Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска

За три дня мы посмотрим на самые масштабные и известные кавказские курорты: знаменитый Эльбрус, о котором мечтают тысячи альпинистов, живописный Домбай с его сказочным Тебердинским заповедником и современный Архыз с самым древним христианским храмом России. В путешествии в Архыз, Домбай и на Эльбрус будет много местных вкусностей, свежего горного воздуха.
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

  • Аланское городище
  • Наскальный рисунок Лик Христа
  • Обсерватория
  • Архыз канатка
  • Аланский древний христианский храм
  • Озеро Кара-Кель
  • Река Уллу - Муруджу
  • Домбай канатка
  • Перевал Гум баши

Описание тура

Горы заряжают вдохновением и энергией — это отдых, который восстанавливает силы и открывает такие места, куда хочется приезжать снова и снова. Важная информация• Тур не требует особой физической подготовки, уровень сложности — минимальный.
  • Форма одежды: удобная и утепленная.
  • Начало тура желательно до 11.00 первого дня и окончание после 20.00 последнего дня тура в любом удобном для вас месте. Важная информация: Форма одежды и обувь удобная утепленная, солнце-защитные очки и головные уборы, также возьмите с собой купальные принадлежности.

Начало тура каждый четверг около 10.00 по набору группы от 4х человек Если вас 4 человека можете поехать в тур индивидуально в удобное для вас время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аланское городище
  • Наскальный рисунок Лик Христа
  • Обсерватория
  • Архыз канатка
  • Аланский древний христианский храм
  • Озеро Кара-Кель
  • Река Уллу - Муруджу
  • Домбай канатка
  • Перевал Гум баши
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Шашлык от гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Канатные дороги
  • Экосборы
Место начала и завершения?
Аэропорт, ж/д вокзал или в удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Начало тура каждый четверг около 10.00 по набору группы от 4х человек Если вас 4 человека можете поехать в тур индивидуально в удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Тур не требует особой физической подготовки, уровень сложности - минимальный
  • Форма одежды: удобная и утепленная
  • Начало тура желательно до 11.00 первого дня и окончание после 20.00 последнего дня тура в любом удобном для вас месте
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

ГрупповыеГорыПрирода и пейзажиГастрономическиеЭльбрусПопулярные местаДомбайВыездныеАрхызВсе туры3-дневные туры

Похожие туры из Пятигорска

Горы Кавказа. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
19 июня в 10:00
17 июля в 10:00
от 30 000 за человека
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Начало: г. Краснодар
29 дек в 10:00
14 600 за человека
Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год с видом на Эльбрус. Пятигорск
Начало: г. Минеральные Воды / г. Пятигорск
30 дек в 10:00
48 608 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пятигорске
Все туры из Пятигорска
ХорошоТам