Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое

Урочище Джилы-Су — чудесное место у северных склонов Эльбруса, где бьют многочисленные теплые источники минеральных вод. Туда мы и отправимся по живописной дороге.

Вас ждут горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на могучий Эльбрус и мощные водопады. А если останется время, то обязательно заедем в Долину Нарзанов.
Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:20, 07:40

Описание экскурсии

Что вас ждёт

«Тёплая вода» — так переводится название этого удивительного урочища. Здесь, благодаря тёплым минеральным источникам, можно значительно улучшить своё здоровье и справиться с множеством заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, расположен на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса.

Природные богатства

На территории урочища находятся 14 источников, а также несколько живописных водопадов. Мы сможем насладиться красотой трёх из них: Каракая-Су, Эмир и Султан. Эти природные явления подарят вам незабываемые эмоции и впечатления.

Уникальные пейзажи

По дороге мы сделаем остановки в живописных местах. Например, на плато Шаджатмаз в ясную погоду перед вами откроется потрясающий вид на Эльбрус. Это место вдохновляет и заряжает энергией!

Загадочные ущелья

Также мы заглянем в ущелье реки Харбаз, где вас встретят скалы-«аватары». Это место похоже на сцену из фантастического фильма или другой планеты, и оно обязательно впечатлит каждого!

Путешествие в Долину Нарзанов

Если у нас останется время, на обратном пути мы посетим Долину Нарзанов, где из недр земли пробиваются многочисленные источники. Это удивительное место, полное жизни и энергии.

каждый день

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет23 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Джилы-Су
  • Плато Шаджатмаз
  • Ущелье реки Харбаз
  • Долина Нарзанов (по возможности)
  • Три Водопада
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.), также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
  • Экосбор в Джилы-Су - 100 руб. /чел.
  • Экосбор в Долине Нарзанов - 100 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Всю информацию предоставляем после бронирования каждому участнику
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии из Пятигорска

Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
На машине
26 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
Проникнитесь величием Кавказа на экскурсии к урочищу Джилы-Су из Пятигорска. Водопады, горы, Храм Солнца и местная кухня ждут вас
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
17 окт в 07:00
3 900 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
скидка
20%
64 отзыва
9 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия в Пятигорске: Джилы-Су, Шаджатмаз, Долина Нарзанов
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:45
17 окт в 06:45
52504 200 за человека
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
5 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
17 окт в 07:00
3 750 за человека
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
ХорошоТам