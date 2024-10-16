Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Бермамыт — место, где останавливается время и растекаются границы мира. Вы можете представить, что перенеслись на другой край земли — например, в Исландию. Можете мысленно остаться здесь, на Скалистом хребте Кавказа. Значение будет иметь только природа перед вами и вокруг вас. Куда бы мы ни поехали дальше — в долины, ущелья или к водопадам — она не перестанет вас восхищать.

Анастасия Ваш гид в Пятигорске Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-6 человек Можно с детьми Да Когда каждый день в 07:00 23 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

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даты Время начала: 07:00, 07:20, 07:40

Описание экскурсии Что вас ждёт: Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 метров — именно там расположено плато Бермамыт. От панорам, которые здесь открываются, захватывает дух. Любоваться красотой гор и могучим Эльбрусом хорошо в любое время суток, но закаты и рассветы, увиденные на плато, поистине незабываемы! Вы насладитесь воздухом и красками Кавказских гор, пройдётесь по лугам, любуясь пиками Машука и Бештау, увидите скалы Амфитеатр и Монахи, заглянете в бездонные ущелья. По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и карстовые пещеры Гришкиной балки. А для подкрепления сил мы пообедаем в кафе с кавказской кухней.

каждый день в 07:00 Выбрать дату

Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Билет 23 000 ₽ Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.