Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай
Мы проедем перевал Гумбаши, посетим Тебердинский нацпарк и прогуляемся по Домбаю, вокруг которого никогда не тает снег. Полюбуемся Эльбрусом и попробуем блюда кавказской кухни. Желающие смогут прокатиться на лошадях.
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Организационные детали
Заберём вас из Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска, Железноводска или Минеральных Вод. Тур проводится индивидуально в группе от 3 человек.
Проживание. В гостинице в 2-местных номерах в Теберде. Одноместное размещение с доплатой.
Питание. Включены 2 завтрака, ужин в первый день. Обеды — в кафе по чеку.
Дети. От 7 лет.
Программа тура по дням
Ущелья Карачаево-Черкесии, бирюзовое озеро и Эльбрус
Заберём вас из Пятигорска, Ессентуков, Минеральных Вод, Кисловодска или Железноводска в 08:00. Наш путь лежит по живописной дороге Карачаево-Черкесии через перевал Гумбаши и горное ущелье на высоту более 2000 метров над уровнем моря. Остановимся на смотровой площадке с видом на Эльбрус. Попробуем на обед блюда кавказской кухни и полюбуемся пейзажами за чашечкой горного чая.
Во второй половине дня окажемся у бирюзового озера в Мухинском ущелье. На внедорожниках поднимемся на высоту 2960 метров над уровнем моря к ещё одному чистейшему водоёму — Шабойдах-Кёль. Устроим привал на кофе и чай. Вы можете самостоятельно прогуляться рядом с озером, помедитировать, насладиться тишиной и пофотографироваться. К вечеру приедем в Теберду, заселимся в гостиницу и соберёмся вместе на ужин. Пообщаемся и попробуем шашлык по-кавказски.
Снежный Домбай и подъём на вершину Муссы-Ачитары
После завтрака отправимся в Гоначхирское ущелье к озеру Туманлы-Кёль. Доедем до Домбайской поляны в Тебердинском нацпарке, увидим горные реки и ледники. Поднимемся по канатной дороге ближе к вершинам на Муссу-Ачитару, где восхитимся видом на Главный Кавказский хребет.
На обратном пути остановимся у одной из самых живописных рек Карачаево-Черкесии — Уллу-Муруджу. Если будет желание, заедем в туристический комплекс и прокатимся на лошадях (за доплату).
Возвращение в город — ориентировочно после 18:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Передвижения на комфортабельных внедорожниках "Toyota", "Lexus" - максимум 4 туриста в 1 машине
- Сопровождение водителем-гидом
- Проживание
- Завтраки, ужин в первый день
- Канатная дорога
- Тур проводится только для вашей компании. Возможно организовать в другие даты и для большего количества человек
Что не входит в цену
- Проезд до Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков, Железноводска или Минеральных Вод и обратно
- Одноместное размещение - по запросу
- 2 обеда
- Конная прогулка (по желанию) - 1000 рублей за час
- Сувениры и личные расходы