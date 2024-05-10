Кадаргаванская теснина. Кадаргаван — одно из самых интересных природных мест не только в Куртатинском ущелье, но и во всей Алании. Глубина теснины 60 метров, а ширина — всего 2 метра. Река Фиагдон за тысячелетия проделала здесь узкую и глубокую щель в скальной породе. Вид теснины поразит ваше воображение!

Далее нас ожидает Дзивгисская наскальная крепость. Когда точно появилась в Осетии Дзивгисская крепость доподлинно не знает никто, даже специалисты. С крепостью связано много легенд и мифов о которых мы вам расскажем.

Верхний Фиагдон. Горное селение Верхний Фиагдон в Северной Осетии расположено в Куртатинском ущелье, на правом берегу реки Фиагдон. Верхний Фиагдон в Северной Осетии — идиллический уголок, окруженный красивейшими горными пейзажами, старинными селениями и древними памятниками.

Подъезжаем к следующей локации — Аланский Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная православная обитель на территории России. Монастырь был возведен в 2000 году и имеет свою историю о которой вам предстоит узнать.

Селение Даргавс «Город мертвых». Дорога к поселку Даргавс, где расположен некрополь, идет по крутому горному серпантину. Эта локация с каждым годом становится все более популярной среди туристов. К тому же, это уникальное место уже семь столетий окутана множеством тайн и легенд.

Кармадонское ущелье (мемориал погибшим «ледник Колка»). Современное Кармадонское ущелье вряд ли можно назвать туристическим направлением. Скорее, это место памяти. В 2002 году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и убивший больше 120 человек, в том числе и съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего. Не смотря на это, ущелье остаётся одним из красивейших мест в республике, находясь на высоте около километра над уровнем моря. Именно здесь вы посетите мемориал погибшим «ледник Колка». Важная информация:• Обязательно возьмите с собой паспорт РФ.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Республика Северная Осетия «Алания», славится высокими горами, зелёными долинами и дивными достопримечательностями, созданными природой и рукотворными работами. Отмечается, что Осетия обладает большим туристическим потенциалом, благодаря своей природе и историческому наследию. Что вас ждет:• Куртатинское ущелье. Это первая локация которую мы посетим. Протяженность ущелья составляет 50 км. Это историческая местность в Алагирском районе Северной Осетии. Объект во многом стал известен из-за своих архитектурных и исторических памятников. В районе находится множество поселений. В последние годы достопримечательность становится все более и более популярной среди туристов. После ущелья мы спускаемся к следующей локации — Теснина Кадаргаван.