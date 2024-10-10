Дорога в урочище Джилы-Су — одна из красивейших в России.
За один день мы посетим город-курорт Кисловодск, гору Баран, плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов, скалы Аватара, а также водопады урочища Джилы-Су: Каракая-Су и Султан.
Мы будем проезжать несколько климатических зон, спускаться в ущелья и ехать сверху по плато и водоразделам. Путь предстоит увлекательный: обязательно возьмите фотоаппараты!
За один день мы посетим город-курорт Кисловодск, гору Баран, плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов, скалы Аватара, а также водопады урочища Джилы-Су: Каракая-Су и Султан.
Мы будем проезжать несколько климатических зон, спускаться в ущелья и ехать сверху по плато и водоразделам. Путь предстоит увлекательный: обязательно возьмите фотоаппараты!
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание экскурсииЧто нас ждёт?
- Дорога в урочище Джилы-Су считается одной из красивейших в России. Мы посетим город-курорт Кисловодск, гору Баран, где сходятся три границы, плато Шаджатмаз, с которого открывается вид на Эльбрус.
- Увидим Долину Нарзанов с эко-тропой вдоль реки Хасаут и замком времён раннего социализма.
- Далее наш путь будет лежать по плато Бечасын. Мы посетим парящие скалы Аватара в месте, где река Харбас впадает в Малку.
- Проедем мимо горы Тузлук, которая являлась древним языческим капищем, и мимо горы Сирх, которая является одной из древнейших вершин Кавказа и появилась задолго до Эльбруса.
- Наконец, мы посетим само урочище Джилы-Су с его горячими и холодными источниками. Увидим водопады урочища Джилы-Су: Каракая-Су, Кызылкол-Су, Эмир и Султан. Важная информация: Возможен поход на поляну Эммануэля, Калинов мост, а также треккинг к Каменным грибам. Надевайте тёплые вещи и удобную обувь. Возьмите с собой перекус и питьевую воду, а также наличные деньги для оплаты въезда в эко-парки.
Ежедневно в 06:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Урочище Джилы-Су
- Гора Баран
- Плато Шаджатмаз
- Долина Нарзанов
- Плато Бечасын
- Скалы Аватара
- Водопады: Каракая-Су, Кызылкол-Су, Эмир, Султан
- Опционально: Калинов мост, поляна Эммануэля, Каменные грибы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- "Личные расходы", " Въезд в эко-парки:
- Эко-парк «Приэльбрусье» - 200 руб. /чел
- Урочище «Джилы-Су» - 100 руб. /чел
- Скалы Аватара - 50 руб. /чел
- Эко-парк "Долина нарзанов" - 150 руб. /чел."
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:30.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой спортивную обувь
- Головные уборы
- Тёплую одежду
- Питьё и перекус
- А также наличные деньги для оплаты въезда в эко-парки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
10 окт 2024
Потрясающая поездка на Джилы-Су с самым лучшим гидом. Юрий, спасибо Вам огромное за профессионализм, терпение, желание помочь!
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На внедорожнике к урочищу Джилы-Су
Долина Замков, водопады, нарзанные источники и головокружительные виды Эльбруса за 1 день
Начало: По договоренности
8 ноя в 07:30
9 ноя в 07:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-экскурсия к Эльбрусу: водопады, нарзаны и панорамы Кавказа
Завораживающее путешествие к Эльбрусу: горные вершины, водопады и легенды Кабардино-Балкарии в одном туре
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
Завтра в 08:00
5 ноя в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
20%
9 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия в Пятигорске: Джилы-Су, Шаджатмаз, Долина Нарзанов
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:45
5 ноя в 06:45
52504 200₽ за человека