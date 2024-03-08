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Великолепная четвёрка КавМинВод

Погрузитесь в атмосферу Кавказских Минеральных Вод, исследуя Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. Уникальные достопримечательности ждут вас
Каждый город Кавказских Минеральных Вод обладает своим уникальным шармом. Пятигорск порадует вас подземным озером Провал и Нагорным парком. В Железноводске вы сможете посетить Курортный парк и попробовать минеральные воды. Кисловодск предложит захватывающие панорамы и знаменитый нарзан. Ессентуки удивит историей и архитектурой.

Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит узнать много нового о каждом из городов
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные природные ландшафты
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 💧 Дегустация минеральных вод
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 📚 Интересные исторические факты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы природа радует зеленью и цветением, а температура позволяет наслаждаться экскурсиями на свежем воздухе. В апреле и октябре также можно получить удовольствие от поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы города выглядят особенно живописно, но стоит быть готовым к более холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод
Великолепная четвёрка КавМинВод

Что можно увидеть

  • Провал
  • Нагорный парк
  • Курортный парк
  • Пушкинская галерея
  • Кисловодская крепость
  • Ессентукская грязелечебница

Описание экскурсии

Пятигорск — старший среди городов КМВ

  • Вы пройдёте к подземному карстовому озеру Провал.
  • Посетите обзорные площадки Нагорного парка — Китайскую беседку и Эолову арфу.
  • Посмотрите на парк «Цветник» и исторический центр города.

Железноводск — самый северный и уютный

  • Вы увидите Курортный парк, а в нём — зодиакальное яйцо желаний, аккустическую беседку, дворец Эмира Бухарского, Пушкинскую галерею и Каскадную лестницу.
  • Продегустируете в бюветах знаменитые минеральные воды — «Славяновскую» и «Смирновскую».
  • Узнаете, кто и как здесь открыл минеральные источники.
  • Поймёте, почему гора в этом городе называется Железной.

Кисловодск с лучшими панорамами гор

  • Вы полюбуетесь горными видами на сказочно красивой дороге в город.
  • Попробуете знаменитый нарзан в питьевой галерее 19 века.
  • Прогуляетесь по старейшей части лечебного парка, увидите зеркальный пруд, мостик «Дамский каприз» и многое другое.
  • Пройдётесь по главному Курортному бульвару.
  • Посетите Кисловодскую крепость.

Ессентуки — самый молодой курорт КМВ

  • Вы услышите историю необычного названия города.
  • Заглянете в Ессентукскую грязелечебницу и Николаевские ванны.
  • Увидите Курортный парк и храмовый комплекс Петра и Павла.
  • При возможности попробуете знаменитую минеральную воду «Ессентуки № 4».

Организационные детали

  • Заберу вас на комфортабельном внедорожнике из любого города КМВ: Пятигорска, Железноводска, Минеральных Вод, Ессентуков, Кисловодска.
  • Трансфер из городов Минеральные Воды и Кисловодск оплачивается дополнительно в связи с удалённостью городов — 1000 руб. с группы.
  • Для входа в храм женщинам нужно покрыть голову платком.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из вашего отеля в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 204 туристов
Приветствую вас, мои дорогие любители путешествий и экскурсий! Меня зовут Евгений, я гид по Северному Кавказу! Живу в красивом городе-курорте Пятигорске, окружённом горами-лакколитами. Работаю с 2006 года. Имею официальный сертификат. Выбирайте тур своей мечты — и до встречи на маршрутах!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Шикарная прогулка! Евгений показал гам самые живописные места! Интересный рассказ, увлекательное путешествие!!! Всем рекомендую!!! Евгений спасибо огромное!!!
P.S для девочек!! Девчули Евгений шикарно фотографирует! Не переплачивайте за фотосессию, договоритесь с Евгением и вы не пожалеете!!!
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