Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Начало: Г. Пятигорск
29 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 35 100 ₽
41 000 ₽ за человека
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
26 мая в 10:00
9 июн в 10:00
от 56 700 ₽
67 000 ₽ за человека
Архипелаг скалистых островов. Хайкинг на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
6 июн в 10:00
20 июн в 10:00
88 000 ₽
110 000 ₽ за человека
