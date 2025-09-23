в субботу в 06:00

Наш путь лежит в земли балкарцев — край, где в равной степени сосредоточены потрясающие горные ландшафты, исторические события и древние легенды. Вы посетите кристальные Голубые озера, заберётесь на Зуб Деуле и услышите былины Верхней Балкарии. А в конце дня соберëте целую коллекцию балкарских преданий и великолепных горных панорам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Отправляемся в путь! По дороге я расскажу об истории этих мест, а также немного поделюсь балкарским фольклором — преданиями и былинами. Конечно, будем останавливаться для красивых фото. А в самых значимых локациях выделим время для прогулок. В программе:

Интересное по пути. Мы проедем мимо стеллы Карасу в живописном месте, остановимся у водопада с родниковой водой и заглянем в древнее, ныне покинутое селение Холам, которое упоминается еще в летописях эпохи Тамерлана.

Зуб Деуле. Если в Норвегии есть Язык тролля, то в Кабардино-Балкарии — Зуб Деуле. Что это за зуб и как он появился? Непременно расскажу. Со смотровой вы увидите внушительную Безенгийскую стену — непрерывный массив длиной 24 км — и самый высокогорный перевал России. А еще здесь часто летают на расстоянии вытянутой руки стаи орлов — может, нам повезëт до них дотянуться?

Голубые озёра в Черекском ущелье. Готовы осмотреть горные красоты с высоты 800 метров? Тогда перемещаемся в знаменитую Черекскую теснину. Посетим Голубые озёра: разберëмся, какие события здесь происходили, почему водоëмы напоминают бездонные колодцы и откуда взялся такой цвет воды. И конечно, не уедем без чудесных снимков!

Старая Верхняя Балкария — мы окажемся на территории, где в позднее средневековье проживали предки современных балкарцев. Я расскажу о судьбе этого поселения и помогу вам представить, как жили местные сотни лет назад.

На обратном пути мы можем заехать на термальные источники «Аушигер», чтобы расслабиться после насыщенного дня.

Организационные детали

При себе обязательно иметь паспорт РФ, а также документы на несовершеннолетних детей

Дополнительно оплачивается: вход на территорию источников — 250 руб. чел., питание — 500-800 руб. на человека

Кроме Пятигорска, экскурсию можно начать из любого города на территории КМВ за дополнительную плату (уточняйте в переписке с гидом)

Обратите внимание