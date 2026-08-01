Владислав — Организатор в Пятигорске Организатор данного мероприятия

На сайте с 2023 года

Обычно отвечает за

Провёл экскурсии для 1955 туристов

Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!