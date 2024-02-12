Душевное путешествие по Северной Осетии
Приглашаю вас в душевное путешествие по Северной Осетии, наполненное рассказами о местных традициях, истории и культурных особенностях.
Вы увидите альпийские луга и гигантские водопады, крепости горцев и таинственные древние святилища, средневековые города и величественные Кавказские горы.
Вы увидите альпийские луга и гигантские водопады, крепости горцев и таинственные древние святилища, средневековые города и величественные Кавказские горы.
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:
- Куртатинское ущелье
- Посёлок Верхний Фиагдон
- Кадаргаванская теснина
- Дзивгисская крепость
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- Арт-объект «Æ»
- Лавочка счастья
- Город мёртвых Даргавс
- Кахтисарская котловина
- Кармадонское ущелье. Памятник группе Бодрова
- Памятник жертвам схода ледника Колка
Описание
Ущелья, каньоны, водопады и древний некрополь Природа Северной Осетии откроется вам во всей красе! Мы проедем по Куртатинскому ущелью, где альпийские луга гармонично соседствуют с горными хребтами и реками. Остановимся у Кадаргаванского каньона, на дне которого шумит пенистый Фиагдон. Прогуляемся по долине Мидаграбин, в которой расположено около 50 водопадов разной высоты и наполненности. Древний некрополь Даргавс, расположенный на живописном склоне, стал местом последнего упокоения нескольких поколений горцев. И сегодня, гуляя улицами «города мертвых», в окошках отдельных склепов можно увидеть белеющие человеческие кости. Башни, крепости и арт-объекты Вы увидите башню братьев-основателей Куртатинского и Тагаурского обществ — Курта и Тага, наскальную Дзивгисскую крепость, стены которой почти незаметны на фоне скал и самый высокогорный Православный монастырь на территории России. Также вы увидите два популярных арт-объекта. Фиагдонские качели, или как их еще называют «качели над пропастью», прокатиться на которых может каждый желающий. И арт-объект «Æ» — буква осетинского алфавита, установленная на фоне красивых видов. Трагическая история Кармадона Кармадонское ущелье — самое печально известное в Северной Осетии. Из-за схода ледника Колка в 2002 году здесь погибли люди, в том числе съемочная группа Сергея Бодрова. Вы увидите памятник жертвам этой трагедии.
Ежедневно в 6:15
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги Гида
- Что не входит
- Питание (средний чек — около 500 руб.)
- Вход в Даргавс — 100 руб
- Место начала и завершения?
- Место вашего проживания в Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 6:15Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды
- Мы не несем ответственность
- Если погодные условия будут плохие
- Но постараемся сделать поездку максимально комфортной!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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