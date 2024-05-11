Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Авторский тур в Пятигорске

Подняться выше 3000 метров над уровнем моря, увидеть 3 бирюзовых озера и снежный Домбай

Всего за 2 дня покажем одни из самых живописных мест Карачаево-Черкесии: несколько ущелий, 3 чистейших озера и снежные вершины на высоте более 3000 метров над уровнем моря.

Мы проедем перевал Гумбаши, посетим Тебердинский нацпарк и прогуляемся по Домбаю, вокруг которого никогда не тает снег. Полюбуемся Эльбрусом и попробуем блюда кавказской кухни. Желающие смогут прокатиться на лошадях.
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Экспресс-перезагрузка в Карачаево-Черкесии: индивидуальное путешествие на внедорожниках
Ближайшие даты:
11
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Описание

Организационные детали

Заберём вас из Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска, Железноводска или Минеральных Вод. Тур проводится индивидуально в группе от 3 человек.

Проживание. В гостинице в 2-местных номерах в Теберде. Одноместное размещение с доплатой.

Питание. Включены 2 завтрака, ужин в первый день. Обеды — в кафе по чеку.

Дети. От 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Ущелья Карачаево-Черкесии, бирюзовое озеро и Эльбрус

Заберём вас из Пятигорска, Ессентуков, Минеральных Вод, Кисловодска или Железноводска в 08:00. Наш путь лежит по живописной дороге Карачаево-Черкесии через перевал Гумбаши и горное ущелье на высоту более 2000 метров над уровнем моря. Остановимся на смотровой площадке с видом на Эльбрус. Попробуем на обед блюда кавказской кухни и полюбуемся пейзажами за чашечкой горного чая.

Во второй половине дня окажемся у бирюзового озера в Мухинском ущелье. На внедорожниках поднимемся на высоту 2960 метров над уровнем моря к ещё одному чистейшему водоёму — Шабойдах-Кёль. Устроим привал на кофе и чай. Вы можете самостоятельно прогуляться рядом с озером, помедитировать, насладиться тишиной и пофотографироваться. К вечеру приедем в Теберду, заселимся в гостиницу и соберёмся вместе на ужин. Пообщаемся и попробуем шашлык по-кавказски.

Ущелья Карачаево-Черкесии, бирюзовое озеро и ЭльбрусУщелья Карачаево-Черкесии, бирюзовое озеро и ЭльбрусУщелья Карачаево-Черкесии, бирюзовое озеро и ЭльбрусУщелья Карачаево-Черкесии, бирюзовое озеро и ЭльбрусУщелья Карачаево-Черкесии, бирюзовое озеро и ЭльбрусУщелья Карачаево-Черкесии, бирюзовое озеро и ЭльбрусУщелья Карачаево-Черкесии, бирюзовое озеро и Эльбрус
2 день

Снежный Домбай и подъём на вершину Муссы-Ачитары

После завтрака отправимся в Гоначхирское ущелье к озеру Туманлы-Кёль. Доедем до Домбайской поляны в Тебердинском нацпарке, увидим горные реки и ледники. Поднимемся по канатной дороге ближе к вершинам на Муссу-Ачитару, где восхитимся видом на Главный Кавказский хребет.

На обратном пути остановимся у одной из самых живописных рек Карачаево-Черкесии — Уллу-Муруджу. Если будет желание, заедем в туристический комплекс и прокатимся на лошадях (за доплату).

Возвращение в город — ориентировочно после 18:00.

Снежный Домбай и подъём на вершину Муссы-АчитарыСнежный Домбай и подъём на вершину Муссы-АчитарыСнежный Домбай и подъём на вершину Муссы-АчитарыСнежный Домбай и подъём на вершину Муссы-АчитарыСнежный Домбай и подъём на вершину Муссы-АчитарыСнежный Домбай и подъём на вершину Муссы-АчитарыСнежный Домбай и подъём на вершину Муссы-Ачитары

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Передвижения на комфортабельных внедорожниках "Toyota", "Lexus" - максимум 4 туриста в 1 машине
  • Сопровождение водителем-гидом
  • Проживание
  • Завтраки, ужин в первый день
  • Канатная дорога
  • Тур проводится только для вашей компании. Возможно организовать в другие даты и для большего количества человек
Что не входит в цену
  • Проезд до Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков, Железноводска или Минеральных Вод и обратно
  • Одноместное размещение - по запросу
  • 2 обеда
  • Конная прогулка (по желанию) - 1000 рублей за час
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минеральные Воды (по договорённости), 08:00
Завершение: Пятигорск/Ессентуки/Кисловодск/Железноводск/Минеральные Воды (по договорённости), после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдых2-дневные турыВсе турыЭльбрусПопулярные местаДомбайВыездныеТебердинский заповедникДжиппингКарачаево-Черкессия

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