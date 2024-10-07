Отдохнем на берегу теплого дружелюбного Каспийского моря и сделаем фото на фоне бархана Сары-Кум и в Сулакском каньоне.
Описание тура
Путешествие по Кавказу
В этом увлекательном туре мы посетим все республики Кавказа. Наша поездка начнется с прекрасных курортов Кавминвод, где вы сможете насладиться уникальной природой и атмосферой региона.
План путешествия
- Подъем на Эльбрус и Домбай
- Прогулка по проспекту им. Путина
- Восхищение обновленным Грозным
- Дегустация знаменитых блюд Железноводска и Ессентуков
Дагестан — жемчужина тура
Главная изюминка нашего путешествия — это Дагестан, неизведанный край с удивительной природой и древней культурой. Здесь каждый камень хранит свою историю, а каждый дом является настоящим музеем.
Исторические достопримечательности
Древняя крепость Нарын-Кала, которая на протяжении тысячи лет защищала Дербент от нашествия кочевников, станет одной из остановок нашего маршрута. Этот город был важным «перекрестком цивилизаций», через который проходил знаменитый Шелковый путь.
Отдых на Каспийском море
Мы также отдохнем на берегу теплого и дружелюбного Каспийского моря. Не упустите возможность сделать потрясающие фотографии на фоне бархана Сары-Кум и в Сулакском каньоне. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и новые открытия!
по понедельникам в 13:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Бархан Сары-Кум
- Город Грозный
- Казеной-Ам
- Село Хой
- Российский университет спецназа
- Курорт Армхи
- Джейрахское ущелье
- Боевые башни Эгикал
- Источники Бирагзанг
- Куртатинское ущелье
- Цейское ущелье
- Даргавс
- Город Железноводск
- Город Пятигорск
Что включено
- Проживание
- 7 завтраков (где предусмотрен)
- 1 обед
- Кулинарный мастер-класс по изготовлению национального дагестанского блюда чуду
- Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Балхар
- Проживание в отеле 3-4 (Махачкала)
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обеды и ужины
- Курортный сбор на территории городов-курортов Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
- Индивидуальный трансфер аэропорт Минеральные воды - Пятигорск 1400 руб. Время в пути 30-40 мин.
- Индивидуальный трансфер от комплекса «ГлавРыба» - аэропорт Махачкала 5000 руб. Время в пути около 2 ч.