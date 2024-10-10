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Дорога в урочище Джилы-Су — одна из красивейших в России.



За один день мы посетим город-курорт Кисловодск, гору Баран, плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов, скалы Аватара, а также водопады урочища Джилы-Су: Каракая-Су и Султан.



Мы будем проезжать несколько климатических зон, спускаться в ущелья и ехать сверху по плато и водоразделам. Путь предстоит увлекательный: обязательно возьмите фотоаппараты!