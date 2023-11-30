За 1 день посетить, сравнить и полюбить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск
Каждый из городов КМВ уникален, со своим характером и особенностями. У каждого — множество достопримечательностей и достоинств. Каждый гордится прекрасным горным ландшафтом, прозрачным воздухом и целебной водой.
Так в чём отличия? Это и предстоит вам выяснить! А я дам подсказки, поддержу догадки и добавлю к ним увлекательные исторические факты.
Так в чём отличия? Это и предстоит вам выяснить! А я дам подсказки, поддержу догадки и добавлю к ним увлекательные исторические факты.
Описание
Что вас ожидает
Пятигорск — старший среди городов КМВ
Мы посетим:
- подземное карстовое озеро Провал.
- обзорные площадки Нагорного парка — Китайскую беседку и Эолову арфу.
- парк «Цветник» и исторический центр города.
Железноводск — самый северный и уютный
- Вы увидите Курортный парк, а в нём — зодиакальное яйцо желаний, аккустическую беседку, дворец Эмира Бухарского, Пушкинскую галерею и Каскадную лестницу.
- Продегустируете в бюветах знаменитые минеральные воды — «Славяновскую» и «Смирновскую».
- Узнаете, кто и как здесь открыл минеральные источники.
- Поймёте, почему гора в этом городе называется Железной.
Кисловодск с лучшими панорамами гор
- Вы полюбуетесь горными видами на сказочно красивой дороге в город.
- Попробуете знаменитый нарзан в питьевой галерее 19 века.
- Прогуляетесь по старейшей части лечебного парка, увидите зеркальный пруд, мостик «Дамский каприз» и многое другое.
- Пройдётесь по главному Курортному бульвару.
- Посетите Кисловодскую крепость.
Ессентуки — самый молодой курорт КМВ
В котором мы:
- разберёмся с необычным названием города.
- посетим Ессентукскую грязелечебницу и Николаевские ванны.
- увидим курортный парк и храмовый комплекс Петра и Павла.
- при возможности попробуем знаменитую минеральную воду «Ессентуки №4».
Организационные детали
- Заберу вас на комфортабельном внедорожнике из любого города КМВ: Пятигорск, Железноводск, Минеральные Воды, Ессентуки, Кисловодск.
- Трансфер из городов Минеральные Воды и Кисловодск оплачивается дополнительно в связи с удаленностью городов — 1000 руб. с группы.
- Для входа в храм женщинам нужно покрыть голову платком.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из вашего отеля в городах КМВ
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Пятигорске
Приветствую вас, мои дорогие любители путешествий и экскурсий! Меня зовут Евгений, я гид по Северному Кавказу! Живу в красивом городе-курорте Пятигорске, окружённом горами-лакколитами. Работаю с 2006 года. Имею официальный сертификат. Выбирайте тур своей мечты — и до встречи на маршрутах!
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