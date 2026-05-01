Курорты и горы Кавказа: Эльбрус и Домбай, Пятигорск и Кисловодск

Увидеть высшую точку Европы, попробовать минеральные воды и подняться на хребет Мусса-Ачитара
Начнём тур как курортники 19 века: познакомимся с достопримечательностями Пятигорска, продегустируем целебные воды в Питьевой галерее и посетим лермонтовские места. Затем поднимемся выше — в Домбай, где вы полюбуетесь ледниками
и суровыми хребтами. В Кисловодске насладимся променадом по Курортному парку и увидим Замок коварства и любви. А завершим путешествие у двуглавого Эльбруса.

Побываем на склонах горы, откуда открываются головокружительные виды, и отведаем минеральную воду на Поляне Нарзанов. Желающие каждый день смогут расслабляться в термальных источниках.

Описание тура

Организационные детали

Отправление из Пятигорска, а также возможно из Ессентуков, Железноводска, посёлка Иноземцево.

Что взять в дорогу:
- хорошее настроение
- документы
- хотя бы одну тёплую вещь и ветровку, удобную обувь, свои лекарства
- для посещения термальных купален необходимо взять полотенца, шлёпанцы и купальник
- головной убор и крем для защиты от солнца
- желательно иметь при себе наличные и мелкие купюры для покупки сувениров и прочих даров Северного Кавказа

Программа тура по дням

1 день

Пятигорск: озеро Провал, парк, Питьевая галерея, гора Машук и музей Домик Лермонтова

Знакомство с Кавказом начнём с Пятигорска — одного из старейших бальнеологических курортов России. Вы увидите озеро Провал и подниметесь на гору Горячую.

Осмотрите скульптуру «Орёл» — символ Кавказских Минеральных Вод, прогуляетесь по парку, а в Центральной питьевой галерее попробуете три вида минеральной воды: щелочную, углекислую и сероводородную.

Побываете на обзорных точках горы Машук высотой 993 метра, откуда откроются виды на Пятигорск, горы Бештау, Юца, Джуца и, при ясной погоде, на Эльбрус. Заглянете в музей «Домик Лермонтова» с коллекцией вещей поэта.

После поедем к Суворовским термальным источникам. Желающие искупаются в открытых бассейнах с минеральной водой.

Длительность программы — 6 часов, с 14:20 до 21:00.

2 день

Домбай: гора Белалакая и подъём на хребет Мусса-Ачитара

Отправимся в Домбай, проедем по долинам рек Кубань, Теберда и Аманауз. По пути увидите Большой Ставропольский канал, Сентинский и Шоанский храмы, а также Мемориал защитников перевалов Кавказа.

На Домбайской поляне полюбуетесь вершиной Белалакая. Узнаете об особенностях формирования горного рельефа, связанного с древним океаном Тетис.

По канатной дороге подниметесь на хребет Мусса-Ачитара, где откроются виды на вершины и ледники Главного Кавказского хребта, долины Теберды и Гоначхира, а также на Эльбрус.

Завершите день в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа» в районе Черкесска.

Длительность программы — 12 часов, с 7:30 до 20:00.

3 день

Кисловодск: Курортный парк, минеральная вода и Замок коварства и любви

Погуляем по городу-курорту Кисловодску. Он расположен на высоте 800–960 метров над уровнем моря, а ещё здесь почти 300 солнечных дней в году! Посетим Курортный парк с растениями, привезёнными со всего мира, попробуете минеральную воду «Нарзан» и побываем в «Долине роз».

Отправимся к Замку коварства и любви. Вы осмотрим скалы, напоминающие крепость, и узнаете трагическую легенду, связанную с этим местом.

Длительность программы — 12 часов, с 8:15 до 21:00.

4 день

Баксанское ущелье: Поляна Азау, Эльбрус и Поляна Нарзанов

Поедем по Баксанскому ущелью. По дороге вы увидите город Тырныауз, теснину Эль-Журт и панорамы Главного Кавказского хребта. Полюбуетесь Эльбрусом — высочайшей вершиной Европы и одним из Семи чудес России. Узнаете об особенностях региона и его истории.

С Поляны Азау по канатной дороге подниметесь на склоны Эльбруса. Окажетесь на высоте, откуда видны ледники и вершины. Дальше отправитесь на Поляну Нарзанов. Осмотрите источники, насыщенные углекислым газом и железом, выходящие из-под земли.

К вечеру вернётесь в Пятигорск.

Длительность программы — 11 часов, с 7:30 до 19:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гидов-экскурсоводов
Что не входит в цену
  • Билеты до Пятигорска и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Экологические сборы
  • Билеты на канатные дороги - 2700 ₽ (Домбай), 2700 ₽ (Эльбрус)
  • Посещение термальных источников - 700 ₽ (Суворовские термальные источники), 600 ₽ (термы «Жемчужина Кавказа»)
  • Билет в домик Лермонтова - 250 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, 14:20. Можем забрать вас из Ессентуков, Железноводска, посёлка Иноземцево
Завершение: Пятигорск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Наше турагентство организует авторские туры по Северному Кавказу и Кавказским Минеральным Водам. Издавна регион ценился своими курортами и минеральной водой, именно сюда приезжали для лечения «на воды» ещё с царских времен. В
нашем туре по курорту КавМинВоды и заповедным уголкам уникальной природы Северного Кавказа – местам, насыщенным незабываемыми впечатлениями и шикарным отдыхом для души. Почувствуете кавказское гостеприимство! Каждому гостю мы дарим заботу, внимание и тепло!

