1 чел.
По популярности
Мини-группа
14 часов
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Страна башен: едем в Ингушетию из Пятигорска
Начало: По адресу туриста
Расписание: Ежедневно в 7:00.
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Групповая
16 часов
Популярное предложение
Горная Ингушетия
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: По воскресеньям в 05:30
16 июня в 05:30
23 июня в 05:30
3 800₽ за человека
Индивидуальная
15 часов
Странствие в горную Ингушетию
Начало: По согласованию
Расписание: суббота
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
28 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга13 мая 2024В Ингушетии фантастические виды. Туда стоит поехать, чтобы увидеть их. Для людей с небольшой физической подготовкой может быть сложен подъем
- ЛЛариса9 мая 2024Очень понравилась экскурсия в горную Ингушетию. Впечатления оставила каждая локация. Это и родовые башни, Ассинское ущелье, пернвал Цейлоам с его живописными видами. Эти места обязательны для посещения. Рекомендую.
- ТТатьяна29 марта 2024Места очень красивые. В очередной раз полюбовались природой Кавказа.
- ССергей1 ноября 2023Фантастическая природа, интересный рассказ, интересная история. Единственное, возможно не оправдано посещение Машаса в тёмное время суток.
- ЛЛюдмила26 сентября 2023Экскурсия великолепна! Незабываемые впечатления. Профессиональный гид Сергей Евгеньевич и водитель Александр сделали нашу поездку крайне интересной и безопасной. Удобный автобус, продуманный маршрут. Рекомендую всем!
- ДДмитрий15 сентября 2023Экскурсия долгая, но оно того стоит. Единственное, оператор из Машук, сказала, что кормить нигде не будут, а заезжали на завтрак и ужин, и в столовой перекус можно взять с собой.
- ООльга18 июня 2023Горная Ингушетия «В краю легенд и башен…»Горная Ингушетия прекрасное место! Спасибо Николаю за это путешествие)
- ААркадий8 мая 2023Горная Ингушетия «В краю легенд и башен…»Ездили в Горную Ингушетию с Николаем Ткачевым. Очень понравилось,хоть и погода была пасмурная. Николай, замечательный гид, интересно рассказывал про историю и достопримечательности этих мест. Боевые башни Ингушетии, очень впечатляют. Советую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Башенный комплекс Эгикал»
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