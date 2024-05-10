Таинственная Северная Осетия из Пятигорска

Приглашаю Вас посетить Северную Осетию, которая славится своими горами, зелёными долинами и дивными достопримечательностями, созданными природой и рукотворными работами.

Вы увидите памятное Кармадонское ущелье, Аланский Успенский мужской монастырь и красивейшее горное селение Верхний Фиагдон.
5
3 отзыва
Таинственная Северная Осетия из Пятигорска
Таинственная Северная Осетия из Пятигорска
Таинственная Северная Осетия из Пятигорска
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Республика Северная Осетия «Алания», славится высокими горами, зелёными долинами и дивными достопримечательностями, созданными природой и рукотворными работами. Отмечается, что Осетия обладает большим туристическим потенциалом, благодаря своей природе и историческому наследию. Что вас ждет:• Куртатинское ущелье. Это первая локация которую мы посетим. Протяженность ущелья составляет 50 км. Это историческая местность в Алагирском районе Северной Осетии. Объект во многом стал известен из-за своих архитектурных и исторических памятников. В районе находится множество поселений. В последние годы достопримечательность становится все более и более популярной среди туристов. После ущелья мы спускаемся к следующей локации — Теснина Кадаргаван.
  • Кадаргаванская теснина. Кадаргаван — одно из самых интересных природных мест не только в Куртатинском ущелье, но и во всей Алании. Глубина теснины 60 метров, а ширина — всего 2 метра. Река Фиагдон за тысячелетия проделала здесь узкую и глубокую щель в скальной породе. Вид теснины поразит ваше воображение!
  • Далее нас ожидает Дзивгисская наскальная крепость. Когда точно появилась в Осетии Дзивгисская крепость доподлинно не знает никто, даже специалисты. С крепостью связано много легенд и мифов о которых мы вам расскажем.
  • Верхний Фиагдон. Горное селение Верхний Фиагдон в Северной Осетии расположено в Куртатинском ущелье, на правом берегу реки Фиагдон. Верхний Фиагдон в Северной Осетии — идиллический уголок, окруженный красивейшими горными пейзажами, старинными селениями и древними памятниками.
  • Подъезжаем к следующей локации — Аланский Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная православная обитель на территории России. Монастырь был возведен в 2000 году и имеет свою историю о которой вам предстоит узнать.
  • Селение Даргавс «Город мертвых». Дорога к поселку Даргавс, где расположен некрополь, идет по крутому горному серпантину. Эта локация с каждым годом становится все более популярной среди туристов. К тому же, это уникальное место уже семь столетий окутана множеством тайн и легенд.
  • Кармадонское ущелье (мемориал погибшим «ледник Колка»). Современное Кармадонское ущелье вряд ли можно назвать туристическим направлением. Скорее, это место памяти. В 2002 году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и убивший больше 120 человек, в том числе и съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего. Не смотря на это, ущелье остаётся одним из красивейших мест в республике, находясь на высоте около километра над уровнем моря. Именно здесь вы посетите мемориал погибшим «ледник Колка». Важная информация:• Обязательно возьмите с собой паспорт РФ.
  • Возьмите с собой воду и легкий перекус.
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Куртатинское ущелье
  • Кадаргаванская теснина
  • Дзивгисская крепость
  • Верхний Фиагдон
  • Аланский монастырь
  • Селение Цмити
  • Селение Даргавс «Город мертвых»
  • Кармадонское ущелье (мемориал погибшим «ледник Колка»)
  • Многочисленные Арт-объекты
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Билеты в город мертвых (150-200₽ с чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, Кисловодск (с ваших адресов)
Завершение: Оставляем вас на месте сбора
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
  • 1. Паспорт РФ
  • 2. Перекус (остановки в кафе будут)
  • 3. Вода
  • 4. Удобная обувь
  • 5. Теплые вещи
  • 6. Наличные (на всякий случай)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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2
1
Л
10 мая 2024
Экскурсия просто велеколепна! 13 часов с Гидом Дмитрием пролетели незаметно. Каждая локация - это потрясающие виды, которые сопровождались историческими рассказами и легендами. Спасибо гиду Дмитрию за незабываемую поездку, яркие эмоции, полученны нашей группой, его профессионализм и безграничное терпение и спокойствие!
Е
10 мая 2024
Брала индивидуальную экскурсию для себя и родителей. Увидели все топовые достопримечательности Осетии. Влюбились в регион и потрясающие пейзажи!

Родителям очень понравился индивидуальный формат экскурсии.

Огромное спасибо гиду Фариду. Всю дорогу рассказывал исторические факты о регионе. Учел все наши пожелания, сделал крутые фотки) Заранее заказал обед, что спасло нас от длительного ожидания.
M
25 окт 2023
Замечательная экскурсия!

Комфортный автомобиль, вежливый и неравнодушный гид.
Поездка богатая впечатлениями и эмоциями, вкусная кухня.
Большое спасибо! Надеюсь, в ближайшее время снова поедем вместе с вами на экскурсию!

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