в субботу в 06:00

Зуб Деуле и Верхняя Балкария: авторская экскурсия в мини-группе

Путешествие в мир преданий балкарского народа и к горным панорамам, от которых замирает сердце

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Наш путь лежит в земли балкарцев — край, где в равной степени сосредоточены потрясающие горные ландшафты, исторические события и древние легенды.

В мини-группе до 4 человек вы посетите кристальные Голубые озера, заберетесь на Зуб Деуле и услышите былины Верхней Балкарии. А в конце дня соберëте целую коллекцию балкарских преданий и великолепных горных панорам.
Зуб Деуле и Верхняя Балкария: авторская экскурсия в мини-группе
Зуб Деуле и Верхняя Балкария: авторская экскурсия в мини-группе
Зуб Деуле и Верхняя Балкария: авторская экскурсия в мини-группе
Зуб Деуле и Верхняя Балкария: авторская экскурсия в мини-группе
Зуб Деуле и Верхняя Балкария: авторская экскурсия в мини-группе
Зуб Деуле и Верхняя Балкария: авторская экскурсия в мини-группе
Зуб Деуле и Верхняя Балкария: авторская экскурсия в мини-группе
Зуб Деуле и Верхняя Балкария: авторская экскурсия в мини-группе
Зуб Деуле и Верхняя Балкария: авторская экскурсия в мини-группе
Зуб Деуле и Верхняя Балкария: авторская экскурсия в мини-группе
Зуб Деуле и Верхняя Балкария: авторская экскурсия в мини-группе
Зуб Деуле и Верхняя Балкария: авторская экскурсия в мини-группе
Зуб Деуле и Верхняя Балкария: авторская экскурсия в мини-группе
Зуб Деуле и Верхняя Балкария: авторская экскурсия в мини-группе
Зуб Деуле и Верхняя Балкария: авторская экскурсия в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Отправляемся в путь! По дороге я расскажу об истории этих мест, а также немного поделюсь балкарским фольклором — преданиями и былинами. Конечно, будем останавливаться для красивых фото. А в самых значимых локациях выделим время для прогулок. В программе:

Интересное по пути. Мы проедем мимо стеллы Карасу в живописном месте, остановимся у водопада с родниковой водой и заглянем в древнее, ныне покинутое селение Холам, которое упоминается еще в летописях эпохи Тамерлана.

Зуб Деуле. Если в Норвегии есть Язык тролля, то в Кабардино-Балкарии — Зуб Деуле. Что это за зуб и как он появился? Непременно расскажу. Со смотровой вы увидите внушительную Безенгийскую стену — непрерывный массив длиной 24 км — и самый высокогорный перевал России. А еще здесь часто летают на расстоянии вытянутой руки стаи орлов — может, нам повезëт до них дотянуться?

Голубые озёра в Черекском ущелье. Готовы осмотреть горные красоты с высоты 800 метров? Тогда перемещаемся в знаменитую Черекскую теснину. Посетим Голубые озёра: разберëмся, какие события здесь происходили, почему водоëмы напоминают бездонные колодцы и откуда взялся такой цвет воды. И конечно, не уедем без чудесных снимков!

Старая Верхняя Балкария — мы окажемся на территории, где в позднее средневековье проживали предки современных балкарцев. Я расскажу о судьбе этого поселения и помогу вам представить, как жили местные сотни лет назад.

На обратном пути, по желанию группы, мы можем заехать на термальные источники «Аушигер», чтобы расслабиться после насыщенного дня.

Организационные детали

  • При себе обязательно иметь паспорт РФ, а также документы на несовершеннолетних детей
  • Дополнительно оплачивается: вход на территорию источников — 250 руб. чел., питание — 500-800 руб. на человека
  • Кроме Пятигорска, экскурсию можно начать из любого города на территории КМВ за дополнительную плату (уточняйте в переписке с гидом)

Обратите внимание

  • Рекомендую взять с собой наличные: не везде принимают карты
  • На случай, если с нами будут дети, в машине есть бустер. Детское кресло отсутствует.
  • Для экскурсии лучше выбрать свободную, но закрытую одежду (во избежание травм)

в субботу в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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