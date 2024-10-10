Урочище Джилы-Су: через плато к водопадам

Дорога в урочище Джилы-Су — одна из красивейших в России.

За один день мы посетим город-курорт Кисловодск, гору Баран, плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов, скалы Аватара, а также водопады урочища Джилы-Су: Каракая-Су и Султан.

Мы будем проезжать несколько климатических зон, спускаться в ущелья и ехать сверху по плато и водоразделам. Путь предстоит увлекательный: обязательно возьмите фотоаппараты!
5
1 отзыв
Урочище Джилы-Су: через плато к водопадам
Урочище Джилы-Су: через плато к водопадам
Урочище Джилы-Су: через плато к водопадам
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Что нас ждёт?
  • Дорога в урочище Джилы-Су считается одной из красивейших в России. Мы посетим город-курорт Кисловодск, гору Баран, где сходятся три границы, плато Шаджатмаз, с которого открывается вид на Эльбрус.
  • Увидим Долину Нарзанов с эко-тропой вдоль реки Хасаут и замком времён раннего социализма.
  • Далее наш путь будет лежать по плато Бечасын. Мы посетим парящие скалы Аватара в месте, где река Харбас впадает в Малку.
  • Проедем мимо горы Тузлук, которая являлась древним языческим капищем, и мимо горы Сирх, которая является одной из древнейших вершин Кавказа и появилась задолго до Эльбруса.
  • Наконец, мы посетим само урочище Джилы-Су с его горячими и холодными источниками. Увидим водопады урочища Джилы-Су: Каракая-Су, Кызылкол-Су, Эмир и Султан. Важная информация: Возможен поход на поляну Эммануэля, Калинов мост, а также треккинг к Каменным грибам. Надевайте тёплые вещи и удобную обувь. Возьмите с собой перекус и питьевую воду, а также наличные деньги для оплаты въезда в эко-парки.

Ежедневно в 06:30.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Урочище Джилы-Су
  • Гора Баран
  • Плато Шаджатмаз
  • Долина Нарзанов
  • Плато Бечасын
  • Скалы Аватара
  • Водопады: Каракая-Су, Кызылкол-Су, Эмир, Султан
  • Опционально: Калинов мост, поляна Эммануэля, Каменные грибы
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • "Личные расходы", " Въезд в эко-парки:
  • Эко-парк «Приэльбрусье» - 200 руб. /чел
  • Урочище «Джилы-Су» - 100 руб. /чел
  • Скалы Аватара - 50 руб. /чел
  • Эко-парк "Долина нарзанов" - 150 руб. /чел."
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:30.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой спортивную обувь
  • Головные уборы
  • Тёплую одежду
  • Питьё и перекус
  • А также наличные деньги для оплаты въезда в эко-парки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
10 окт 2024
Потрясающая поездка на Джилы-Су с самым лучшим гидом. Юрий, спасибо Вам огромное за профессионализм, терпение, желание помочь!

Входит в следующие категории Пятигорска

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