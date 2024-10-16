Бермамыт — место, где останавливается время и растекаются границы мира. Вы можете представить, что перенеслись на другой край земли — например, в Исландию. Можете мысленно остаться здесь, на Скалистом хребте Кавказа. Значение будет иметь только природа перед вами и вокруг вас. Куда бы мы ни поехали дальше — в долины, ущелья или к водопадам — она не перестанет вас восхищать.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:20, 07:40
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 метров — именно там расположено плато Бермамыт. От панорам, которые здесь открываются, захватывает дух. Любоваться красотой гор и могучим Эльбрусом хорошо в любое время суток, но закаты и рассветы, увиденные на плато, поистине незабываемы! Вы насладитесь воздухом и красками Кавказских гор, пройдётесь по лугам, любуясь пиками Машука и Бештау, увидите скалы Амфитеатр и Монахи, заглянете в бездонные ущелья. По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и карстовые пещеры Гришкиной балки. А для подкрепления сил мы пообедаем в кафе с кавказской кухней.
каждый день в 07:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|23 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Бермамыт
- Пики Машука и Бештау
- Скалы Амфитеатр и Монахи
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.)
- Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом, ≈ 500 руб. /чел.)
- Входной билет на Медовые водопады - 60-100 руб. /чел. (оплачивается на въезде на водопады)
- Заезд на гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и в карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом, ≈ 500 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Всю информацию предоставляем после бронирования каждому участнику
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 06:00
17 окт в 06:00
4 000₽ за человека
скидка
20%
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Русская Исландия: плато Бермамыт из Пятигорска - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских гор, насладитесь величием Эльбруса и красотой закатов на плато Бермамыт. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Пятигорск
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 12:30
Завтра в 06:45
17 окт в 06:45
52504 200₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Приготовьтесь к незабываемому путешествию на плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки. Вдохновляющие виды, легенды и история ждут вас
Завтра в 08:00
17 окт в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.