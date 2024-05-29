Мы отправимся к символу Кавказских гор — великому снежному Эльбрусу.
Каждый путешественник старается увидеть вершину капризного Эльбруса со всех его сторон, а мы поедем прямо в его сердце! Мы проедем через живописное Баксанское ущелье, заедем на бирюзовое озеро Гижгит, а на обратном пути нас ждет Поляна Нарзанов.
Каждый путешественник старается увидеть вершину капризного Эльбруса со всех его сторон, а мы поедем прямо в его сердце! Мы проедем через живописное Баксанское ущелье, заедем на бирюзовое озеро Гижгит, а на обратном пути нас ждет Поляна Нарзанов.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
По дороге гид расскажет вам историю покорения Эльбруса, поведает местные обычаи, загадочные и мистические истории и легенды, которые окружают великий Эльбрус. Дорога к Эльбрусу пройдет через живописное Баксанское ущелье и горные аулы. Сначала мы позавтракаем в кафе местной кавказской кухни, затем заедем к труднодоступному горному озеру Гижгит с удивительным бирюзовым цветом воды, поднимемся на высоту 3800 над уровнем моря. После посещения озера мы направимся на поляну Азау, откуда вы сможете подняться на вершину Эльбруса и насладиться шикарными горными пейзажами. На обратном пути мы заедем на Поляну Нарзанов, где вы попробуете знаменитый нарзан прямо из недр земли и насладитесь вкуснейшими блюдами местной кухни в кафе с панорамным видом на горы. Важная информация:
- Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей.
- Наденьте удобную обувь.
- В горах погода непредсказуемая — возьмите теплую одежду.
- Возьмите с собой наличные.
- Мы не несем ответственность за работу канатных дорог и музеев, в том числе за изменение цен на объектах.
- Мы оставляем за собой право в случае форс-мажорных обстоятельств заменять объекты экскурсии на равнозначные.
- Время отправления и возращения указано ориентировочно.
Добрый день! Спасибо, что выбрали нас! Нам очень приятно)Гид свяжется с вами вечером за день до поездки и уточнит точное время. Мой номер +7 985 100 53 92. Пишите, пожалуйста, в ватсап - я отвечу на все Ваши вопросы по туру, а также расскажу о других наших экскурсиях в горы. Пишите, пожалуйста, с пометкойСПУТНИКХороших Вам поездок!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Тамбукан
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Город-призрак Тырныауз
- Поляна Азау
- Эльбрус
- Гора Чегет (по желанию группы)
- Поляна Нарзанов
- Термальные источники (по желанию группы)
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед: от 200 до 500 руб.
- Сувениры
- Канатная дорога: ~ 1500 руб.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Добрый день! Спасибо, что выбрали нас! Нам очень приятно)Гид свяжется с вами вечером за день до поездки и уточнит точное время. Мой номер +7 985 100 53 92. Пишите, пожалуйста, в ватсап - я отвечу на все Ваши вопросы по туру, а также расскажу о других наших экскурсиях в горы. Пишите, пожалуйста, с пометкойСПУТНИКХороших Вам поездок!
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Время выезда - 7:00, возвращение - 18:00
- Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей
- Наденьте удобную обувь
- В горах погода непредсказуемая, возьмите теплую одежду
- Возьмите с собой наличные
- Мы не несем ответственность за работу канатных дорог и музеев, в том числе за изменение цен на объектах
- Мы оставляем за собой право в случае форс-мажорных обстоятельств заменять объекты экскурсии на равнозначные
- Время отправления и возращения указано ориентировочно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
29 мая 2024
На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали экскурсии "Четыре города", на Домбай и Эльбрус.
На Эльбрус поездка на
На Эльбрус поездка на
О
Ольга
22 мая 2024
Добрый день! Хочу оставить отзыв о замечательной экскурсии с гидом Сергеем! У нас была компания 6 человек, машина у Сергея оказалась очень комфортная для такого количества людей! Экскурсия длилась около
п
павел
17 мая 2024
В
Вера
27 апр 2024
Экскурсия потрясающая! Посмотрели столько красивых мест! Удивительное озеро Гижгит, поднялись на гору Чегет, где шикарный вид на Эльбрус. Зашли в кафе Ай, где когда то бывал Высоцкий, на Эльбрусе поднялись
А
Алексей
26 апр 2024
Все хорошо!
Е
Елизавета
17 мар 2024
Замечательные виды, отличный гид, получили незабываемые впечатления в хорошей компании!
А
Анатолий
27 фев 2024
В
Виктория
19 фев 2024
Мне все очень понравилось. Комфортный автомобиль, хорошая компания попалась. Гида хочется поблагодарить отдельно. Очень вежливый, веселый, много знает, интересно рассказывает. Виды конечно шикарные, я в восторге!!!
Буду советовать Вас друзьям.
Буду советовать Вас друзьям.
М
Марина
17 фев 2024
Спасибо большое,за увлекательное путешествие! Все очень понравилось,было интересно и круто.
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