Прогулка по Пятигорску

Приглашаем вас на экскурсию по Пятигорску, где вы насладитесь красотой природы, узнаете об истории города и его курортных традициях.

Мы посетим уникальные места, включая озеро «Провал», бульвар Гагарина, «Бестыжие ванны», Еммануэлевский парк, Академическую галерею и парк «Цветник».
5
1 отзыв
Прогулка по Пятигорску
Прогулка по Пятигорску
Прогулка по Пятигорску
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00

Описание экскурсии

Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию по Пятигорску — городу с богатой историей и уникальными курортными традициями. Вы сможете не только насладиться красотой природы, но и погрузиться в атмосферу прошлого, узнать много интересного о жизни и лечении на Водах в различные эпохи. Что вы увидите:• Озеро «Провал». Экскурсия начнётся с посещения уникального озера «Провал». Я расскажу вам историю его происхождения и объясню, чем оно привлекало людей в прошлом.
  • Бульвар Гагарина. Пройдём по бульвару Гагарина, знаменитому своими дореволюционными дачами. Здесь установлен памятник Сергею Михалкову, который называл себя «Пятигорчанин с московской пропиской». Узнаем больше о его жизни и творчестве.
  • «Бестыжие ванны». Посетим действующие «Бестыжие ванны», расположенные на живописном склоне горы. Вы узнаете, как образуется минеральная вода и в чем заключаются ее целебные свойства.
  • Сероводородный источник. У вас будет возможность попробовать воду старейшего сероводородного источника, который спрятан кофейней.
  • Еммануэлевский парк. Прогуляемся по дорожкам Еммануэлевского парка, где когда-то проходил путь первого пятигорского трамвая «босоножки». Узнаем, в чем уникальность современного городского трамвая и почему он больше не ходит к озеру Провал.
  • Ротонда Эолова Арфа. Посетим волшебную ротонду Эолова Арфа и раскроем секреты ее силы.
  • Академическая галерея. Пройдем мимо «короны» Пятигорска – Академической галереи.
  • Гора Горячая. На горе Горячей вы услышите легенду об орле, терзающем змею, и узнаете, почему именно эта скульптура стала символом курортов минеральных вод.
  • Китайская беседка. Полюбуемся великолепным видом на город и окружающие горы с Китайской беседки.
  • Парк «Цветник». Закончим нашу прогулку в сердце Пятигорска — парке «Цветник». Я познакомлю вас с историей возникновения парка и достопримечательностями, которые в нем находятся.

Вторник - Воскресенье

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Провал
  • Бестыжие ванны
  • Эолова арфа
  • Грот Лермонтова
  • Академическая галерея
  • Пушкинские ванны
  • Спасский собор
  • Парк Цветник
  • Нарзанная галерея
  • Скульптура Орла
  • Китайская беседка
  • Гора Машук
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Озеро Провал
Завершение: Парк Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник - Воскресенье
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

ИндивидуальныеПешеходныеБештауЭолова арфаПопулярные местаГрот ЛермонтоваПарк ЦветникПушкинские ванныСпасский СоборСвятые местаГора Машук

Похожие экскурсии из Пятигорска

Познавательная автопрогулка по Пятигорску с ярким гастрономическим финалом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Пятигорску с обедом в ресторане
Пятигорск - город с богатой историей и кавказским колоритом. Прогулка по знаковым местам и вкусный финал в ресторане. Узнайте больше о Лермонтове и Пятигорске
Начало: Парк Цветник
Завтра в 07:30
25 июня в 07:30
66806 012 за всё до 4 чел.
Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
172 отзыва
Пятигорск: путеводитель по историческим эпохам с личным гидом
Погрузитесь в историю Пятигорска с экскурсией, где каждый шаг - это встреча с прошлым. Старинные ванны, гроты и истории ждут вас
Начало: У памятника О. Бендеру
25 июня в 16:00
26 июня в 16:00
5 200 за всё до 4 чел.
Старинный Пятигорск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
193 отзыва
Экскурсия по Старинному Пятигорску: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Пятигорска: от Цветника до озера Провал, пройдите по стопам великих литераторов и исторических личностей
Начало: Место дуэли М. Ю Лермонтова
Завтра в 15:00
26 июня в 13:00
68506 165 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пятигорске
ХорошоТам