Урочище Джилы-Су — чудесное место у северных склонов Эльбруса, где бьют многочисленные теплые источники минеральных вод. Туда мы и отправимся по живописной дороге. Вас ждут горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на могучий Эльбрус и мощные водопады. А если останется время, то обязательно заедем в Долину Нарзанов.

Описание экскурсии

Что вас ждёт

«Тёплая вода» — так переводится название этого удивительного урочища. Здесь, благодаря тёплым минеральным источникам, можно значительно улучшить своё здоровье и справиться с множеством заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, расположен на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса.

Природные богатства

На территории урочища находятся 14 источников, а также несколько живописных водопадов. Мы сможем насладиться красотой трёх из них: Каракая-Су, Эмир и Султан. Эти природные явления подарят вам незабываемые эмоции и впечатления.

Уникальные пейзажи

По дороге мы сделаем остановки в живописных местах. Например, на плато Шаджатмаз в ясную погоду перед вами откроется потрясающий вид на Эльбрус. Это место вдохновляет и заряжает энергией!

Загадочные ущелья

Также мы заглянем в ущелье реки Харбаз, где вас встретят скалы-«аватары». Это место похоже на сцену из фантастического фильма или другой планеты, и оно обязательно впечатлит каждого!

Путешествие в Долину Нарзанов

Если у нас останется время, на обратном пути мы посетим Долину Нарзанов, где из недр земли пробиваются многочисленные источники. Это удивительное место, полное жизни и энергии.