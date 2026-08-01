Изучим Пятигорск, что
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой:
• документы (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС)
• удобную одежду по сезону + тёплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая
• удобную спортивную обувь
• дождевик или зонт
• солнцезащитные очки и крем
• купальные принадлежности и наряды для фотосессий
• личную аптечку и репеллент
• наличные
Программа тура по дням
Железноводск, Пятигорск
Наше путешествие начнётся сразу в двух городах КМВ. В Железноводске увидим зодиакальные часы, Пушкинскую галерею, источники Славяновский и Смирновский, Каскадную лестницу и Курортное озеро. А в Пятигорске осмотрим место дуэли Лермонтова, озеро Провал, Эолову Арфу, парк «Цветник», грот Дианы, кофейню Гукасова и другие знаковые достопримечательности.
Старт в 14:00, финиш 19:00.
Приэльбрусье
Отправимся в горный край, воспетый Владимиром Высоцким. Через Баксанское ущелье доберёмся на поляну Азау. По канатной дороге поднимемся на поляну Чегет, любуясь видами вокруг. После обеда попробуем целебный нарзан прямо из источника. На всём сегодняшнем маршруте нас будет сопровождать хранитель этих мест — величественный Эльбрус.
Старт в 6:00, финиш в 19:30.
Кисловодск
Познакомимся с самым южным курортом КМВ. Погуляем по Кисловодскому парку, увидим Зеркальный пруд и мостик «Дамский каприз» через речку Ольховку. Попробуем 3 вида нарзана в питьевой галерее.
Старт в 12:20, финиш в 19:00.
Домбай
Проведём день на популярном горнолыжном курорте. По канатной дороге поднимемся на высоту 3000 м и полюбуемся горным цирком, окружающим вершину Мусса-Ачитара.
Старт в 6:00, финиш в 20:00.
Грозный, Аргун, бархан Сарыкум
По пути в Чечню остановимся у Мемориала памяти и славы в ингушской Назрани (если будет работать). В Грозном поднимемся на смотровую небоскрёба «Грозный-Сити», посетим мечеть «Сердце Чечни» и православный храм Михаила Архангела. Побываем в необычной мечети «Сердце матери» в Аргуне и на бархане Сарыкум, где снимали фильм «Белое солнце пустыни».
Старт в 4:00, финиш в 20:00.
Дербент, кулинарный мастер-класс
Изучим старейший город России. Посетим крепость Нарын-Кала, чьи стены когда-то оберегали ворота Каспийские ворота в Персию. Попетляем по атмосферным улочкам и заглянем в гости к радушной хозяйке, которая научит готовить дагестанские лепёшки чуду. Затем познакомимся с современным Дербентом, погуляем по набережной, пляжу и рынку.
Старт в 8:30, финиш в 19:00.
Гончарный мастер-класс, горный Дагестан
Посвятим день горному Дагестану. В ауле Балхар прикоснёмся к традиционному промыслу — изготовлению керамики. Полюбуемся Чиркейским водохранилищем, где за доплату желающие прокатятся на катере. Посетим пещеры «Нохъо» и форелевое хозяйство, а также пройдём по подвесному мосту над Сулакским каньоном.
Старт в 8:30, финиш в 2:00.
Возвращение домой
Вернёмся в Пятигорск. Трансфер к аэропорту или ж/д вокзалу — самостоятельно или за доплату.
Финиш в 12:00.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|За одного при размещении на доп. месте в «Машуке» 2* (с завтраками)
|64 400 ₽
|1-местное проживание в «Машуке» 2* (с завтраками)
|101 600 ₽
|За одного при 2-местном размещении в «Южной» 2* (без завтраков)
|68 100 ₽
|За одного при 2-местном размещении в «Бугаре» 3* (с завтраками)
|82 100 ₽
|За одного при 2-местном размещении в «Машуке» 2* (с завтраками)
|79 400 ₽
|За одного при размещении на доп. месте в «Бугаре» 3* (с завтраками)
|60 900 ₽
|1-местное проживание в «Бештау» 3* (с завтраками)
|112 100 ₽
|За одного при 2-местном размещении в «Пятигорске» 2* (с завтраками)
|76 000 ₽
|1-местное проживание в «Южной» 2* (без завтраков)
|82 800 ₽
|За одного при 2-местном размещении в «Интуристе» 3* (с завтраками)
|78 400 ₽
|1-местное проживание в «Бугаре» 3* (с завтраками)
|110 100 ₽
|1-местное проживание в «Пятигорске» 2* (с завтраками)
|89 600 ₽
|1-местное проживание в «Интуристе» 3* (с завтраками)
|104 300 ₽
|За одного при 2-местном размещении в «Бештау» 3* (с завтраками)
|82 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 обед, 1 кулинарный мастер-класс
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Гончарный мастер-класс
Что не входит в цену
- Билеты в Пятигорск и обратно в ваш город из Махачкалы
- Индивидуальный трансфер от аэропорта Минеральных Вод в Пятигорск (30-40 мин) - 1900 ₽ за машину
- Индивидуальный трансфер от комплекса «Главрыба» к аэропорту Махачкалы (2 ч) - 6000 ₽
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Питание
- Входные билеты, канатные дороги
- 1-местное размещение