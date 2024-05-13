Башенный комплекс Эгикал – экскурсии в Пятигорске

Найдено 4 экскурсии в категории «Башенный комплекс Эгикал» в Пятигорске, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
14 часов
42 отзыва
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
5 000 за человека
Страна башен: едем в Ингушетию из Пятигорска
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
1 отзыв
Страна башен: едем в Ингушетию из Пятигорска
Начало: По адресу туриста
Расписание: Ежедневно в 7:00.
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Горная Ингушетия
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
28 отзывов
Популярное предложение
Горная Ингушетия
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: По воскресеньям в 05:30
16 июня в 05:30
23 июня в 05:30
3 800 за человека
Странствие в горную Ингушетию
Индивидуальная
15 часов
Странствие в горную Ингушетию
Начало: По согласованию
Расписание: суббота
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
28 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    «Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
    В Ингушетии фантастические виды. Туда стоит поехать, чтобы увидеть их. Для людей с небольшой физической подготовкой может быть сложен подъем
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    в гору к башням. Но подняться надо. Гид не торопил, помогал подняться. Хотелось бы пожелать больше информации от гида. Было бы здорово услышать по пути рассказ об истории этих мест,о народах, ее населяющих, об обычаях этих народов. В общем, информации хотелось бы больше, а то что мы видели-выше всяких похвал.

  • Л
    Лариса
    9 мая 2024
    «Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия в горную Ингушетию. Впечатления оставила каждая локация. Это и родовые башни, Ассинское ущелье, пернвал Цейлоам с его живописными видами. Эти места обязательны для посещения. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    29 марта 2024
    Страна башен: едем в Ингушетию из Пятигорска
    Места очень красивые. В очередной раз полюбовались природой Кавказа.
  • С
    Сергей
    1 ноября 2023
    Горная Ингушетия
    Фантастическая природа, интересный рассказ, интересная история. Единственное, возможно не оправдано посещение Машаса в тёмное время суток.
  • Л
    Людмила
    26 сентября 2023
    Горная Ингушетия
    Экскурсия великолепна! Незабываемые впечатления. Профессиональный гид Сергей Евгеньевич и водитель Александр сделали нашу поездку крайне интересной и безопасной. Удобный автобус, продуманный маршрут. Рекомендую всем!
  • Д
    Дмитрий
    15 сентября 2023
    Горная Ингушетия
    Экскурсия долгая, но оно того стоит. Единственное, оператор из Машук, сказала, что кормить нигде не будут, а заезжали на завтрак и ужин, и в столовой перекус можно взять с собой.
  • О
    Ольга
    18 июня 2023
    Горная Ингушетия «В краю легенд и башен…»
    Горная Ингушетия прекрасное место! Спасибо Николаю за это путешествие)
  • А
    Аркадий
    8 мая 2023
    Горная Ингушетия «В краю легенд и башен…»
    Ездили в Горную Ингушетию с Николаем Ткачевым. Очень понравилось,хоть и погода была пасмурная. Николай, замечательный гид, интересно рассказывал про историю и достопримечательности этих мест. Боевые башни Ингушетии, очень впечатляют. Советую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Башенный комплекс Эгикал»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Башенный комплекс Эгикал" можно забронировать 4 экскурсии от 3 800 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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