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в гору к башням. Но подняться надо. Гид не торопил, помогал подняться. Хотелось бы пожелать больше информации от гида. Было бы здорово услышать по пути рассказ об истории этих мест,о народах, ее населяющих, об обычаях этих народов. В общем, информации хотелось бы больше, а то что мы видели-выше всяких похвал.