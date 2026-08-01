Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и провести день в Архызе
Начало: Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск, 8:00
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
15 000 ₽ за человека
Приезжайте на Кавказ - будет пир и тост за вас! Тур с застольями, дегустацией и казачьей свадьбой
Попробовать вина, коньяки и блюда разных народов, изучить Пятигорск, Железноводск и горную Ингушетию
Начало: Пятигорск, ваш отель, 13:30-13:55
11 сен в 13:30
9 окт в 13:30
42 700 ₽ за человека
Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай
Увидеть Эльбрус, попробовать нарзан, посетить место дуэли Лермонтова и Кисловодский парк
Начало: Пятигорск, 12:00
19 авг в 12:00
26 авг в 12:00
40 300 ₽ за человека
От предгорий к морю через весь Кавказ: Кавминводы, Приэльбрусье, Домбай, Чечня и Дагестан
Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Грозный, Аргун, Дербент, Сулакский каньон и мастер-классы
Начало: Пятигорск, ваш отель, 12:40-13:35
17 авг в 12:40
31 авг в 12:40
68 100 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Парк Цветник»
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- Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии;
- Приезжайте на Кавказ - будет пир и тост за вас! Тур с застольями, дегустацией и казачьей свадьбой;
- Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай;
- От предгорий к морю через весь Кавказ: Кавминводы, Приэльбрусье, Домбай, Чечня и Дагестан.
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