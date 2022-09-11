Индивидуальная экскурсия в Ингушетию: башенные комплексы, древний храм и захватывающие виды. Узнайте историю и насладитесь природой Кавказа
Ингушетия предлагает уникальное путешествие по средневековым памятникам, где вы сможете увидеть старинные селения и башенные комплексы. Путешествие проходит на внедорожнике, что позволяет комфортно добраться до самых отдаленных уголков.
Посетите Вовнушки, Эгикал и Эрзи, насладитесь видами гор и ущелий, а также узнайте историю древнего храма Тхаба-Ерды. Обед в кафе с традиционной кухней добавит аутентичности вашему опыту
Лучшее время для посещения Ингушетии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа раскрывает всю свою красоту. В это время вы сможете насладиться ясными днями и теплыми вечерами. В октябре и ноябре погода становится прохладнее, но это время также привлекательно для тех, кто любит спокойствие и отсутствие туристической суеты. Зимой и ранней весной экскурсии возможны, но могут быть ограничены погодными условиями.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Вовнушки
Эгикал
Эрзи
Тхаба-Ерды
Описание экскурсии
Главные башенные комплексы и путешествие в Средневековье
Эта живописная земля славится россыпью древних боевых и жилых башен. Они не раз защищали селения, о чем наш гид с интересом расскажет на экскурсии. Башенные комплексы гармонично возвышаются в долинах и ущельях среди гор в снежных шапках, поэтому за день вы вдоволь полюбуетесь пейзажами Кавказа. В том числе проедете под Цей-Лоамским хребтом по перевалу, на его высшей точке (2200 метров н. у. м) остановитесь на обзорной площадке. А самих башенных «городов» в нашей программе три:
Вовнушки: в первую очередь вы отправитесь к башням, которые официально включены в список семи чудес России. В изумрудном Джейрахском ущелье увидите два замка и три башни, словно вырастающие из скал. Поймете, почему они совершенно неприступны, и услышите о названии «Вовнушки».
Эгикал — селение в Ассинском ущелье, где еще в середине 20 века жили люди. Здесь вы продолжите изучать средневековую фортификацию и увидите склепы, а также сделаете открыточные фотографии Ингушетии.
Эрзи — еще один крупный комплекс в Джейрахском ущелье и природный заповедник. Эрзи означает «орел»: вы раскроете значение этой птицы в ингушской культуре и пересчитаете высокие башни с разных ракурсов.
Древний христианский храм Тхаба-Ерды
Между посещениями башен вы не пропустите загадочное сооружение — до сих пор историки, археологи и искусствоведы спорят о том, кто и когда возвел этот храм. В частности, есть версия о миссионерах грузинской царицы Тамары.
🥘 Конечно, в программе предусмотрено время для обеда в кафе с традиционной кухней с дивными горными видами.
Организационные детали
Путешествие проходит на внедорожнике Toyota премиум-класса. Транспортные расходы и горный чай включены в стоимость.
Дополнительно оплачивается входной билет в заповедник Эрзи (150 руб. с человека) и обед
Поездка может начинаться в любом городе КМВ
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1157 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами.
Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
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Ekaterina
Увы, в Ингушетию мы не попали, так как мой муж - иностранец, и нужно было заранее заказывать пропуск. К сожалению, об этом нигде не сказано (про совсем уж приграничные территории), читать дальшеуменьшить
но ничего. Мы заменили маршрут и уехали на классический вариант экскурсии в Северную Осетию. Было интересно и познавательно! Приятная организация, очень адекватный и воспитанный гид, хороший и комфортный водитель! Отведали очень вкусные осетинские пироги в кафе (в разы вкуснее, чем в мои предыдущие посещения этих краев)! Спасибо!
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Дмитрий
К самой организации претензий нет - выехали вовремя, маршрут составлен интересно, многое успели посмотреть за день, хотелось бы, чтобы водитель был более осведомлён в теме. Желающим поехать: рассчитывайте свои возможности, до многих башень необходимо подниматься по крутой тропе.
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