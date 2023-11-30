Великолепная четвёрка КавМинВод

Индивидуальная экскурсия в Пятигорске

За 1 день посетить, сравнить и полюбить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск

Каждый из городов КМВ уникален, со своим характером и особенностями. У каждого — множество достопримечательностей и достоинств. Каждый гордится прекрасным горным ландшафтом, прозрачным воздухом и целебной водой.

Так в чём отличия? Это и предстоит вам выяснить! А я дам подсказки, поддержу догадки и добавлю к ним увлекательные исторические факты.
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод

Описание

Что вас ожидает

Пятигорск — старший среди городов КМВ

Мы посетим:

  • подземное карстовое озеро Провал.
  • обзорные площадки Нагорного парка — Китайскую беседку и Эолову арфу.
  • парк «Цветник» и исторический центр города.

Железноводск — самый северный и уютный

  • Вы увидите Курортный парк, а в нём — зодиакальное яйцо желаний, аккустическую беседку, дворец Эмира Бухарского, Пушкинскую галерею и Каскадную лестницу.
  • Продегустируете в бюветах знаменитые минеральные воды — «Славяновскую» и «Смирновскую».
  • Узнаете, кто и как здесь открыл минеральные источники.
  • Поймёте, почему гора в этом городе называется Железной.

Кисловодск с лучшими панорамами гор

  • Вы полюбуетесь горными видами на сказочно красивой дороге в город.
  • Попробуете знаменитый нарзан в питьевой галерее 19 века.
  • Прогуляетесь по старейшей части лечебного парка, увидите зеркальный пруд, мостик «Дамский каприз» и многое другое.
  • Пройдётесь по главному Курортному бульвару.
  • Посетите Кисловодскую крепость.

Ессентуки — самый молодой курорт КМВ

В котором мы:

  • разберёмся с необычным названием города.
  • посетим Ессентукскую грязелечебницу и Николаевские ванны.
  • увидим курортный парк и храмовый комплекс Петра и Павла.
  • при возможности попробуем знаменитую минеральную воду «Ессентуки №4».

Организационные детали

  • Заберу вас на комфортабельном внедорожнике из любого города КМВ: Пятигорск, Железноводск, Минеральные Воды, Ессентуки, Кисловодск.
  • Трансфер из городов Минеральные Воды и Кисловодск оплачивается дополнительно в связи с удаленностью городов — 1000 руб. с группы.
  • Для входа в храм женщинам нужно покрыть голову платком.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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