Лучшее время для посещения Ингушетии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа раскрывает всю свою красоту. В это время вы сможете насладиться ясными днями и теплыми вечерами. В октябре и ноябре погода становится прохладнее, но это время также привлекательно для тех, кто любит спокойствие и отсутствие туристической суеты. Зимой и ранней весной экскурсии возможны, но могут быть ограничены погодными условиями.

Ингушетия предлагает уникальное путешествие по средневековым памятникам, где вы сможете увидеть старинные селения и башенные комплексы. Путешествие проходит на внедорожнике, что позволяет комфортно добраться до самых отдаленных уголков. Посетите Вовнушки, Эгикал и Эрзи, насладитесь видами гор и ущелий, а также узнайте историю древнего храма Тхаба-Ерды. Обед в кафе с традиционной кухней добавит аутентичности вашему опыту

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные башенные комплексы и путешествие в Средневековье

Эта живописная земля славится россыпью древних боевых и жилых башен. Они не раз защищали селения, о чем наш гид с интересом расскажет на экскурсии. Башенные комплексы гармонично возвышаются в долинах и ущельях среди гор в снежных шапках, поэтому за день вы вдоволь полюбуетесь пейзажами Кавказа. В том числе проедете под Цей-Лоамским хребтом по перевалу, на его высшей точке (2200 метров н. у. м) остановитесь на обзорной площадке. А самих башенных «городов» в нашей программе три:

Вовнушки : в первую очередь вы отправитесь к башням, которые официально включены в список семи чудес России. В изумрудном Джейрахском ущелье увидите два замка и три башни, словно вырастающие из скал. Поймете, почему они совершенно неприступны, и услышите о названии «Вовнушки».

: в первую очередь вы отправитесь к башням, которые официально включены в список семи чудес России. В изумрудном Джейрахском ущелье увидите два замка и три башни, словно вырастающие из скал. Поймете, почему они совершенно неприступны, и услышите о названии «Вовнушки». Эгикал — селение в Ассинском ущелье, где еще в середине 20 века жили люди. Здесь вы продолжите изучать средневековую фортификацию и увидите склепы, а также сделаете открыточные фотографии Ингушетии.

— селение в Ассинском ущелье, где еще в середине 20 века жили люди. Здесь вы продолжите изучать средневековую фортификацию и увидите склепы, а также сделаете открыточные фотографии Ингушетии. Эрзи — еще один крупный комплекс в Джейрахском ущелье и природный заповедник. Эрзи означает «орел»: вы раскроете значение этой птицы в ингушской культуре и пересчитаете высокие башни с разных ракурсов.

Древний христианский храм Тхаба-Ерды

Между посещениями башен вы не пропустите загадочное сооружение — до сих пор историки, археологи и искусствоведы спорят о том, кто и когда возвел этот храм. В частности, есть версия о миссионерах грузинской царицы Тамары.

🥘 Конечно, в программе предусмотрено время для обеда в кафе с традиционной кухней с дивными горными видами.

Организационные детали