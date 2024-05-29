Когда: Добрый день! Спасибо, что выбрали нас! Нам очень приятно)Гид свяжется с вами вечером за день до поездки и уточнит точное время. Мой номер +7 985 100 53 92. Пишите, пожалуйста, в ватсап - я отвечу на все Ваши вопросы по туру, а также расскажу о других наших экскурсиях в горы. Пишите, пожалуйста, с пометкойСПУТНИКХороших Вам поездок!

Экскурсия длится около 12 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала