Что вы увидите: Джейрахское ущелье — одно из самых живописных мест гор Кавказа. На Цей-Лоамском перевале полюбуемся великолепным видом на горы вдали от цивилизации. А в хорошую погоду даже разглядим Казбек. Башенные комплексы:

Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг расположены каменные оборонительные стены.

Эгикал — средневековая столица Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Был жилым населенным пунктом до середины 20 века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.

Вовнушки — один из самых ярких и экзотических башенных комплексов Ингушетии. Башни сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал. Комплекс стал финалистом конкурса «Семь чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны. Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. Здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ. Храм Тхаба-Ерды — самый древний христианский храм на территории России. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды: вы услышите, какие теории и слухи связаны с его созданием. И на всём пути сопровождать вас будут легенды, сказочная природа и истории этих мест! Важно:.

Вовнушки — один из самых ярких и экзотических башенных комплексов Ингушетии. Башни сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал. Комплекс стал финалистом конкурса «Семь чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны. Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. Здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ. Храм Тхаба-Ерды — самый древний христианский храм на территории России. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды: вы услышите, какие теории и слухи связаны с его созданием. И на всём пути сопровождать вас будут легенды, сказочная природа и истории этих мест! Важно:.

В поездку обязательно возьмите с собой паспорт гражданина РФ.