Заберём вас из Пятигорска, Ессентуков, Минеральных Вод, Кисловодска или Железноводска в 08:00. Наш путь лежит по живописной дороге Карачаево-Черкесии через перевал Гумбаши и горное ущелье на высоту более 2000 метров над уровнем моря. Остановимся на смотровой площадке с видом на Эльбрус. Попробуем на обед блюда кавказской кухни и полюбуемся пейзажами за чашечкой горного чая.

Во второй половине дня окажемся у бирюзового озера в Мухинском ущелье. На внедорожниках поднимемся на высоту 2960 метров над уровнем моря к ещё одному чистейшему водоёму — Шабойдах-Кёль. Устроим привал на кофе и чай. Вы можете самостоятельно прогуляться рядом с озером, помедитировать, насладиться тишиной и пофотографироваться. К вечеру приедем в Теберду, заселимся в гостиницу и соберёмся вместе на ужин. Пообщаемся и попробуем шашлык по-кавказски.