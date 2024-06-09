Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон

Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
На внедорожнике вы отправитесь к вершине Скалистого хребта, с которой вам откроются фантастические пейзажи горных «богатырей» Северного Кавказа. По пути узнаете о явлении Броккенского призрака и ценности карачаевской породы домашних животных. Сфотографируетесь с лошадьми на фоне гор и пособираете целебные травы. А также отведаете местные блюда.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Ближайшие даты:
Время начала: 02:00, 07:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Духозахватывающий маршрут

Плато Бермамыт находится в всего в 40 км от Кисловодска. Путь к нему будет лежать через красивый скалисто-пастбищный хребет и альпийские луга. По дороге вы узнаете о происхождении названия разных вершин на маршруте. Услышите о таинственном Броккенском призраке и, если повезет, даже сможете увидеть этот редкий природный феномен. И все время перед вами будут гора Эльбрус и Кавказский хребет, которые вы сможете запечатлеть с разных ракурсов.

Травы, ягоды, животные

Во время остановок вы сможете сфотографировать ландшафтные красоты и пособирать полезные травы, красивые полевые цветы и ягоды (в летний период). Кроме того, вы увидите стада коров, табуны лошадей и отары овец, а также узнаете, в чем ценность карачаевской породы домашних животных. Вам могут встретиться и дикие звери — лисы, волки, кабаны, порой даже медведи и парящие в небе кавказские орлы.

Плато Бермамыт — незабываемые эмоции

От вершины высотой 2592 м над уровнем моря до Эльбруса по прямой всего около 30 км, и это одна из лучших площадок для любования кавказскими исполинами. Вы узнаете об исторической ценности плато, известных писателях и художниках, которые здесь бывали, а также о художественных фильмах, снятых в этих краях. И, конечно, у вас будет достаточно времени, чтобы оценить великолепие открывающихся панорам.

🥘 В поездке я предложу отведать блюда местной кухни — хычины, айран и шашлык из черного барашка.

Дополнительные опции

В программу можно включить по договоренности с группой Гришкину балку (сталактитовые пещеры), Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады, минеральные источники. Также у вас будет возможность при желании покататься на лошадях, посетить экстрим-парк Медовые и прокатится на зиплайне.

Организационные детали

Обратите внимание: при выборе категории билета необходимо выбрать соответствующее время начала экскурсии.
Как проходит поездка

  • Поездка проходит с гидом-водителем на автомобилях повышенной проходимости Уаз Патриот, Toyota, Mitsubishi, Соболь 4×4; в каждом автомобиле — по 6 человек
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость — 15000 руб. за 1-4 человек + 2500 руб. за каждого следующего участника.
  • При необходимости мы можем забрать вас из других городов КМВ (Ессентуки, Кисловодск, Железноводск). Стоимость уточняйте при бронировании.
  • Время в пути 3 часа с остановками в одну сторону, дорожное покрытие неровное, опасных участков нет. На самом плато Бермамыт вы проведете около 3 часов.
  • В случае плохой погоды из-за тумана на плато может быть низкая видимость. Какая будет погода заранее определить невозможно, поскольку погода в горах изменчива
  • Дополнительных расходов по пути, кроме обеда в кафе, не предвидится
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Пожалуйста, перед бронированием уточните у гида, состоится ли экскурсия в выбранный вами день (к сожалению, бывают отмены из-за плохой погоды, когда закрывают дорогу)

в понедельник в 02:00, 07:00 и 13:30, во вторник в 02:00, 07:00 и 14:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Выезд на закат3 500 ₽
Выезд на рассвет (в 02:00)3 700 ₽
Дневная экскурсия (выезд в 07:00)3 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 02:00, 07:00 и 13:30, во вторник в 02:00, 07:00 и 14:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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