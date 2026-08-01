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От предгорий к морю через весь Кавказ: Кавминводы, Приэльбрусье, Домбай, Чечня и Дагестан

Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Грозный, Аргун, Дербент, Сулакский каньон и мастер-классы
Мы проедем по Кавказу от Кавминвод, уже пару веков привлекающих гостей целебными нарзанами, до Каспийского моря и высокогорья Дагестана, где благодаря рукам мастеров оживают старинные рецепты и промыслы.

Изучим Пятигорск, что
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знает тайны Лермонтова, посетим аристократичный Кисловодск, строившийся для курортников с деньгами и вкусом, и в противовес ему — Железноводск, где сохранилась дачная атмосфера рубежа 19–20 веков.

Побываем в Грозном, который восстал из пепла и теперь сияет небоскрёбами и мечетями, а в Дербенте прикоснёмся к стенам Нарын‑Калы, заставшим римлян, персов и арабов.

Поднимемся выше, почти к самым облакам: подберёмся к могучему Эльбрусу, полюбуемся горным цирком Домбая и лазурью Сулакского каньона.

А на мастер-классах испечём лепёшки чуду и поработаем с глиной — и почувствуем, как древние традиции перестают быть чем-то далёким и чужим.

От предгорий к морю через весь Кавказ: Кавминводы, Приэльбрусье, Домбай, Чечня и Дагестан
От предгорий к морю через весь Кавказ: Кавминводы, Приэльбрусье, Домбай, Чечня и Дагестан
От предгорий к морю через весь Кавказ: Кавминводы, Приэльбрусье, Домбай, Чечня и Дагестан

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой:
• документы (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС)
• удобную одежду по сезону + тёплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая
• удобную спортивную обувь
• дождевик или зонт
• солнцезащитные очки и крем
• купальные принадлежности и наряды для фотосессий
• личную аптечку и репеллент
• наличные

Программа тура по дням

1 день

Железноводск, Пятигорск

Наше путешествие начнётся сразу в двух городах КМВ. В Железноводске увидим зодиакальные часы, Пушкинскую галерею, источники Славяновский и Смирновский, Каскадную лестницу и Курортное озеро. А в Пятигорске осмотрим место дуэли Лермонтова, озеро Провал, Эолову Арфу, парк «Цветник», грот Дианы, кофейню Гукасова и другие знаковые достопримечательности.

Старт в 14:00, финиш 19:00.

Железноводск, ПятигорскЖелезноводск, ПятигорскЖелезноводск, ПятигорскЖелезноводск, Пятигорск
2 день

Приэльбрусье

Отправимся в горный край, воспетый Владимиром Высоцким. Через Баксанское ущелье доберёмся на поляну Азау. По канатной дороге поднимемся на поляну Чегет, любуясь видами вокруг. После обеда попробуем целебный нарзан прямо из источника. На всём сегодняшнем маршруте нас будет сопровождать хранитель этих мест — величественный Эльбрус.

Старт в 6:00, финиш в 19:30.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
3 день

Кисловодск

Познакомимся с самым южным курортом КМВ. Погуляем по Кисловодскому парку, увидим Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз» через речку Ольховку. Попробуем 3 вида нарзана в питьевой галерее.

Старт в 12:20, финиш в 19:00.

КисловодскКисловодскКисловодск
4 день

Домбай

Проведём день на популярном горнолыжном курорте. По канатной дороге поднимемся на высоту 3000 м и полюбуемся горным цирком, окружающим вершину Мусса-Ачитара.

Старт в 6:00, финиш в 20:00.

ДомбайДомбайДомбай
5 день

Грозный, Аргун, бархан Сарыкум

По пути в Чечню остановимся у Мемориала памяти и славы в ингушской Назрани (если будет работать). В Грозном поднимемся на смотровую небоскрёба «Грозный-Сити», посетим мечеть «Сердце Чечни» и православный храм Михаила Архангела. Побываем в необычной мечети «Сердце матери» в Аргуне и на бархане Сарыкум, где снимали фильм «Белое солнце пустыни».

Старт в 4:00, финиш в 20:00.

Грозный, Аргун, бархан СарыкумГрозный, Аргун, бархан СарыкумГрозный, Аргун, бархан Сарыкум
6 день

Дербент, кулинарный мастер-класс

Изучим старейший город России. Посетим крепость Нарын-Кала, чьи стены когда-то оберегали ворота Каспийские ворота в Персию. Попетляем по атмосферным улочкам и заглянем в гости к радушной хозяйке, которая научит готовить дагестанские лепёшки чуду. Затем познакомимся с современным Дербентом, погуляем по набережной, пляжу и рынку.

Старт в 8:30, финиш в 19:00.

Дербент, кулинарный мастер-классДербент, кулинарный мастер-классДербент, кулинарный мастер-класс
7 день

Гончарный мастер-класс, горный Дагестан

Посвятим день горному Дагестану. В ауле Балхар прикоснёмся к традиционному промыслу — изготовлению керамики. Полюбуемся Чиркейским водохранилищем, где за доплату желающие прокатятся на катере. Посетим пещеры «Нохъо» и форелевое хозяйство, а также пройдём по подвесному мосту над Сулакским каньоном.

Старт в 8:30, финиш в 2:00.

Гончарный мастер-класс, горный ДагестанГончарный мастер-класс, горный ДагестанГончарный мастер-класс, горный Дагестан
8 день

Возвращение домой

Вернёмся в Пятигорск. Трансфер к аэропорту или ж/д вокзалу — самостоятельно или за доплату.

Финиш в 12:00.

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
За одного при размещении на доп. месте в «Машуке» 2* (с завтраками)64 400 ₽
1-местное проживание в «Машуке» 2* (с завтраками)101 600 ₽
За одного при 2-местном размещении в «Южной» 2* (без завтраков)68 100 ₽
За одного при 2-местном размещении в «Бугаре» 3* (с завтраками)82 100 ₽
За одного при 2-местном размещении в «Машуке» 2* (с завтраками)79 400 ₽
За одного при размещении на доп. месте в «Бугаре» 3* (с завтраками)60 900 ₽
1-местное проживание в «Бештау» 3* (с завтраками)112 100 ₽
За одного при 2-местном размещении в «Пятигорске» 2* (с завтраками)76 000 ₽
1-местное проживание в «Южной» 2* (без завтраков)82 800 ₽
За одного при 2-местном размещении в «Интуристе» 3* (с завтраками)78 400 ₽
1-местное проживание в «Бугаре» 3* (с завтраками)110 100 ₽
1-местное проживание в «Пятигорске» 2* (с завтраками)89 600 ₽
1-местное проживание в «Интуристе» 3* (с завтраками)104 300 ₽
За одного при 2-местном размещении в «Бештау» 3* (с завтраками)82 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 обед, 1 кулинарный мастер-класс
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Гончарный мастер-класс
Что не входит в цену
  • Билеты в Пятигорск и обратно в ваш город из Махачкалы
  • Индивидуальный трансфер от аэропорта Минеральных Вод в Пятигорск (30-40 мин) - 1900 ₽ за машину
  • Индивидуальный трансфер от комплекса «Главрыба» к аэропорту Махачкалы (2 ч) - 6000 ₽
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Питание
  • Входные билеты, канатные дороги
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, ваш отель, 12:40-13:35
Завершение: Махачкала, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1955 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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