Дагестан — настоящий край гор. Туда мы и отправимся на 3 дня. Наш маршрут пройдет через Чечню и Ингушетию, где мы сделаем небольшие остановки. А дальше мы отправимся на исследование Дагестана. Бархан Сары-Кум, Сулакский каньон, древний Дербент — все это будет на нашем пути. А еще вас ждет знакомство с местными традициями и дегустация местной кухни.

Описание тура

Дагестан: Уникальный край с богатой историей

Дагестан – это удивительное место, где каждый камень хранит свою историю, а каждый дом является настоящим музеем. Здесь, в древней крепости Нарын-Кала, на протяжении тысячи лет защищали Дербент от нашествий кочевников. Этот регион был «перекрестком цивилизаций», через который проходил знаменитый Шелковый путь.

Экскурсия в Старом городе

Погрузитесь в быт и культуру этого интересного региона, посетив экскурсию в Старом городе. Это будет незабываемое путешествие, полное открытий и впечатлений. После насыщенного дня вы сможете отдохнуть на берегу теплого и дружелюбного Каспийского моря, наслаждаясь атмосферой и природой.

Впечатляющие природные красоты

На третий день нашего путешествия вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне шедевров природы, таких как бархан Сары-Кум и Сулакский каньон. Эти места вдохновляют и дарят невероятные эмоции!

Пять причин поехать с нами

Прекрасное самочувствие: Дышите свежим горным воздухом, крепко спите и полноценно отдыхайте. Новые впечатления: Откройте для себя национальную кухню, интересные экскурсии и великолепные виды. Теплые воспоминания: Увиденные старинные города и девственная природа оставят след в вашем сердце, и вы захотите вернуться. Яркие фотографии: Сделайте уникальные снимки и привезите самобытные сувениры, которые вызовут восторг у ваших друзей. Новые знания: Узнайте больше об истории, памятниках и культуре этого горного края.

Дагестан – это место, которое стоит посетить. Откройте для себя его удивительную природу и богатую культуру, и вы не пожалеете о своем выборе!