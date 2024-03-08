Каждый город Кавказских Минеральных Вод обладает своим уникальным шармом. Пятигорск порадует вас подземным озером Провал и Нагорным парком. В Железноводске вы сможете посетить Курортный парк и попробовать минеральные воды. Кисловодск предложит захватывающие панорамы и знаменитый нарзан. Ессентуки удивит историей и архитектурой.
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит узнать много нового о каждом из городов
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит узнать много нового о каждом из городов
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные ландшафты
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 💧 Дегустация минеральных вод
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📚 Интересные исторические факты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы природа радует зеленью и цветением, а температура позволяет наслаждаться экскурсиями на свежем воздухе. В апреле и октябре также можно получить удовольствие от поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы города выглядят особенно живописно, но стоит быть готовым к более холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Провал
- Нагорный парк
- Курортный парк
- Пушкинская галерея
- Кисловодская крепость
- Ессентукская грязелечебница
Описание экскурсии
Пятигорск — старший среди городов КМВ
- Вы пройдёте к подземному карстовому озеру Провал.
- Посетите обзорные площадки Нагорного парка — Китайскую беседку и Эолову арфу.
- Посмотрите на парк «Цветник» и исторический центр города.
Железноводск — самый северный и уютный
- Вы увидите Курортный парк, а в нём — зодиакальное яйцо желаний, аккустическую беседку, дворец Эмира Бухарского, Пушкинскую галерею и Каскадную лестницу.
- Продегустируете в бюветах знаменитые минеральные воды — «Славяновскую» и «Смирновскую».
- Узнаете, кто и как здесь открыл минеральные источники.
- Поймёте, почему гора в этом городе называется Железной.
Кисловодск с лучшими панорамами гор
- Вы полюбуетесь горными видами на сказочно красивой дороге в город.
- Попробуете знаменитый нарзан в питьевой галерее 19 века.
- Прогуляетесь по старейшей части лечебного парка, увидите зеркальный пруд, мостик «Дамский каприз» и многое другое.
- Пройдётесь по главному Курортному бульвару.
- Посетите Кисловодскую крепость.
Ессентуки — самый молодой курорт КМВ
- Вы услышите историю необычного названия города.
- Заглянете в Ессентукскую грязелечебницу и Николаевские ванны.
- Увидите Курортный парк и храмовый комплекс Петра и Павла.
- При возможности попробуете знаменитую минеральную воду «Ессентуки № 4».
Организационные детали
- Заберу вас на комфортабельном внедорожнике из любого города КМВ: Пятигорска, Железноводска, Минеральных Вод, Ессентуков, Кисловодска.
- Трансфер из городов Минеральные Воды и Кисловодск оплачивается дополнительно в связи с удалённостью городов — 1000 руб. с группы.
- Для входа в храм женщинам нужно покрыть голову платком.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 204 туристов
Приветствую вас, мои дорогие любители путешествий и экскурсий! Меня зовут Евгений, я гид по Северному Кавказу! Живу в красивом городе-курорте Пятигорске, окружённом горами-лакколитами. Работаю с 2006 года. Имею официальный сертификат. Выбирайте тур своей мечты — и до встречи на маршрутах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Шикарная прогулка! Евгений показал гам самые живописные места! Интересный рассказ, увлекательное путешествие!!! Всем рекомендую!!! Евгений спасибо огромное!!!
P.S для девочек!! Девчули Евгений шикарно фотографирует! Не переплачивайте за фотосессию, договоритесь с Евгением и вы не пожалеете!!!
P.S для девочек!! Девчули Евгений шикарно фотографирует! Не переплачивайте за фотосессию, договоритесь с Евгением и вы не пожалеете!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «Великолепная четвёрка КавМинВод»
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
10 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
Групповая автобусная экскурсия по главным здравницам Кавказских Минеральных Вод
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
9 авг в 09:00
13 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
Откройте для себя красоту и загадки Ессентуков и Кисловодска в одной экскурсии. Исторические места, курортные парки и целебная вода ждут вас
Начало: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Погрузитесь в атмосферу Кавказских Минеральных Вод, посетив четыре уникальных города за один день. Узнайте их историю и насладитесь природой
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 28 000 ₽ за экскурсию