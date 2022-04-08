Завораживающая красота Домбая

Завораживающая красота Домбая
Завораживающая красота Домбая
Завораживающая красота Домбая
Завораживающая красота Домбая
Завораживающая красота Домбая
Завораживающая красота Домбая
Завораживающая красота Домбая

Что вас ожидает 🤩

  • Перевал Гумбаши
  • Шоанинский храм 9 века
  • Озеро Кара-кёль
  • Тебердинский заповедник
  • Пос. Домбай
  • Хребет Мусса-Ачитара (канатная дорога)
  • Река Уллу-Муруджу
Многие ошибочно считают, что Домбай это одиночная горная вершина. Ничего подобного! Домбай - это небольшой поселок в окружении высоких гор (горного массива). Большинство достопримечательностей имеет природное происхождение. Главной из них является сам горный ландшафт, представляющий собой комбинацию из пихтовых лесов, альпийских лугов, белоснежных вершин, ледников, рек, ручьев и водопадов. В ассортимент входит также хрустально чистый воздух, который сам по себе является лечебным.
Первая наша остановка состоится на перевале Гум-Баши, с которого открывается панорамный вид на Эльбрус. Здесь мы гуляем, делаем фото, можем перекусить и отправляемся дальше к Шоанинскому действующему храму 9 века! После, проезжая Тебердинский заповедник, сделаем остановку на ледниковом озере Кара-Кёль,окруженное сосновыми и пихтовыми породами леса — гуляем, делаем красивые фото, дышим чистейшим воздухом с нотками эфирных масел пихты. И отправляемся в поселок Домбай,где вкусно пообедаем в кафе с национальной Кавказской кухней, поднимемся по канатной дороге на 3 уровня вверх. Полюбуемся верхами гор, сделаем колоритные фото с яком. Конечно, получим массу положительных эмоций и отправимся в обратный путь!
По дороге назад заедем на горную реку Уллу-Муруджу, которая имеет статус самой чистой реки в Европе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все перемещения по маршруту на комфортабельном внедорожнике
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всем маршруте
Что не входит
  • Канатная дорога 3 уровня (~1600 руб.)
  • Обед после спуска с канаток (~500 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Завершение: Доставляем к вашему адресу
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Канатная дорога открытая и при подъеме на каждый уровень погода может непредсказуемо меняться - Быть в удобной обуви
  • Иметь с собой теплую одежду
  • Головной убор и крем от загара. Можно дополнительно в дорогу взять перекус и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 7:00

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