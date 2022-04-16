Эта живописная земля славится россыпью древних боевых и жилых башен. Они не раз защищали селения, о чем наш гид с интересом расскажет на экскурсии. Башенные комплексы гармонично возвышаются в долинах и ущельях среди гор в снежных шапках, поэтому за день вы вдоволь полюбуетесь пейзажами Кавказа. В том числе проедете под Цей-Лоамским хребтом по перевалу, на его высшей точке (2200 метров н. у. м) остановитесь на обзорной площадке. А самих башенных «городов» в нашей программе три:
Между посещениями башен вы не пропустите загадочное сооружение — до сих пор историки, археологи и искусствоведы спорят о том, кто и когда возвел этот храм. В частности, есть версия о миссионерах грузинской царицы Тамары.
🥘 Конечно, в программе предусмотрено время для обеда в кафе с традиционной кухней с дивными горными видами.