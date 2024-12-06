В начале нашего пути мы увидим Чегемские водопады, проедем по старинному селению Эльтюбю, население которого составляет менее 300 человек.
Вы познакомитесь с горным перевалом Актопрак и полюбуетесь неописуемыми видами гор, а затем подниметесь к горному озеру Гижгит: у вас будет возможность прокатиться на пакрафте и оценить с воды его красоту.
Вы познакомитесь с горным перевалом Актопрак и полюбуетесь неописуемыми видами гор, а затем подниметесь к горному озеру Гижгит: у вас будет возможность прокатиться на пакрафте и оценить с воды его красоту.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание экскурсии
Что вас ждёт:
- В начале экскурсии мы посетим Чегемские водопады, здесь вы увидите Малый Чегемский водопад — самый крупный; Большие Чегемские водопады и Главный Чегемский водопад.
- Затем отправимся в старинное селение Эльтюбю, которое знаменито своим «городом мёртвых» и «греческой лестницей».
Через горный перевал Актопрак мы переедем в долину реки Баксан и поднимемся к озеру Гижгит, где вы сможете прокатиться по нему на пакрафте и насладиться живописными видами с воды. Важная информация:.
Через горный перевал Актопрак мы переедем в долину реки Баксан и поднимемся к озеру Гижгит, где вы сможете прокатиться по нему на пакрафте и насладиться живописными видами с воды. Важная информация:.
• Через горный перевал Актопрак мы переедем в долину реки Баксан и поднимемся к озеру Гижгит, где вы сможете прокатиться по нему на пакрафте и насладиться живописными видами с воды. Важная информация:
- Не забываем, что мы в горах. Необходимо отнестись серьёзно и ответственно.
- Пожалуйста, возьмите с собой тёплые вещи и головной убор, наденьте удобную обувь.
Ежедневно в 6:30.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чегемские водопады
- Эльтюбю
- Актопрак
- Озеро Гижгит
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Катание на пакрафте
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Не забываем, что мы в горах. Необходимо отнестись серьёзно и ответственно
- Пожалуйста, возьмите с собой тёплые вещи и головной убор, наденьте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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