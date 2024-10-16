Вас ждут горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на могучий Эльбрус и мощные водопады. А если останется время, то обязательно заедем в Долину Нарзанов.
Описание экскурсии
Что вас ждёт
«Тёплая вода» — так переводится название этого удивительного урочища. Здесь, благодаря тёплым минеральным источникам, можно значительно улучшить своё здоровье и справиться с множеством заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, расположен на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса.
Природные богатства
На территории урочища находятся 14 источников, а также несколько живописных водопадов. Мы сможем насладиться красотой трёх из них: Каракая-Су, Эмир и Султан. Эти природные явления подарят вам незабываемые эмоции и впечатления.
Уникальные пейзажи
По дороге мы сделаем остановки в живописных местах. Например, на плато Шаджатмаз в ясную погоду перед вами откроется потрясающий вид на Эльбрус. Это место вдохновляет и заряжает энергией!
Загадочные ущелья
Также мы заглянем в ущелье реки Харбаз, где вас встретят скалы-«аватары». Это место похоже на сцену из фантастического фильма или другой планеты, и оно обязательно впечатлит каждого!
Путешествие в Долину Нарзанов
Если у нас останется время, на обратном пути мы посетим Долину Нарзанов, где из недр земли пробиваются многочисленные источники. Это удивительное место, полное жизни и энергии.
каждый день
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|23 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джилы-Су
- Плато Шаджатмаз
- Ущелье реки Харбаз
- Долина Нарзанов (по возможности)
- Три Водопада
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.), также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
- Экосбор в Джилы-Су - 100 руб. /чел.
- Экосбор в Долине Нарзанов - 100 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Всю информацию предоставляем после бронирования каждому участнику