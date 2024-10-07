Поднимемся на Эльбрус и Домбай, прогуляемся по проспекту им. Путина, восхитимся обновленным Грозным, продегустируем блюда Железноводска и Ессентуков. Главная изюминка тура — Дагестан — неизведанный край с удивительной природой и древней культурой. Отдохнем на берегу теплого дружелюбного Каспийского моря и сделаем фото на фоне бархана Сары-Кум и в Сулакском каньоне.

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Описание тура

Путешествие по Кавказу

В этом увлекательном туре мы посетим все республики Кавказа. Наша поездка начнется с прекрасных курортов Кавминвод, где вы сможете насладиться уникальной природой и атмосферой региона.

План путешествия

Подъем на Эльбрус и Домбай

Прогулка по проспекту им. Путина

Восхищение обновленным Грозным

Дегустация знаменитых блюд Железноводска и Ессентуков

Дагестан — жемчужина тура

Главная изюминка нашего путешествия — это Дагестан, неизведанный край с удивительной природой и древней культурой. Здесь каждый камень хранит свою историю, а каждый дом является настоящим музеем.

Исторические достопримечательности

Древняя крепость Нарын-Кала, которая на протяжении тысячи лет защищала Дербент от нашествия кочевников, станет одной из остановок нашего маршрута. Этот город был важным «перекрестком цивилизаций», через который проходил знаменитый Шелковый путь.

Отдых на Каспийском море

Мы также отдохнем на берегу теплого и дружелюбного Каспийского моря. Не упустите возможность сделать потрясающие фотографии на фоне бархана Сары-Кум и в Сулакском каньоне. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и новые открытия!