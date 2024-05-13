О Ольга «Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе читать дальше в гору к башням. Но подняться надо. Гид не торопил, помогал подняться. Хотелось бы пожелать больше информации от гида. Было бы здорово услышать по пути рассказ об истории этих мест,о народах, ее населяющих, об обычаях этих народов. В общем, информации хотелось бы больше, а то что мы видели-выше всяких похвал. В Ингушетии фантастические виды. Туда стоит поехать, чтобы увидеть их. Для людей с небольшой физической подготовкой может быть сложен подъем

Л Лариса «Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе Очень понравилась экскурсия в горную Ингушетию. Впечатления оставила каждая локация. Это и родовые башни, Ассинское ущелье, пернвал Цейлоам с его живописными видами. Эти места обязательны для посещения. Рекомендую.

Т Татьяна Страна башен: едем в Ингушетию из Пятигорска Места очень красивые. В очередной раз полюбовались природой Кавказа.

С Сергей Горная Ингушетия Фантастическая природа, интересный рассказ, интересная история. Единственное, возможно не оправдано посещение Машаса в тёмное время суток.

Л Людмила Горная Ингушетия Экскурсия великолепна! Незабываемые впечатления. Профессиональный гид Сергей Евгеньевич и водитель Александр сделали нашу поездку крайне интересной и безопасной. Удобный автобус, продуманный маршрут. Рекомендую всем!

Д Дмитрий Горная Ингушетия Экскурсия долгая, но оно того стоит. Единственное, оператор из Машук, сказала, что кормить нигде не будут, а заезжали на завтрак и ужин, и в столовой перекус можно взять с собой.

О Ольга Горная Ингушетия «В краю легенд и башен…» Горная Ингушетия прекрасное место! Спасибо Николаю за это путешествие)