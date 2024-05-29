Снежный Эльбрус: озеро Гижгит и подъем на Эльбрус

Мы отправимся к символу Кавказских гор — великому снежному Эльбрусу.

Каждый путешественник старается увидеть вершину капризного Эльбруса со всех его сторон, а мы поедем прямо в его сердце! Мы проедем через живописное Баксанское ущелье, заедем на бирюзовое озеро Гижгит, а на обратном пути нас ждет Поляна Нарзанов.
5
9 отзывов
Снежный Эльбрус: озеро Гижгит и подъем на Эльбрус
Снежный Эльбрус: озеро Гижгит и подъем на Эльбрус
Снежный Эльбрус: озеро Гижгит и подъем на Эльбрус
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

По дороге гид расскажет вам историю покорения Эльбруса, поведает местные обычаи, загадочные и мистические истории и легенды, которые окружают великий Эльбрус. Дорога к Эльбрусу пройдет через живописное Баксанское ущелье и горные аулы. Сначала мы позавтракаем в кафе местной кавказской кухни, затем заедем к труднодоступному горному озеру Гижгит с удивительным бирюзовым цветом воды, поднимемся на высоту 3800 над уровнем моря. После посещения озера мы направимся на поляну Азау, откуда вы сможете подняться на вершину Эльбруса и насладиться шикарными горными пейзажами. На обратном пути мы заедем на Поляну Нарзанов, где вы попробуете знаменитый нарзан прямо из недр земли и насладитесь вкуснейшими блюдами местной кухни в кафе с панорамным видом на горы. Важная информация:
  • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей.
  • Наденьте удобную обувь.
  • В горах погода непредсказуемая — возьмите теплую одежду.
  • Возьмите с собой наличные.
  • Мы не несем ответственность за работу канатных дорог и музеев, в том числе за изменение цен на объектах.
  • Мы оставляем за собой право в случае форс-мажорных обстоятельств заменять объекты экскурсии на равнозначные.
  • Время отправления и возращения указано ориентировочно.

Добрый день! Спасибо, что выбрали нас! Нам очень приятно)Гид свяжется с вами вечером за день до поездки и уточнит точное время. Мой номер +7 985 100 53 92. Пишите, пожалуйста, в ватсап - я отвечу на все Ваши вопросы по туру, а также расскажу о других наших экскурсиях в горы. Пишите, пожалуйста, с пометкойСПУТНИКХороших Вам поездок!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Тамбукан
  • Баксанское ущелье
  • Озеро Гижгит
  • Город-призрак Тырныауз
  • Поляна Азау
  • Эльбрус
  • Гора Чегет (по желанию группы)
  • Поляна Нарзанов
  • Термальные источники (по желанию группы)
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обед: от 200 до 500 руб.
  • Сувениры
  • Канатная дорога: ~ 1500 руб.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Добрый день! Спасибо, что выбрали нас! Нам очень приятно)Гид свяжется с вами вечером за день до поездки и уточнит точное время. Мой номер +7 985 100 53 92. Пишите, пожалуйста, в ватсап - я отвечу на все Ваши вопросы по туру, а также расскажу о других наших экскурсиях в горы. Пишите, пожалуйста, с пометкойСПУТНИКХороших Вам поездок!
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Время выезда - 7:00, возвращение - 18:00
  • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей
  • Наденьте удобную обувь
  • В горах погода непредсказуемая, возьмите теплую одежду
  • Возьмите с собой наличные
  • Мы не несем ответственность за работу канатных дорог и музеев, в том числе за изменение цен на объектах
  • Мы оставляем за собой право в случае форс-мажорных обстоятельств заменять объекты экскурсии на равнозначные
  • Время отправления и возращения указано ориентировочно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Р
29 мая 2024
На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали экскурсии "Четыре города", на Домбай и Эльбрус.
На Эльбрус поездка на
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минивэне в минигруппе 6 человек с гидом-экскурсоводом Денисом.
Забирают от дома рано утром и привозят к дому, что очень приятно после насыщенной экскурсии. Информация давалась легко в дружеской беседе. На все задаваемые вопросы получали развернутые ответы с приведением исторических фактов.
Дорога до Эльбрус показалась не долгой, т. к заезжали по пути на озеро Гижгит, красивые места, где давалось время на фото и отдых. Подъем на Эльбрус по канатке. На самом верху и открываются красивые виды. Также фотографировались время давалось достаточно. На обратном пути заезжали на обед-ужин смотря по времени. В кафе кормят очень вкусно. При заказе рыбы, форель, ее можно себе поймать прям из рядом находящегося прудика. Скажу очень эмоциональное занятие, интересная своего рода подача блюда-ловишь рыбу себе сам, или поймают для вас. Возвращались домой немного уставшие, но счастливые! Спасибо за интересную подачу информации, безопасность, и эмоции которые мы получили!

О
22 мая 2024
Добрый день! Хочу оставить отзыв о замечательной экскурсии с гидом Сергеем! У нас была компания 6 человек, машина у Сергея оказалась очень комфортная для такого количества людей! Экскурсия длилась около
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12 часов, все это время Сергей нас не просто возил по прекрасным местам, но и рассказывал историю этих мест! Не знаю, что понравилось мне больше невероятное озеро Гижгит, красоты Приэльбрусья, вкусный обед или голос Сергея, который прекрасно нам рассказывал все ньюнсы местного колорита 😁
Конечно же после такого шикарного выезда нам захотелось и на следующий день поехать с нашим замечательным гидом куда нибудь, и нам не отказали 🙃
Только на этот раз мы выбрали маршрут сами😁
По нашей просьбе нас отвезли в замок Шато-Эркен, показали просто потрясающие горные хребты (у меня даже было ощущение, что мы находимся где-то в Техасе), искупали в горячих источниках минеральных вод и как обычно вкусно накормили!!! Сергею и компании хотим все мы выразить свою огромную благодарность!!! Однозначно рекомендуем их, и в следующий раз когда приедем, обратимся только к ним!!!!

п
17 мая 2024
В
27 апр 2024
Экскурсия потрясающая! Посмотрели столько красивых мест! Удивительное озеро Гижгит, поднялись на гору Чегет, где шикарный вид на Эльбрус. Зашли в кафе Ай, где когда то бывал Высоцкий, на Эльбрусе поднялись
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до ст. Гарабаши на 3847 метров и гордо назвали себя покорителями Эльбруса. У нас был замечательный гид. Сергей, спасибо за такую замечательную поездку, за интересные рассказы, за то, что все наши многочисленные вопросы не остались без ответов. Хоть экскурсия и была длительной и мы чуток устали, но эмоции и впечатления зашкаливали, и остануться в памяти на всю оставшуюся жизнь.

А
26 апр 2024
Все хорошо!
Е
17 мар 2024
Замечательные виды, отличный гид, получили незабываемые впечатления в хорошей компании!
А
27 фев 2024
В
19 фев 2024
Мне все очень понравилось. Комфортный автомобиль, хорошая компания попалась. Гида хочется поблагодарить отдельно. Очень вежливый, веселый, много знает, интересно рассказывает. Виды конечно шикарные, я в восторге!!!
Буду советовать Вас друзьям.
М
17 фев 2024
Спасибо большое,за увлекательное путешествие! Все очень понравилось,было интересно и круто.

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