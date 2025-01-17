Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска

Побывать в местах, где горные вершины целуют небо, а долины хранят тайны веков
Каждый поворот дороги в районе Домбая — это новое открытие, каждый взгляд вверх — новое восхищение. В путешествии вы увидите перевал Гумбаши, где можно заметить горных коз. Исследуете Сырные пещеры, полюбуетесь зеркальным озером Кара-Кёль и прокатитесь на канатной дороге. А мы расскажем местные легенды и подскажем, где лучше продегустировать блюда кавказской кухни.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Ближайшие даты:
17
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янв23
янв
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши — дыхание дикой природы

Среди величественных гор Домбая расположен перевал Гумбаши — место, где время словно останавливается. Горные вершины встречаются, образуя поразительный пейзаж, который захватывает дух. Здесь можно увидеть диких горных коз, пасущихся на зелёных лугах. И, конечно, этот свежий горный воздух — настоящий дар для городских жителей.

Сырные пещеры — загадка под землёй

Глубоко под землёй в утробе гор Домбая скрываются Сырные пещеры. Это необычное место удивляет сталактитами и сталагмитами, которые текстурой и формой напоминают кусочки настоящего сыра.

Заблудившись в лабиринте коридоров и гротов, вы погрузитесь в мир, где каждый камень хранит свою тайну. А чтобы ваше исследование было комфортным и безопасным, обязательно возьмите с собой фонарик и следуйте заранее изученному маршруту.

Шоанинский храм — встреча с вечностью

На краю обрыва возвышается Шоанинский храм. С его площадки открывается чудесный вид — бескрайние горные вершины, тянущиеся до горизонта. Это не просто строение — это портал в мир древних легенд, место, где каждый камень дышит историей.

Река Уллу-Муруджу и озеро Кара-Кёль — уголок, где небо касается земли

Представьте место, где каждый ваш шаг сопровождается шёпотом воды и пением птиц. Река Уллу-Муруджи — это оазис свежести и спокойствия. Но истинное чудо ждёт вас неподалеку. Озеро Кара-Кёль в утренние часы превращается в волшебное зеркало, в котором небо и земля становятся единым целым. Ни одно фото не передаст той магии, которую вы увидите своими глазами.

Канатные дороги — панорама Кавказа

Если вы мечтали увидеть Кавказ во всей его красе, то канатные дороги Домбая — ваш билет на вершину мира. С высоты птичьего полёта перед вами откроется захватывающая панорама гор, лесов и долин. Непередаваемое чувство свободы и величия природы!

В посёлке Домбай по желанию можно посетить ферму альпак и пообщаться с этими удивительными животными.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): питание — 500–600 руб. /чел., канатная дорога — 2300 руб. /чел. (оплата только наличными), билет на ферму альпак — 600 руб. /чел.
  • Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот или другом комфортабельном внедорожнике. Дорога до первой точки занимает около 3 часов.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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