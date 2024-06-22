Приглашаем вас на экскурсию по Пятигорску, где вы насладитесь красотой природы, узнаете об истории города и его курортных традициях.
Мы посетим уникальные места, включая озеро «Провал», бульвар Гагарина, «Бестыжие ванны», Еммануэлевский парк, Академическую галерею и парк «Цветник».
Мы посетим уникальные места, включая озеро «Провал», бульвар Гагарина, «Бестыжие ванны», Еммануэлевский парк, Академическую галерею и парк «Цветник».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00
Описание экскурсии
Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию по Пятигорску — городу с богатой историей и уникальными курортными традициями. Вы сможете не только насладиться красотой природы, но и погрузиться в атмосферу прошлого, узнать много интересного о жизни и лечении на Водах в различные эпохи. Что вы увидите:• Озеро «Провал». Экскурсия начнётся с посещения уникального озера «Провал». Я расскажу вам историю его происхождения и объясню, чем оно привлекало людей в прошлом.
- Бульвар Гагарина. Пройдём по бульвару Гагарина, знаменитому своими дореволюционными дачами. Здесь установлен памятник Сергею Михалкову, который называл себя «Пятигорчанин с московской пропиской». Узнаем больше о его жизни и творчестве.
- «Бестыжие ванны». Посетим действующие «Бестыжие ванны», расположенные на живописном склоне горы. Вы узнаете, как образуется минеральная вода и в чем заключаются ее целебные свойства.
- Сероводородный источник. У вас будет возможность попробовать воду старейшего сероводородного источника, который спрятан кофейней.
- Еммануэлевский парк. Прогуляемся по дорожкам Еммануэлевского парка, где когда-то проходил путь первого пятигорского трамвая «босоножки». Узнаем, в чем уникальность современного городского трамвая и почему он больше не ходит к озеру Провал.
- Ротонда Эолова Арфа. Посетим волшебную ротонду Эолова Арфа и раскроем секреты ее силы.
- Академическая галерея. Пройдем мимо «короны» Пятигорска – Академической галереи.
- Гора Горячая. На горе Горячей вы услышите легенду об орле, терзающем змею, и узнаете, почему именно эта скульптура стала символом курортов минеральных вод.
- Китайская беседка. Полюбуемся великолепным видом на город и окружающие горы с Китайской беседки.
- Парк «Цветник». Закончим нашу прогулку в сердце Пятигорска — парке «Цветник». Я познакомлю вас с историей возникновения парка и достопримечательностями, которые в нем находятся.
Вторник - Воскресенье
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Провал
- Бестыжие ванны
- Эолова арфа
- Грот Лермонтова
- Академическая галерея
- Пушкинские ванны
- Спасский собор
- Парк Цветник
- Нарзанная галерея
- Скульптура Орла
- Китайская беседка
- Гора Машук
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Озеро Провал
Завершение: Парк Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник - Воскресенье
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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