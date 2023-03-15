в субботу в 06:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Отправляемся в путь! По дороге я расскажу об истории этих мест, а также немного поделюсь балкарским фольклором — преданиями и былинами. Конечно, будем останавливаться для красивых фото. А в самых значимых локациях выделим время для прогулок. В программе:
Интересное по пути. Мы проедем мимо стеллы Карасу в живописном месте, остановимся у водопада с родниковой водой и заглянем в древнее, ныне покинутое селение Холам, которое упоминается еще в летописях эпохи Тамерлана.
Зуб Деуле. Если в Норвегии есть Язык тролля, то в Кабардино-Балкарии — Зуб Деуле. Что это за зуб и как он появился? Непременно расскажу. Со смотровой вы увидите внушительную Безенгийскую стену — непрерывный массив длиной 24 км — и самый высокогорный перевал России. А еще здесь часто летают на расстоянии вытянутой руки стаи орлов — может, нам повезëт до них дотянуться?
Голубые озёра в Черекском ущелье. Готовы осмотреть горные красоты с высоты 800 метров? Тогда перемещаемся в знаменитую Черекскую теснину. Посетим Голубые озёра: разберëмся, какие события здесь происходили, почему водоëмы напоминают бездонные колодцы и откуда взялся такой цвет воды. И конечно, не уедем без чудесных снимков!
Старая Верхняя Балкария — мы окажемся на территории, где в позднее средневековье проживали предки современных балкарцев. Я расскажу о судьбе этого поселения и помогу вам представить, как жили местные сотни лет назад.
На обратном пути, по желанию группы, мы можем заехать на термальные источники «Аушигер», чтобы расслабиться после насыщенного дня.
Организационные детали
При себе обязательно иметь паспорт РФ, а также документы на несовершеннолетних детей
Дополнительно оплачивается: вход на территорию источников — 250 руб. чел., питание — 500-800 руб. на человека
Кроме Пятигорска, экскурсию можно начать из любого города на территории КМВ за дополнительную плату (уточняйте в переписке с гидом)
Обратите внимание
Рекомендую взять с собой наличные: не везде принимают карты
На случай, если с нами будут дети, в машине есть бустер. Детское кресло отсутствует.
Для экскурсии лучше выбрать свободную, но закрытую одежду (во избежание травм)
в субботу в 06:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Пятигорске
Провёл 316 экскурсий для 460 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кирилл, я веселый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперек. С радостью покажу вам наш удивительный край и расскажу о нем нескучные факты.
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