Страна гор: путешествие в Дагестан

3-дневный тур по Дагестану из Пятигорска на автобусе
Дагестан — настоящий край гор. Туда мы и отправимся на 3 дня. Наш маршрут пройдет через Чечню и Ингушетию, где мы сделаем небольшие остановки. А дальше мы отправимся на исследование Дагестана. Бархан Сары-Кум, Сулакский каньон, древний Дербент — все это будет на нашем пути. А еще вас ждет знакомство с местными традициями и дегустация местной кухни.
5
2 оценки
Страна гор: путешествие в Дагестан
Страна гор: путешествие в Дагестан
Страна гор: путешествие в Дагестан
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30, 05:00

Описание тура

Дагестан: Уникальный край с богатой историей

Дагестан – это удивительное место, где каждый камень хранит свою историю, а каждый дом является настоящим музеем. Здесь, в древней крепости Нарын-Кала, на протяжении тысячи лет защищали Дербент от нашествий кочевников. Этот регион был «перекрестком цивилизаций», через который проходил знаменитый Шелковый путь.

Экскурсия в Старом городе

Погрузитесь в быт и культуру этого интересного региона, посетив экскурсию в Старом городе. Это будет незабываемое путешествие, полное открытий и впечатлений. После насыщенного дня вы сможете отдохнуть на берегу теплого и дружелюбного Каспийского моря, наслаждаясь атмосферой и природой.

Впечатляющие природные красоты

На третий день нашего путешествия вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне шедевров природы, таких как бархан Сары-Кум и Сулакский каньон. Эти места вдохновляют и дарят невероятные эмоции!

Пять причин поехать с нами

  1. Прекрасное самочувствие: Дышите свежим горным воздухом, крепко спите и полноценно отдыхайте.
  2. Новые впечатления: Откройте для себя национальную кухню, интересные экскурсии и великолепные виды.
  3. Теплые воспоминания: Увиденные старинные города и девственная природа оставят след в вашем сердце, и вы захотите вернуться.
  4. Яркие фотографии: Сделайте уникальные снимки и привезите самобытные сувениры, которые вызовут восторг у ваших друзей.
  5. Новые знания: Узнайте больше об истории, памятниках и культуре этого горного края.

Дагестан – это место, которое стоит посетить. Откройте для себя его удивительную природу и богатую культуру, и вы не пожалеете о своем выборе!

по пятницам в 4:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань)
  • Город Грозный
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Комплекс «Аллея Славы»
  • Грозный-Сити
  • Спортивный комплекс «Ахмат-Арена»
  • Мечеть «Сердце матери»
  • Город Дербент
  • Крепость «Нарын-кала»
  • Каспийское море
  • Джума-мечеть
  • Девичьи бани
  • Армянский храм
  • Домик Петра I
  • Бархан Сарыкум
  • Сулакский каньон
  • Смотровая площадка Черкейской ГЭС и водохранилища
Что включено
  • 2 завтрака
  • Обед в этнодоме г. Дербент
  • Кулинарный мастер-класс по изготовлению национального дагестанского блюда чуду
  • Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Балхар
  • Проживание в отеле 3-4 (Махачкала)
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты по программе
  • Обеды и ужины
  • Курортный сбор в Пятигорске - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам в 4:30
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В первый день тура ранний выезд из г. Пятигорска в 05:00 утра, поэтому
  • Рекомендуем бронировать доп. сутки за 1 день до начала тура
  • Возьмите наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
  • Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 16 в эко-тур комплексе «Главрыба» республики Дагестан. Далее группа выезжает в город Пятигорск, ориентировочное время прибытия 23.00-00.00 (все зависит от транспортной загрузки)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
7 окт 2023
2
3 авг 2023

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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