Знакомство с Кавказом начнём с Пятигорска — одного из старейших бальнеологических курортов России. Вы увидите озеро Провал и подниметесь на гору Горячую.

Осмотрите скульптуру «Орёл» — символ Кавказских Минеральных Вод, прогуляетесь по парку, а в Центральной питьевой галерее попробуете три вида минеральной воды: щелочную, углекислую и сероводородную.

Побываете на обзорных точках горы Машук высотой 993 метра, откуда откроются виды на Пятигорск, горы Бештау, Юца, Джуца и, при ясной погоде, на Эльбрус. Заглянете в музей «Домик Лермонтова» с коллекцией вещей поэта.

После поедем к Суворовским термальным источникам. Желающие искупаются в открытых бассейнах с минеральной водой.

Длительность программы — 6 часов, с 14:20 до 21:00.