Приглашаю Вас посетить Северную Осетию, которая славится своими горами, зелёными долинами и дивными достопримечательностями, созданными природой и рукотворными работами.
Вы увидите памятное Кармадонское ущелье, Аланский Успенский мужской монастырь и красивейшее горное селение Верхний Фиагдон.
Вы увидите памятное Кармадонское ущелье, Аланский Успенский мужской монастырь и красивейшее горное селение Верхний Фиагдон.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Республика Северная Осетия «Алания», славится высокими горами, зелёными долинами и дивными достопримечательностями, созданными природой и рукотворными работами. Отмечается, что Осетия обладает большим туристическим потенциалом, благодаря своей природе и историческому наследию. Что вас ждет:• Куртатинское ущелье. Это первая локация которую мы посетим. Протяженность ущелья составляет 50 км. Это историческая местность в Алагирском районе Северной Осетии. Объект во многом стал известен из-за своих архитектурных и исторических памятников. В районе находится множество поселений. В последние годы достопримечательность становится все более и более популярной среди туристов. После ущелья мы спускаемся к следующей локации — Теснина Кадаргаван.
- Кадаргаванская теснина. Кадаргаван — одно из самых интересных природных мест не только в Куртатинском ущелье, но и во всей Алании. Глубина теснины 60 метров, а ширина — всего 2 метра. Река Фиагдон за тысячелетия проделала здесь узкую и глубокую щель в скальной породе. Вид теснины поразит ваше воображение!
- Далее нас ожидает Дзивгисская наскальная крепость. Когда точно появилась в Осетии Дзивгисская крепость доподлинно не знает никто, даже специалисты. С крепостью связано много легенд и мифов о которых мы вам расскажем.
- Верхний Фиагдон. Горное селение Верхний Фиагдон в Северной Осетии расположено в Куртатинском ущелье, на правом берегу реки Фиагдон. Верхний Фиагдон в Северной Осетии — идиллический уголок, окруженный красивейшими горными пейзажами, старинными селениями и древними памятниками.
- Подъезжаем к следующей локации — Аланский Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная православная обитель на территории России. Монастырь был возведен в 2000 году и имеет свою историю о которой вам предстоит узнать.
- Селение Даргавс «Город мертвых». Дорога к поселку Даргавс, где расположен некрополь, идет по крутому горному серпантину. Эта локация с каждым годом становится все более популярной среди туристов. К тому же, это уникальное место уже семь столетий окутана множеством тайн и легенд.
- Кармадонское ущелье (мемориал погибшим «ледник Колка»). Современное Кармадонское ущелье вряд ли можно назвать туристическим направлением. Скорее, это место памяти. В 2002 году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и убивший больше 120 человек, в том числе и съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего. Не смотря на это, ущелье остаётся одним из красивейших мест в республике, находясь на высоте около километра над уровнем моря. Именно здесь вы посетите мемориал погибшим «ледник Колка». Важная информация:• Обязательно возьмите с собой паспорт РФ.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куртатинское ущелье
- Кадаргаванская теснина
- Дзивгисская крепость
- Верхний Фиагдон
- Аланский монастырь
- Селение Цмити
- Селение Даргавс «Город мертвых»
- Кармадонское ущелье (мемориал погибшим «ледник Колка»)
- Многочисленные Арт-объекты
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты в город мертвых (150-200₽ с чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, Кисловодск (с ваших адресов)
Завершение: Оставляем вас на месте сбора
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
- 1. Паспорт РФ
- 2. Перекус (остановки в кафе будут)
- 3. Вода
- 4. Удобная обувь
- 5. Теплые вещи
- 6. Наличные (на всякий случай)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
10 мая 2024
Экскурсия просто велеколепна! 13 часов с Гидом Дмитрием пролетели незаметно. Каждая локация - это потрясающие виды, которые сопровождались историческими рассказами и легендами. Спасибо гиду Дмитрию за незабываемую поездку, яркие эмоции, полученны нашей группой, его профессионализм и безграничное терпение и спокойствие!
Е
Екатерина
10 мая 2024
Брала индивидуальную экскурсию для себя и родителей. Увидели все топовые достопримечательности Осетии. Влюбились в регион и потрясающие пейзажи!
Родителям очень понравился индивидуальный формат экскурсии.
Огромное спасибо гиду Фариду. Всю дорогу рассказывал исторические факты о регионе. Учел все наши пожелания, сделал крутые фотки) Заранее заказал обед, что спасло нас от длительного ожидания.
Родителям очень понравился индивидуальный формат экскурсии.
Огромное спасибо гиду Фариду. Всю дорогу рассказывал исторические факты о регионе. Учел все наши пожелания, сделал крутые фотки) Заранее заказал обед, что спасло нас от длительного ожидания.
M
Maxim_pr
25 окт 2023
Замечательная экскурсия!
Комфортный автомобиль, вежливый и неравнодушный гид.
Поездка богатая впечатлениями и эмоциями, вкусная кухня.
Большое спасибо! Надеюсь, в ближайшее время снова поедем вместе с вами на экскурсию!
Комфортный автомобиль, вежливый и неравнодушный гид.
Поездка богатая впечатлениями и эмоциями, вкусная кухня.
Большое спасибо! Надеюсь, в ближайшее время снова поедем вместе с вами на экскурсию!
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