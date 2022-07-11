за всё до 3 чел.

25000 22 500 ₽ за всё до 3 чел.

Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды

Расписание: в четверг и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00

Посетить одно из самых красивых мест Северной Осетии и всего Кавказа в компании опытного проводника

за всё до 4 чел.

19 000 ₽ за всё до 4 чел.

Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики

Индивидуальная

10 часов

Дигорское ущелье - Национальный парк Алания Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ

Расписание: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00