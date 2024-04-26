Туры в городах Северной Осетии
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Северной Осетии или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
42900
₽
за чел.
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
24900
₽
за чел.
Погулять по эко-тропам заповедной Алании и прокатиться с ветерком по Дигорскому ущелью
58500
₽
за чел.
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
50600
₽
за чел.
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
66500
₽
за чел.
Погулять по романтичному Сигнахи, посетить частную винодельню и попробовать шоти
69000
₽
за чел.
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
49000
₽
за чел.
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
5
1 отзыв
24999
₽
за чел.
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
5
3 отзыва
59900
₽
за чел.
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Групповые экскурсии
42900
₽
за чел.
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
24900
₽
за чел.
Погулять по эко-тропам заповедной Алании и прокатиться с ветерком по Дигорскому ущелью
58500
₽
за чел.
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
50600
₽
за чел.
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
66500
₽
за чел.
Погулять по романтичному Сигнахи, посетить частную винодельню и попробовать шоти
69000
₽
за чел.
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
49000
₽
за чел.
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
5
1 отзыв
24999
₽
за чел.
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
5
3 отзыва
59900
₽
за чел.
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Обзорные по городам
42900
₽
за чел.
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
49000
₽
за чел.
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
4
3 отзыва
от
14350
₽
за чел.
Короткий, но очень яркий и запоминающийся тур в Осетию! Древние легенды, знаковые места и многовековая история осетинского народа откроются вам в этом...
42000
₽
за чел.
Приглашаем в тур людей, кто хочет буквально узнать Осетию на вкус, кто слышал про осетинские пироги и мечтает их отведать, кому хочется дышать свежайш...
34200
₽
за чел.
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
5
3 отзыва
от
14240
₽
за чел.
Короткий, но очень яркий и запоминающийся зимний тур в Осетию! Древние легенды, знаковые места и многовековая история осетинского народа откроются вам...
58000
₽
за чел.
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
41500
₽
за чел.
Попрактиковаться с тренерами в энергетически сильных местах и почувствовать единение с природой
45000
₽
за чел.
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Водные прогулки
5
3 отзыва
от
97800
₽
за чел.
Комфортное железнодорожное путешествие на юг России, во время которого поезд станет для вас отелем на колесах и каждое утро будет привозить вас в ново...
5
3 отзыва
от
97800
₽
за чел.
Семидневное железнодорожное путешествие на юг России, во время которого комфортный поезд станет для вас отелем на колесах и каждое утро будет привозит...
Туры на автомобиле
42900
₽
за чел.
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
24900
₽
за чел.
Погулять по эко-тропам заповедной Алании и прокатиться с ветерком по Дигорскому ущелью
50600
₽
за чел.
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
5
3 отзыва
59900
₽
за чел.
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
5
6 отзывов
100000
₽
за чел.
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
5
4 отзыва
57000
₽
за чел.
Проехаться по аланским ущельям, побывать в столице грузинского виноделия и попробовать Киндзмараули
34200
₽
за чел.
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
55000
₽
за чел.
Познакомиться с двумя регионами, встретить рассвет у Казбека и надышаться горным воздухом
45000
₽
за чел.
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Гастрономические туры
5
3 отзыва
от
102000
₽
за чел.
Комфортный маршрут по Северному Кавказу, в котором вы увидите и попробуете максимум за 5 дней. Вас ждут рестораны осетинской и вайнахской кухни, одна ...
50600
₽
за чел.
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
49000
₽
за чел.
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
5
3 отзыва
59900
₽
за чел.
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
42000
₽
за чел.
Приглашаем в тур людей, кто хочет буквально узнать Осетию на вкус, кто слышал про осетинские пироги и мечтает их отведать, кому хочется дышать свежайш...
4.8
4 отзыва
55000
₽
за чел.
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
5
1 отзыв
73865
₽
за чел.
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
5
3 отзыва
57000
₽
за чел.
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
5
3 отзыва
от
95000
₽
за чел.
Это не обычный тур, в котором вы платите только за проживание и экскурсии. Так как это гастрономическое путешествие, мы также включили в стоимость мно...
Экскурсионные туры на несколько дней
42900
₽
за чел.
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
24900
₽
за чел.
Погулять по эко-тропам заповедной Алании и прокатиться с ветерком по Дигорскому ущелью
5
3 отзыва
от
97800
₽
за чел.
Комфортное железнодорожное путешествие на юг России, во время которого поезд станет для вас отелем на колесах и каждое утро будет привозить вас в ново...
58500
₽
за чел.
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
4.7
3 отзыва
59000
₽
за чел.
Эльбрус и Казбек — высочайшие вулканы Кавказа. Программа тура позволяет за 14 дней совершить восхождение на оба пятитысячника. Поднявшись на Казбек, в...
4.7
3 отзыва
от
129000
₽
за чел.
Жаждете не только исследовать прекрасные маршруты Кавказа, но и отдохнуть после интенсивных экскурсий? Вас ждут 12 дней истинного релакса души и тела!...
5
3 отзыва
от
37500
₽
за чел.
Всего за 6 дней путешествия вы познакомитесь с традициями и обычаями народов Северного Кавказа, попробуете местную кухню и влюбитесь в горы, которые б...
5
3 отзыва
от
48300
₽
за чел.
В этом туре вы станете первооткрывателями Дигорского ущелья Северной Осетии, потому что отправитесь в самое отдаленное и труднодоступное ущелье респуб...
5
3 отзыва
от
102000
₽
за чел.
Комфортный маршрут по Северному Кавказу, в котором вы увидите и попробуете максимум за 5 дней. Вас ждут рестораны осетинской и вайнахской кухни, одна ...
Последние отзывы о турах по Северной Осетии
- ЛЛюдмила26 апреля 2024Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход. На протяжении всего тура группу сопровождал сотрудник Фест тура. Высокопрофессиональный гид по всему маршруту. Транспортное обслуживание было организовано без единой задержки. Рекомендую Фест тур как надежную и профессиональную компанию.
- ЕЕвгения26 апреля 2024Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко всей группе и не давали скучать группе. Координатор отвечала на все возникающие вопросы и интересовалась какие эмоции оставлял прошедший день. Помогла решить вопрос с дополнительным днем проживания в отеле поскольку мы с мужем захотели немного продлить отдых. Питание и проживание всё продумано и предусмотрено.
- ЛЛюдмила26 апреля 2024Организаторам - огромная благодарность! Прекрасные экскурсии, интересные и хорошо организованные. Отдых прошел без накладок и без задержек, на высоком уровне. Гостиницы комфортные, все отлично. Единственная просьба - к гидам в Чечне и Дагестане - немного отвлеченной отсебятины, разбавляющей скучный обязательный текст, не помешает))
- ЕЕлизавета25 апреля 2024Отличная организация, отношение, забота! Предусмотрено все!!!
- ЕЕлизавета25 апреля 2024Всем привет! Обращались семьей, выбирали тут на 4 дня! Волшебно! восхитительно!! Мы всем советуем! Отличная организация, отношение, забота! Работа, знание экскурсоводов это нечто. Они с такой любовью и страстью к своей республике, городу, каждой травиночке, камешку относятся! Что незаметно и ты уже хочешь остаться здесь ты!!! Экскурсоводам огромное спасибо: Давид, Мурат и молодая, красивая и изящная девушка с длинными и слегка кудрявыми волосами и очень красивым именем (извините, оно сложное, не запомнили) золото-специалисты! Все продумано на «отлично» от и до! Учитывая, что в эту сумму входят: -отличный в центре города отель с завтраком(рядом прачечная) -супер экскурсии, ещё и с обедом Остаётся время на погулять, расслабиться. Экскурсоводы подробно ответят с советами о том, куда съездить и что посетить отдельно. Осетия стала моей любовью и мечтой уехать туда! Прекрасно! Волшебно! Ездили в апреле (попали на +24-30)
- ССветлана24 апреля 2024Всё понравилось. Спасибо
- ЛЛюдмила24 апреля 2024Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо! Аланский вечер- просто «бомба»!!! Шикарный угощения! Национальный ансамбль, тамада и солисты большие молодцы!)) Немного «-«: в автобусе и микроавтобусах было душно, т. к. что-то с кондиционерами, а на улице было +29’С,
- ЕЕлена24 апреля 2024Все было на высшем уровне!!!
- ССветлана17 апреля 2024Организовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чате.
- ССветлана17 апреля 2024Были в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжали на экскурсии, было солнце и 20 градусов. По Дигории ездили с замечательным гидом Людмилой. Очень интересно и очень красиво. Сопровождал водитель Ахшар, ему отдельное спасибо. По долинам и ущельям нас сопровождала Анна. Большое ей спасибо. Очень интересно. Посетили в Цейском ущелье древнее святилище, потрясающее, волшебное место в сказочном лесу.
- ИИрина16 апреля 2024С 09.04 по 15.04 мы с семьёй (дети 9 и 14 лет) путешествовали в туре Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия. Организация тура была на отлично! Комфортное размещение в гостинице Владикавказ в самом центре города в номерах Конекшн, которые я попросила организовать с учётом прилета на день раньше и вылета на день позже. С нами был гид Сергей - он отлично владеет информацией и подаёт ее в лёгкой и интересной форме. Всегда шел на встречу нашим пожеланиям, корректировал программу в зависимости от погоды. Потрясающие пейзажи, много интересной и новой для нас информации, вечерние огни Грозного - все это останется в нашей памяти и на тысячах фото!) А ещё пара килограмм от вкусных и сытных обедов в туре)) У нас было свободное время и мы посетили Национальный музей Владикавказа и Конный театр Нарты. Советую к посещению! Апрель - начало сезона и народу на локациях минимальное кол-во. Это огромный плюс. Однако захотелось увидеть пейзажи в красках лета и альпийские луга! Обязательно вернёмся!)
- ООлеся16 апреля 2024Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
- ААлександрина16 апреля 2024Великолепно!
- ННиколай16 апреля 2024Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.
- ООлеся16 апреля 2024По организации тура - все четко. Заявленная программа была выполнена. Для тех, кто будет выбирать отель в этом туре - рекомендую не выбирать Каргарон. Не потому, что отель плохой, а потому, что на всех экскурсиях его ставят последним (основную часть забирают первыми из гостиницы Владикавказ). С точки зрения времени - это хорошо, лишних 10-20 мин с утра, но места вам достанутся самые плохие: сзади, без нормальных окон, неудобные, что очень портит экскурсию, ведь в автобусе мы проводили много времени.
- ААртем16 апреля 2024Хорошая организация.
- ААлина15 апреля 2024Зара продолжайте в том же духе! Мы не первый раз с вами)))
- ДДмитрий15 апреля 2024Класс!
- ААлина15 апреля 2024Сразу скажу, что получила от тура больше, чем ожидала! «Правильное», сбалансированное сочетание экскурсионной программы и отдыха в термальных источниках оставило ощущение наполненности от отдыха. Горы и вода всё таки хорошее сочетание в отдыхе. Спасибо за прекрасную организацию, заботу в туре и желание вернуться с друзьями!
- ДДмитрий15 апреля 2024Летел из Новосибирска ради термальной воды, которая в итоге оправдала ожидания. 4 бассейна, разная температура, чувствую прилив сил. Стал спать как младенец. Особое спасибо нашему водителю Багаудину, гидам Рамзану и Тамиле. В Цейском ущелье бы задержался на 2-3 дня. Снежные горы впечатляют. Спасибо за Кавказского гостеприимство, которое теперь знаю не понаслышке.