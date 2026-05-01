Описание тура
Организационные детали
Отправление из Пятигорска, а также возможно из Ессентуков, Железноводска, посёлка Иноземцево.
Что взять в дорогу:
- хорошее настроение
- документы
- хотя бы одну тёплую вещь и ветровку, удобную обувь, свои лекарства
- для посещения термальных купален необходимо взять полотенца, шлёпанцы и купальник
- головной убор и крем для защиты от солнца
- желательно иметь при себе наличные и мелкие купюры для покупки сувениров и прочих даров Северного Кавказа
Программа тура по дням
Пятигорск: озеро Провал, парк, Питьевая галерея, гора Машук и музей Домик Лермонтова
Знакомство с Кавказом начнём с Пятигорска — одного из старейших бальнеологических курортов России. Вы увидите озеро Провал и подниметесь на гору Горячую.
Осмотрите скульптуру «Орёл» — символ Кавказских Минеральных Вод, прогуляетесь по парку, а в Центральной питьевой галерее попробуете три вида минеральной воды: щелочную, углекислую и сероводородную.
Побываете на обзорных точках горы Машук высотой 993 метра, откуда откроются виды на Пятигорск, горы Бештау, Юца, Джуца и, при ясной погоде, на Эльбрус. Заглянете в музей «Домик Лермонтова» с коллекцией вещей поэта.
После поедем к Суворовским термальным источникам. Желающие искупаются в открытых бассейнах с минеральной водой.
Длительность программы — 6 часов, с 14:20 до 21:00.
Домбай: гора Белалакая и подъём на хребет Мусса-Ачитара
Отправимся в Домбай, проедем по долинам рек Кубань, Теберда и Аманауз. По пути увидите Большой Ставропольский канал, Сентинский и Шоанский храмы, а также Мемориал защитников перевалов Кавказа.
На Домбайской поляне полюбуетесь вершиной Белалакая. Узнаете об особенностях формирования горного рельефа, связанного с древним океаном Тетис.
По канатной дороге подниметесь на хребет Мусса-Ачитара, где откроются виды на вершины и ледники Главного Кавказского хребта, долины Теберды и Гоначхира, а также на Эльбрус.
Завершите день в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа» в районе Черкесска.
Длительность программы — 12 часов, с 7:30 до 20:00.
Кисловодск: Курортный парк, минеральная вода и Замок коварства и любви
Погуляем по городу-курорту Кисловодску. Он расположен на высоте 800–960 метров над уровнем моря, а ещё здесь почти 300 солнечных дней в году! Посетим Курортный парк с растениями, привезёнными со всего мира, попробуете минеральную воду «Нарзан» и побываем в «Долине роз».
Отправимся к Замку коварства и любви. Вы осмотрим скалы, напоминающие крепость, и узнаете трагическую легенду, связанную с этим местом.
Длительность программы — 12 часов, с 8:15 до 21:00.
Баксанское ущелье: Поляна Азау, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Поедем по Баксанскому ущелью. По дороге вы увидите город Тырныауз, теснину Эль-Журт и панорамы Главного Кавказского хребта. Полюбуетесь Эльбрусом — высочайшей вершиной Европы и одним из Семи чудес России. Узнаете об особенностях региона и его истории.
С Поляны Азау по канатной дороге подниметесь на склоны Эльбруса. Окажетесь на высоте, откуда видны ледники и вершины. Дальше отправитесь на Поляну Нарзанов. Осмотрите источники, насыщенные углекислым газом и железом, выходящие из-под земли.
К вечеру вернётесь в Пятигорск.
Длительность программы — 11 часов, с 7:30 до 19:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|15 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гидов-экскурсоводов
Что не входит в цену
- Билеты до Пятигорска и обратно
- Проживание
- Питание
- Экологические сборы
- Билеты на канатные дороги - 2700 ₽ (Домбай), 2700 ₽ (Эльбрус)
- Посещение термальных источников - 700 ₽ (Суворовские термальные источники), 600 ₽ (термы «Жемчужина Кавказа»)
- Билет в домик Лермонтова - 250 ₽