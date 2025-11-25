Мои заказы

Горящие туры – туры в Пятигорске

Найдено 3 тура в категории «Горящие туры» в Пятигорске, цены от 35 100 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
На автобусе
3 дня
-
14%
2 отзыва
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Начало: Г. Пятигорск
29 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 35 100 ₽41 000 ₽ за человека
В гости на Кавказ
На автобусе
6 дней
-
15%
2 отзыва
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
26 мая в 10:00
9 июн в 10:00
от 56 700 ₽67 000 ₽ за человека
Архипелаг скалистых островов. Хайкинг на Кавказе
Пешая
12 дней
-
20%
2 отзыва
Архипелаг скалистых островов. Хайкинг на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
6 июн в 10:00
20 июн в 10:00
88 000 ₽110 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Пятигорске в ноябре 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 35 100 до 88 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
