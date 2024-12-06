Что вас ждёт:

В начале экскурсии мы посетим Чегемские водопады, здесь вы увидите Малый Чегемский водопад — самый крупный; Большие Чегемские водопады и Главный Чегемский водопад.

Затем отправимся в старинное селение Эльтюбю, которое знаменито своим «‎городом мёртвых»‎ и «‎греческой лестницей»‎.

Через горный перевал Актопрак мы переедем в долину реки Баксан и поднимемся к озеру Гижгит, где вы сможете прокатиться по нему на пакрафте и насладиться живописными видами с воды. Важная информация:.

Через горный перевал Актопрак мы переедем в долину реки Баксан и поднимемся к озеру Гижгит, где вы сможете прокатиться по нему на пакрафте и насладиться живописными видами с воды. Важная информация:.

• Через горный перевал Актопрак мы переедем в долину реки Баксан и поднимемся к озеру Гижгит, где вы сможете прокатиться по нему на пакрафте и насладиться живописными видами с воды. Важная информация: