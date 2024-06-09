Кроссовки или трекинговые ботинки.

Удобные штаны/джинсы/леггинсы.

Футболка и куртка — на себе, захватить толстовку/свитер.

Рюкзак с водой.

Рассвет на вершине Проведем утро активно и с впечатлениями? Мы отправимся встречать рассвет на самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод — Бештау. Двухчасовой трекинг, чтобы увидеть первые лучи солнца или полюбоваться морем из облаков! Выпить горячего чаю и насладиться панорамным видом на города-курорты Пятигорск, Железноводск, Лермонтов и другие. Что взять с собой: