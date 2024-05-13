Храм Тхаба-Ерды – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Тхаба-Ерды» в Пятигорске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
14 часов
42 отзыва
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
5 000 за человека
Страна башен: едем в Ингушетию из Пятигорска
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
1 отзыв
Страна башен: едем в Ингушетию из Пятигорска
Начало: По адресу туриста
Расписание: Ежедневно в 7:00.
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Странствие в горную Ингушетию
Индивидуальная
15 часов
Странствие в горную Ингушетию
Начало: По согласованию
Расписание: суббота
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
28 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    «Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
    В Ингушетии фантастические виды. Туда стоит поехать, чтобы увидеть их. Для людей с небольшой физической подготовкой может быть сложен подъем
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    в гору к башням. Но подняться надо. Гид не торопил, помогал подняться. Хотелось бы пожелать больше информации от гида. Было бы здорово услышать по пути рассказ об истории этих мест,о народах, ее населяющих, об обычаях этих народов. В общем, информации хотелось бы больше, а то что мы видели-выше всяких похвал.

  • Л
    Лариса
    9 мая 2024
    «Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия в горную Ингушетию. Впечатления оставила каждая локация. Это и родовые башни, Ассинское ущелье, пернвал Цейлоам с его живописными видами. Эти места обязательны для посещения. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    29 марта 2024
    Страна башен: едем в Ингушетию из Пятигорска
    Места очень красивые. В очередной раз полюбовались природой Кавказа.
  • R
    Roman731
    14 октября 2023
    В Ингушетию - страну гор и башен
    Красота неописуемая! Правда очень утомительно ехать 4 часа, остановка во Владикавказе, на мой взгляд лишняя, ничего интересного, потерянное время. Минусы
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    - отсутствие нормальных туалетов на всем протяжении маршрута, огромные очереди в кафе, куда свозят всех туристов перед заездом в Ингушетию. Сборы за вход в Вовнушки это какая-то афера! Великолепные виды перевешивают все минусы. В целом понравилось, экскурсию рекомендую, но кто с детьми, не подойдёт.

  • А
    Анастасия
    1 августа 2023
    В Ингушетию - страну гор и башен
    Экскурсия очень понравилась. Занимает целый день - с 6:30 утра до 22:00 (из Пятигорска). Побывали во Владикавказе (небольшая экскурсия +свободный
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    час на прогулку по центру города), горной Ингушетии. Экскурсовод Дарья интересно рассказывает. Два минуса: 1 - остановка на еду под конец путешествия, на мой взгляд, лишняя. В 20:30 вечера после очень долгого путешествия уже очень хотелось вернуться домой и не тратить лишнее время. 2. Маленький автобус. Сидели на последних местах,оттуда ничего не видно

  • О
    Ольга
    18 июня 2023
    Горная Ингушетия «В краю легенд и башен…»
    Горная Ингушетия прекрасное место! Спасибо Николаю за это путешествие)
  • А
    Аркадий
    8 мая 2023
    Горная Ингушетия «В краю легенд и башен…»
    Ездили в Горную Ингушетию с Николаем Ткачевым. Очень понравилось,хоть и погода была пасмурная. Николай, замечательный гид, интересно рассказывал про историю и достопримечательности этих мест. Боевые башни Ингушетии, очень впечатляют. Советую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Храм Тхаба-Ерды»

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  2. Самое главное
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  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Храм Тхаба-Ерды" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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