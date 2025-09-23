в субботу в 06:00

Путешествие в мир преданий балкарского народа и к горным панорамам, от которых замирает сердце
Наш путь лежит в земли балкарцев — край, где в равной степени сосредоточены потрясающие горные ландшафты, исторические события и древние легенды. Вы посетите кристальные Голубые озера, заберётесь на Зуб Деуле и услышите былины Верхней Балкарии. А в конце дня соберëте целую коллекцию балкарских преданий и великолепных горных панорам.
Отправляемся в путь! По дороге я расскажу об истории этих мест, а также немного поделюсь балкарским фольклором — преданиями и былинами. Конечно, будем останавливаться для красивых фото. А в самых значимых локациях выделим время для прогулок. В программе:
Интересное по пути. Мы проедем мимо стеллы Карасу в живописном месте, остановимся у водопада с родниковой водой и заглянем в древнее, ныне покинутое селение Холам, которое упоминается еще в летописях эпохи Тамерлана.
Зуб Деуле. Если в Норвегии есть Язык тролля, то в Кабардино-Балкарии — Зуб Деуле. Что это за зуб и как он появился? Непременно расскажу. Со смотровой вы увидите внушительную Безенгийскую стену — непрерывный массив длиной 24 км — и самый высокогорный перевал России. А еще здесь часто летают на расстоянии вытянутой руки стаи орлов — может, нам повезëт до них дотянуться?
Голубые озёра в Черекском ущелье. Готовы осмотреть горные красоты с высоты 800 метров? Тогда перемещаемся в знаменитую Черекскую теснину. Посетим Голубые озёра: разберëмся, какие события здесь происходили, почему водоëмы напоминают бездонные колодцы и откуда взялся такой цвет воды. И конечно, не уедем без чудесных снимков!
Старая Верхняя Балкария — мы окажемся на территории, где в позднее средневековье проживали предки современных балкарцев. Я расскажу о судьбе этого поселения и помогу вам представить, как жили местные сотни лет назад.
На обратном пути мы можем заехать на термальные источники «Аушигер», чтобы расслабиться после насыщенного дня.
Организационные детали
При себе обязательно иметь паспорт РФ, а также документы на несовершеннолетних детей
Дополнительно оплачивается: вход на территорию источников — 250 руб. чел., питание — 500-800 руб. на человека
Кроме Пятигорска, экскурсию можно начать из любого города на территории КМВ за дополнительную плату (уточняйте в переписке с гидом)
Обратите внимание
Рекомендую взять с собой наличные: не везде принимают карты
На случай, если с нами будут дети, в машине есть бустер. Детское кресло отсутствует.
Для экскурсии лучше выбрать свободную, но закрытую одежду (во избежание травм)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1150 туристов
Я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Отличная экскурсия и великолепный экскурсовод. Знания не энциклопедические, но очень обширные, свой взгляд на историю. Не очень повезло с погодой, но тут не угадаешь.
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