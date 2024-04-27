Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Приэльбрусье
Путешествие в Приэльбрусье начинается с комфортного трансфера из Минеральных Вод.
Встреча в аэропорту или забор от адреса проживания, возможность посетить достопримечательности по договоренности делает этот трансфер идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, надежность и желает погрузиться в культуру региона с первых минут путешествия.
Профессиональные водители поделятся советами о лучших местах для посещения, обеспечивая незабываемые впечатления от поездки
Встреча в аэропорту или забор от адреса проживания, возможность посетить достопримечательности по договоренности делает этот трансфер идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, надежность и желает погрузиться в культуру региона с первых минут путешествия.
Профессиональные водители поделятся советами о лучших местах для посещения, обеспечивая незабываемые впечатления от поездки
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Что вас ожидает:
- Водопад Сылтран-Су
- Водопад Кара-Кая
- Водопад Кызыл-Су
- Вид на Эльбрус
- Лечебные источники
- Долина нарзанов с экологической тропой
Описание
Красоты Приэльбрусья
Урочище Джилы-Су, расположенное в Зольском районе Кабардино-Балкарии у северного склона горы Эльбрус, славится своими термальными источниками и невероятной природой. Взору туристов открываются великолепные панорамы и вид на Эльбрус, самую высокую гору страны. Мощные водопады, непривычные для городского жителя флора и фауна — поездка на Джилы-Су оставит массу впечатлений. Ну а дорога к урочищу не менее прекрасна, чем чем конечная точка экскурсии.
Водопады и источники Джилы-Су
Во время экскурсии в урочище Джилы-Су вы проедете по территории Кабардино-Балкарской Республики через четыре красивейших ущелья. Остановки на панорамных площадках позволят запечатлеть на фото головокружительные виды и полной грудью вдохнуть чистый горный воздух. В самом урочище Джилы-Су вас встретят природные песчаные замки, мощные водопады Эмир, Султан и Каракая Су, на фоне которых можно сделать живописные фото. Также вы сможете посетить знаменитые лечебные источники и Долину нарзанов с ее красивым природным ландшафтом и целебным горным климатом.
Ежедневно в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Сылтран-Су
- Водопад Кара-Кая
- Водопад Кызыл-Су
- Вид на Эльбрус
- Лечебные источники
- Долина нарзанов с экологической тропой
Что включено
- Транспорт
- Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
- Питание
- Экологический сбор
Место начала и завершения?
Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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