Каждый город Кавказских Минеральных Вод обладает своим уникальным шармом. Пятигорск порадует вас подземным озером Провал и Нагорным парком. В Железноводске вы сможете посетить Курортный парк и попробовать минеральные воды. Кисловодск предложит захватывающие панорамы и знаменитый нарзан. Ессентуки удивит историей и архитектурой.



Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит узнать много нового о каждом из городов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы природа радует зеленью и цветением, а температура позволяет наслаждаться экскурсиями на свежем воздухе. В апреле и октябре также можно получить удовольствие от поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы города выглядят особенно живописно, но стоит быть готовым к более холодной погоде.

Сейчас август — это идеальное время.