Озёра Шадхурей и Тызыльское ущелье - из Пятигорска

Исследовать живописные уголки Кабардино-Балкарии: водопад, пещера, подземное озеро и не только
Это яркое путешествие по уникальным уголкам Кабардино-Балкарии.

Вас ждут озёра, ущелья, смотровые площадки, древние стоянки и живописные перевалы — всё это вдали от толп туристов.

Комфортабельный внедорожник, опытный гид и насыщенная программа — и яркие эмоции и перезагрузка обеспечены.
Озёра Шадхурей и Тызыльское ущелье - из Пятигорска
Описание экскурсии

Озеро Тамбукан и граница республик

  • 8:00–9:00 — выезд из Пятигорска.
  • Через 30 минут — остановка у озера Тамбукан, знаменитого своими целебными грязями (10–15 мин.).
  • Пересечение границы с Кабардино-Балкарией.

Карстовые озёра Шадхурей

  • 1,5 часа пути по живописной долине реки Малка.
  • 30–40 мин. у озёр: фото, рассказы гида о съёмках фильма «Земля Санникова» и происхождении водоёмов.
  • Перекус и травяной чай в местном кафе.

Альпийские луга и перевал в Тызыльское ущелье

  • 1 час пути по грунтовой дороге через луга с лошадьми и барашками.
  • Остановка на смотровых площадках — две локации (около 30 мин.).
  • Проход по Чёртову мосту для самых смелых.

Само Тызыльское ущелье (в общей сложности 2 часа)

  • Спуск через село Кёнделен.
  • Исследование ущелья, прогулка вдоль бурной реки Тызыл.
  • Посещение водопада Тызыл-Су, подземного озера и пещерного комплекса.

Традиционный обед и возвращение

  • Обед в кафе с балкарской кухней в селе Жанхотеко.
  • Дорога домой через трассу «Кавказ».
  • Возвращение в Пятигорск — ориентировочно через 3,5 часа после выезда из ущелья.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser.
  • В стоимость не включено питание.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 873 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Все наши экскурсии проводятся на комфортабельных Toyota Land Cruiser и минивэне Toyota Alphard. Мы проводим экскурсии по всему Кавказу. Всегда ждём вас в гости!

