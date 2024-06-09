Встретьте рассвет, взойдя на самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод! Мы отправимся в двухчасовой трекинг к вершине Бештау и рассмотрим панорамы городов-курортов, наслаждаясь горячим чаем.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Вершина Бештау
- Панорама на города-курорты Пятигорск, Железноводск и другие
- Кавказский хребет
Описание экскурсии
Рассвет на вершине Проведем утро активно и с впечатлениями? Мы отправимся встречать рассвет на самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод — Бештау. Двухчасовой трекинг, чтобы увидеть первые лучи солнца или полюбоваться морем из облаков! Выпить горячего чаю и насладиться панорамным видом на города-курорты Пятигорск, Железноводск, Лермонтов и другие. Что взять с собой:
- Кроссовки или трекинговые ботинки.
- Удобные штаны/джинсы/леггинсы.
- Футболка и куртка — на себе, захватить толстовку/свитер.
- Рюкзак с водой.
Каждый день за 2 часа до рассвета
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вершина Бештау
- Панорама на города-курорты Пятигорск, Железноводск и другие
- Кавказский хребет
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Горячий чай на вершине
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем вас из дома в Пятигорске
Завершение: Привезём обратно, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день за 2 часа до рассвета
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- По одежде:
- Кроссовки или трекинговые ботинки
- Удобные штаны/джинсы/леггинсы
- Футболка и куртка на себе, а толстовка/свитер взять с собой (пока будете подниматься, будет жарко и важно не вспотеть, чтобы на вершине не простыть, а уже когда поднимитесь наденете толстовку и утеплитесь) 😌
- С собой рюкзак с водичкой 😊
- За день до рассвета с вами ваш гид и скажет точное время, когда за вами заедет😊
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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