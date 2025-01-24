3 дня
Навстречу с Эльбрусом: молодёжный тур
Увидеть главный пятитысячник Европы, прогуляться к водопадам и в ущелье Терскол и заехать к озёрам
Начало: Пятигорск, напротив ж/д вокзала, 7:00
24 янв в 07:00
7 мар в 07:00
33 500₽ за человека
скидка
10%
2 дня
Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
Посетить более 5 ущелий, увидеть жемчужины республики и отведать пирогов с домашним вином в горах
Начало: Пятигорск / Владикавказ / Минеральные Воды или дру...
26 дек в 08:00
27 дек в 08:00
4900044 100₽ за всё до 6 чел.
4 дня
В село Верхняя Балкария в гости к местной семье
Встретить первые дни года среди гор и с домашним уютом и отведать национальных вкусностей
Начало: Пятигорск, напротив ж/д вокзала, 7:00
30 дек в 07:00
6 янв в 07:00
49 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «В январе»
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