Озеро Гижгит и горный калейдоскоп: катание на пакрафте

Озеро Гижгит и горный калейдоскоп
В начале нашего пути мы увидим Чегемские водопады, проедем по старинному селению Эльтюбю, население которого составляет менее 300 человек.

Вы познакомитесь с горным перевалом Актопрак и полюбуетесь неописуемыми видами гор, а затем подниметесь к горному озеру Гижгит: у вас будет возможность прокатиться на пакрафте и оценить с воды его красоту.
Озеро Гижгит и горный калейдоскоп: катание на пакрафте
Озеро Гижгит и горный калейдоскоп: катание на пакрафте
Озеро Гижгит и горный калейдоскоп: катание на пакрафте
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Что вас ждёт:

  • В начале экскурсии мы посетим Чегемские водопады, здесь вы увидите Малый Чегемский водопад — самый крупный; Большие Чегемские водопады и Главный Чегемский водопад.
  • Затем отправимся в старинное селение Эльтюбю, которое знаменито своим «‎городом мёртвых»‎ и «‎греческой лестницей»‎.
Через горный перевал Актопрак мы переедем в долину реки Баксан и поднимемся к озеру Гижгит, где вы сможете прокатиться по нему на пакрафте и насладиться живописными видами с воды. Важная информация:.
Через горный перевал Актопрак мы переедем в долину реки Баксан и поднимемся к озеру Гижгит, где вы сможете прокатиться по нему на пакрафте и насладиться живописными видами с воды. Важная информация:.
• Через горный перевал Актопрак мы переедем в долину реки Баксан и поднимемся к озеру Гижгит, где вы сможете прокатиться по нему на пакрафте и насладиться живописными видами с воды. Важная информация:
  • Не забываем, что мы в горах. Необходимо отнестись серьёзно и ответственно.
  • Пожалуйста, возьмите с собой тёплые вещи и головной убор, наденьте удобную обувь.

Ежедневно в 6:30.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чегемские водопады
  • Эльтюбю
  • Актопрак
  • Озеро Гижгит
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Катание на пакрафте
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Не забываем, что мы в горах. Необходимо отнестись серьёзно и ответственно
  • Пожалуйста, возьмите с собой тёплые вещи и головной убор, наденьте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии из Пятигорска

Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
280 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
41203 708 за человека
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
Джиппинг
На машине
скидка
20%
32 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
7 дек в 07:00
48503 880 за человека
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Джиппинг
На машине
22 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
ХорошоТам