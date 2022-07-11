Каньон Ахсинта – экскурсии в Пятигорске

Найдено 4 экскурсии в категории «Каньон Ахсинта» в Пятигорске, цены от 5 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды
Начало: По вашему месту проживания
17 июня в 05:00
19 июня в 05:00
2500022 500 за всё до 3 чел.
Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых мест Северной Осетии и всего Кавказа в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 07:00
60005 400 за человека
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
19 000 за всё до 4 чел.
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Индивидуальная
10 часов
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ
Расписание: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00
17 июня в 07:30
24 июня в 07:30
от 21 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 июля 2022
    Северная Осетия. Загадочная Дигория
    Экскурсия в Дигорию произвела огромное впечатление! Дигорское ущелье очень масштабное, завораживающе красивое, даже загадочное. Это необыкновенно, я таких мест ещё
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    не видела. Почти первозданная природа, самые высокие горные селения, красивейшие водопады, заброшенные города, башни и склепы! Величие гор поражает и восхищает! Советую всем, кто влюблен в горы!

  • А
    Андрей
    9 июня 2021
    Дигорское ущелье: путешествие в один из самых красивых районов Кавказа
    Выражаю благодарность M&M's tour за то. что они были нашими гидами по всему Кавказу! Высочайший уровень организации! С ними весело и море приключений. Рекомендую!
  • М
    Марина
    7 декабря 2020
    Дигорское ущелье: путешествие в один из самых красивых районов Кавказа
    Спасибо@mandms.tours за сказку!!! Природа, горы, люди… я в полном восторге! Побывав хоть раз, захочется вернуться снова! ⛰️ ⛺😍

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Каньон Ахсинта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
  2. Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
  3. Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
  4. Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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