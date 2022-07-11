1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды
Начало: По вашему месту проживания
17 июня в 05:00
19 июня в 05:00
2500022 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых мест Северной Осетии и всего Кавказа в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 07:00
60005 400₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ
Расписание: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00
17 июня в 07:30
24 июня в 07:30
от 21 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 июля 2022Северная Осетия. Загадочная ДигорияЭкскурсия в Дигорию произвела огромное впечатление! Дигорское ущелье очень масштабное, завораживающе красивое, даже загадочное. Это необыкновенно, я таких мест ещё
- ААндрей9 июня 2021Дигорское ущелье: путешествие в один из самых красивых районов КавказаВыражаю благодарность M&M's tour за то. что они были нашими гидами по всему Кавказу! Высочайший уровень организации! С ними весело и море приключений. Рекомендую!
- ММарина7 декабря 2020Дигорское ущелье: путешествие в один из самых красивых районов КавказаСпасибо@mandms.tours за сказку!!! Природа, горы, люди… я в полном восторге! Побывав хоть раз, захочется вернуться снова! ⛰️ ⛺😍
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Каньон Ахсинта»
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