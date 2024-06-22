Бульвар Гагарина. Пройдём по бульвару Гагарина, знаменитому своими дореволюционными дачами. Здесь установлен памятник Сергею Михалкову, который называл себя «Пятигорчанин с московской пропиской». Узнаем больше о его жизни и творчестве.

«Бестыжие ванны». Посетим действующие «Бестыжие ванны», расположенные на живописном склоне горы. Вы узнаете, как образуется минеральная вода и в чем заключаются ее целебные свойства.

Сероводородный источник. У вас будет возможность попробовать воду старейшего сероводородного источника, который спрятан кофейней.

Еммануэлевский парк. Прогуляемся по дорожкам Еммануэлевского парка, где когда-то проходил путь первого пятигорского трамвая «босоножки». Узнаем, в чем уникальность современного городского трамвая и почему он больше не ходит к озеру Провал.

Ротонда Эолова Арфа. Посетим волшебную ротонду Эолова Арфа и раскроем секреты ее силы.

Академическая галерея. Пройдем мимо «короны» Пятигорска – Академической галереи.

Гора Горячая. На горе Горячей вы услышите легенду об орле, терзающем змею, и узнаете, почему именно эта скульптура стала символом курортов минеральных вод.

Китайская беседка. Полюбуемся великолепным видом на город и окружающие горы с Китайской беседки.

Парк «Цветник». Закончим нашу прогулку в сердце Пятигорска — парке «Цветник». Я познакомлю вас с историей возникновения парка и достопримечательностями, которые в нем находятся.

Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию по Пятигорску — городу с богатой историей и уникальными курортными традициями. Вы сможете не только насладиться красотой природы, но и погрузиться в атмосферу прошлого, узнать много интересного о жизни и лечении на Водах в различные эпохи. Что вы увидите:• Озеро «Провал». Экскурсия начнётся с посещения уникального озера «Провал». Я расскажу вам историю его происхождения и объясню, чем оно привлекало людей в прошлом.