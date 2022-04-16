В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную

Исследовать три башенных комплекса, перенестись в Средневековье и ощутить колорит края

Индивидуальная
Ингушетия изведана путешественниками меньше, чем тот же регион КМВ, а между тем здесь сотни средневековых памятников! В этом путешествии вас ждут старинные селения, боевые и жилые башни в долинах с бурлящими реками, горы, перевалы и хребты.

Вы осмотрите постройки, которые сохранили дух столетий, узнаете об их истории и архитектуре, сделаете отличные фото и вкусно пообедаете.
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
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Что вас ожидает

Главные башенные комплексы и путешествие в Средневековье

Эта живописная земля славится россыпью древних боевых и жилых башен. Они не раз защищали селения, о чем наш гид с интересом расскажет на экскурсии. Башенные комплексы гармонично возвышаются в долинах и ущельях среди гор в снежных шапках, поэтому за день вы вдоволь полюбуетесь пейзажами Кавказа. В том числе проедете под Цей-Лоамским хребтом по перевалу, на его высшей точке (2200 метров н. у. м) остановитесь на обзорной площадке. А самих башенных «городов» в нашей программе три:

  • Вовнушки: в первую очередь вы отправитесь к башням, которые официально включены в список семи чудес России. В изумрудном Джейрахском ущелье увидите два замка и три башни, словно вырастающие из скал. Поймете, почему они совершенно неприступны, и услышите о названии «Вовнушки».
  • Эгикал — селение в Ассинском ущелье, где еще в середине 20 века жили люди. Здесь вы продолжите изучать средневековую фортификацию и увидите склепы, а также сделаете открыточные фотографии Ингушетии.
  • Эрзи — еще один крупный комплекс в Джейрахском ущелье и природный заповедник. Эрзи означает «орел»: вы раскроете значение этой птицы в ингушской культуре и пересчитаете высокие башни с разных ракурсов.

Древний христианский храм Тхаба-Ерды

Между посещениями башен вы не пропустите загадочное сооружение — до сих пор историки, археологи и искусствоведы спорят о том, кто и когда возвел этот храм. В частности, есть версия о миссионерах грузинской царицы Тамары.

🥘 Конечно, в программе предусмотрено время для обеда в кафе с традиционной кухней с дивными горными видами.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на внедорожнике Toyota премиум-класса. Транспортные расходы и горный чай включены в стоимость.
  • Дополнительно оплачивается обед
  • Поездка может начинаться в любом городе КМВ
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
с адреса
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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