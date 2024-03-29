Отправляемся в Ингушетию — край, где заброшенные аулы, усыпальницы и древние башни окружены фантастической горной природой! Вам предстоит поразиться красоте альпийских лугов и затерянных ущелий, проникнуть в историю народа «галгаи», как называют себя ингуши. И увидеть замковый комплекс, который входит в список «Семи чудес России».
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Джейрахское ущелье
- Эрзи
- Эгикал
- Вовнушки
- Таргим
- Храм Тхаба-Ерды
Описание экскурсии
Что вы увидите: Джейрахское ущелье — одно из самых живописных мест гор Кавказа. На Цей-Лоамском перевале полюбуемся великолепным видом на горы вдали от цивилизации. А в хорошую погоду даже разглядим Казбек. Башенные комплексы:
- Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг расположены каменные оборонительные стены.
- Эгикал — средневековая столица Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Был жилым населенным пунктом до середины 20 века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.
Вовнушки — один из самых ярких и экзотических башенных комплексов Ингушетии. Башни сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал. Комплекс стал финалистом конкурса «Семь чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны. Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. Здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ. Храм Тхаба-Ерды — самый древний христианский храм на территории России. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды: вы услышите, какие теории и слухи связаны с его созданием. И на всём пути сопровождать вас будут легенды, сказочная природа и истории этих мест! Важно:.
Вовнушки — один из самых ярких и экзотических башенных комплексов Ингушетии. Башни сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал. Комплекс стал финалистом конкурса «Семь чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны. Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. Здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ. Храм Тхаба-Ерды — самый древний христианский храм на территории России. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды: вы услышите, какие теории и слухи связаны с его созданием. И на всём пути сопровождать вас будут легенды, сказочная природа и истории этих мест! Важно:.
В поездку обязательно возьмите с собой паспорт гражданина РФ.
Ежедневно в 7:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джейрахское ущелье
- Эрзи
- Эгикал
- Вовнушки
- Таргим
- Храм Тхаба-Ерды
Что включено
- Транспорт - комфортабельный внедорожник
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается питание - 500-600 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу туриста
Завершение: Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Заберем по указанному Вами адресу
- В поездку обязательно возьмите с собой паспорт гражданина РФ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
29 мар 2024
Места очень красивые. В очередной раз полюбовались природой Кавказа.
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