сказать огромное спасибо за это приключение, оно получилось по-настоящему замечательным! Нашим гидом был Михаил: очень
Хочу сказать огромное спасибо за это приключение, оно получилось по-настоящему замечательным! Нашим гидом был Михаил: очень
Хочу сказать огромное спасибо за это приключение, оно получилось по-настоящему замечательным! Нашим гидом был Михаил: очень
Хочу сказать огромное спасибо за это приключение, оно получилось по-настоящему замечательным! Нашим гидом был Михаил: очень
Хочу сказать огромное спасибо за это приключение, оно получилось по-настоящему замечательным! Нашим гидом был Михаил: очень
Хочу сказать огромное спасибо за это приключение, оно получилось по-настоящему замечательным! Нашим гидом был Михаил: очень+7
Хочу сказать огромное спасибо за это приключение, оно получилось по-настоящему замечательным! Нашим гидом был Михаил: очень
Хочу сказать огромное спасибо за это приключение, оно получилось по-настоящему замечательным! Нашим гидом был Михаил: очень
Хочу сказать огромное спасибо за это приключение, оно получилось по-настоящему замечательным! Нашим гидом был Михаил: очень
Хочу сказать огромное спасибо за это приключение, оно получилось по-настоящему замечательным! Нашим гидом был Михаил: очень
Хочу сказать огромное спасибо за это приключение, оно получилось по-настоящему замечательным! Нашим гидом был Михаил: очень
Хочу сказать огромное спасибо за это приключение, оно получилось по-настоящему замечательным! Нашим гидом был Михаил: очень
Хочу сказать огромное спасибо за это приключение, оно получилось по-настоящему замечательным! Нашим гидом был Михаил: очень
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
красивее мест я не видела!! невероятно круто и интересно, спасибо большое!!!
красивее мест я не видела!! невероятно круто и интересно, спасибо большое!!!
красивее мест я не видела!! невероятно круто и интересно, спасибо большое!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Поездка в Северную Осетию произвела неизгладимое впечатление. Это просто Божественная природа! Хотим отдельно поблагодарить экскурсовода Григория! Благодаря ему, несмотря на плохую погоду, мы посмотрели все запланированные локации. Увлекательные рассказы во время экскурсии сделали поездку интересной. Очень повезло с компанией. Советуем и данного гида, и данную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Лариса
Шикарная поездка! Впечатления разные, но они останутся навсегда. захватывает дух от подьемов и понимания насколько прекрасна и коротка наша жизнь! Особое спасибо нашему Олегу, его оптимизму и вниманию ко всем!!! Рекомендую данное путешествие на все 100%!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии на «Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)»

Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
На машине
13 часов
741 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
Ущелья, теснины, горные сёла и легенды «Города мёртвых»
Начало: С вашего адреса из городов: Железноводск, Пятигорс...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 авг в 06:00
5600 ₽ за человека
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
На машине
12 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
Путешествие по Осетии - это уникальная возможность прикоснуться к многовековой истории и традициям древнего народа. Откройте для себя удивительный мир алан
Начало: С вашего отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:30
от 27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
12 часов
84 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Объехать три самых живописных ущелья республики и познакомиться с её главными памятниками
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
5500 ₽ за человека
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Северная Осетия предлагает уникальное путешествие: древние крепости, каньоны и термальные источники ждут вас в этом удивительном туре
Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп...
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
5500 ₽ за человека