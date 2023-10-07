Описание тура
Дагестан: Уникальный край с богатой историей
Дагестан – это удивительное место, где каждый камень хранит свою историю, а каждый дом является настоящим музеем. Здесь, в древней крепости Нарын-Кала, на протяжении тысячи лет защищали Дербент от нашествий кочевников. Этот регион был «перекрестком цивилизаций», через который проходил знаменитый Шелковый путь.
Экскурсия в Старом городе
Погрузитесь в быт и культуру этого интересного региона, посетив экскурсию в Старом городе. Это будет незабываемое путешествие, полное открытий и впечатлений. После насыщенного дня вы сможете отдохнуть на берегу теплого и дружелюбного Каспийского моря, наслаждаясь атмосферой и природой.
Впечатляющие природные красоты
На третий день нашего путешествия вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне шедевров природы, таких как бархан Сары-Кум и Сулакский каньон. Эти места вдохновляют и дарят невероятные эмоции!
Пять причин поехать с нами
- Прекрасное самочувствие: Дышите свежим горным воздухом, крепко спите и полноценно отдыхайте.
- Новые впечатления: Откройте для себя национальную кухню, интересные экскурсии и великолепные виды.
- Теплые воспоминания: Увиденные старинные города и девственная природа оставят след в вашем сердце, и вы захотите вернуться.
- Яркие фотографии: Сделайте уникальные снимки и привезите самобытные сувениры, которые вызовут восторг у ваших друзей.
- Новые знания: Узнайте больше об истории, памятниках и культуре этого горного края.
Дагестан – это место, которое стоит посетить. Откройте для себя его удивительную природу и богатую культуру, и вы не пожалеете о своем выборе!
по пятницам в 4:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань)
- Город Грозный
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Комплекс «Аллея Славы»
- Грозный-Сити
- Спортивный комплекс «Ахмат-Арена»
- Мечеть «Сердце матери»
- Город Дербент
- Крепость «Нарын-кала»
- Каспийское море
- Джума-мечеть
- Девичьи бани
- Армянский храм
- Домик Петра I
- Бархан Сарыкум
- Сулакский каньон
- Смотровая площадка Черкейской ГЭС и водохранилища
Что включено
- 2 завтрака
- Обед в этнодоме г. Дербент
- Кулинарный мастер-класс по изготовлению национального дагестанского блюда чуду
- Мастер-класс гончарного ремесла древнего аула Балхар
- Проживание в отеле 3-4 (Махачкала)
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты по программе
- Обеды и ужины
- Курортный сбор в Пятигорске - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- В первый день тура ранний выезд из г. Пятигорска в 05:00 утра, поэтому
- Рекомендуем бронировать доп. сутки за 1 день до начала тура
- Возьмите наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
- Завершение экскурсии в последний день тура ориентировочно в 16 в эко-тур комплексе «Главрыба» республики Дагестан. Далее группа выезжает в город Пятигорск, ориентировочное время прибытия 23.00-00.00 (все зависит от транспортной загрузки)