Авторские туры по Северной Осетии

Туры в городах Северной Осетии

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Владикавказ

Индивидуальные экскурсии

Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
42900
за чел.
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Владикавказ
Выходные в Дигории
Выходные в Дигории
24900
за чел.
Погулять по эко-тропам заповедной Алании и прокатиться с ветерком по Дигорскому ущелью
Владикавказ
Майские праздники в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Майские праздники в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
58500
за чел.
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
Владикавказ
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
50600
за чел.
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Владикавказ
Вино, любовь, история: путешествие по весенней Грузии
Вино, любовь, история: путешествие по весенней Грузии
66500
за чел.
Погулять по романтичному Сигнахи, посетить частную винодельню и попробовать шоти
Владикавказ
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
69000
за чел.
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Владикавказ
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
49000
за чел.
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Владикавказ
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
5
1 отзыв
24999
за чел.
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
Владикавказ
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
5
3 отзыва
59900
за чел.
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Владикавказ

Групповые экскурсии

Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
42900
за чел.
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Владикавказ
Выходные в Дигории
Выходные в Дигории
24900
за чел.
Погулять по эко-тропам заповедной Алании и прокатиться с ветерком по Дигорскому ущелью
Владикавказ
Майские праздники в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Майские праздники в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
58500
за чел.
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
Владикавказ
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
50600
за чел.
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Владикавказ
Вино, любовь, история: путешествие по весенней Грузии
Вино, любовь, история: путешествие по весенней Грузии
66500
за чел.
Погулять по романтичному Сигнахи, посетить частную винодельню и попробовать шоти
Владикавказ
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
69000
за чел.
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Владикавказ
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
49000
за чел.
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Владикавказ
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
5
1 отзыв
24999
за чел.
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
Владикавказ
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
5
3 отзыва
59900
за чел.
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Владикавказ

Обзорные по городам

Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
42900
за чел.
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Владикавказ
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
49000
за чел.
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Владикавказ
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
4
3 отзыва
от
14350
за чел.
Короткий, но очень яркий и запоминающийся тур в Осетию! Древние легенды, знаковые места и многовековая история осетинского народа откроются вам в этом...
Владикавказ
Тур-знакомство: Привет, Алания
Тур-знакомство: Привет, Алания
42000
за чел.
Приглашаем в тур людей, кто хочет буквально узнать Осетию на вкус, кто слышал про осетинские пироги и мечтает их отведать, кому хочется дышать свежайш...
Владикавказ
По ущельям Северной Осетии
По ущельям Северной Осетии
34200
за чел.
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Владикавказ
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
5
3 отзыва
от
14240
за чел.
Короткий, но очень яркий и запоминающийся зимний тур в Осетию! Древние легенды, знаковые места и многовековая история осетинского народа откроются вам...
Владикавказ
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
Отдых в термальных ваннах и знакомство с двумя республиками
58000
за чел.
Укрепить здоровье в целебных источниках и полюбоваться пейзажами Ингушетии и Северной Осетии
Владикавказ
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
Уехать в горы, чтобы прийти к себе: йога и медитации в Ингушетии
41500
за чел.
Попрактиковаться с тренерами в энергетически сильных местах и почувствовать единение с природой
Владикавказ
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
45000
за чел.
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Владикавказ

Водные прогулки

Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Осетии в мае
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Осетии в мае
5
3 отзыва
от
97800
за чел.
Комфортное железнодорожное путешествие на юг России, во время которого поезд станет для вас отелем на колесах и каждое утро будет привозить вас в ново...
Владикавказ
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии
5
3 отзыва
от
97800
за чел.
Семидневное железнодорожное путешествие на юг России, во время которого комфортный поезд станет для вас отелем на колесах и каждое утро будет привозит...
Владикавказ

Туры на автомобиле

Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
42900
за чел.
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Владикавказ
Выходные в Дигории
Выходные в Дигории
24900
за чел.
Погулять по эко-тропам заповедной Алании и прокатиться с ветерком по Дигорскому ущелью
Владикавказ
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
50600
за чел.
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Владикавказ
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
5
3 отзыва
59900
за чел.
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Владикавказ
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
5
6 отзывов
100000
за чел.
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Владикавказ
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии
5
4 отзыва
57000
за чел.
Проехаться по аланским ущельям, побывать в столице грузинского виноделия и попробовать Киндзмараули
Владикавказ
По ущельям Северной Осетии
По ущельям Северной Осетии
34200
за чел.
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Владикавказ
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
Мартовский трип: загадки ущелий Северной Осетии и очарование грузинских улочек
55000
за чел.
Познакомиться с двумя регионами, встретить рассвет у Казбека и надышаться горным воздухом
Владикавказ
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
Отдых в горах Ингушетии и знакомство с Северной Осетией
45000
за чел.
Пожить в сосновом бору в окружении гор и посетить достопримечательности двух республик
Владикавказ

Гастрономические туры

Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ в мае
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ в мае
5
3 отзыва
от
102000
за чел.
Комфортный маршрут по Северному Кавказу, в котором вы увидите и попробуете максимум за 5 дней. Вас ждут рестораны осетинской и вайнахской кухни, одна ...
Владикавказ
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
50600
за чел.
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Владикавказ
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
Горы, архитектура и кавказская кухня: главные жемчужины Ингушетии, Осетии и Чечни
49000
за чел.
Проникнуться самобытностью горцев, услышать местные легенды и посетить три столицы
Владикавказ
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
5
3 отзыва
59900
за чел.
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Владикавказ
Тур-знакомство: Привет, Алания
Тур-знакомство: Привет, Алания
42000
за чел.
Приглашаем в тур людей, кто хочет буквально узнать Осетию на вкус, кто слышал про осетинские пироги и мечтает их отведать, кому хочется дышать свежайш...
Владикавказ
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
Объять Кавказ: Ингушетия, Осетия, Чечня и Дагестан
4.8
4 отзыва
55000
за чел.
Погулять по трём столицам, сравнить кухню республик и узнать, что скрывают горы
Владикавказ
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
Гранд-тур в Грузию и Армению: дегустация вина, мастер-классы и море гор
5
1 отзыв
73865
за чел.
Увидеть рассвет над Казбеком, испечь традиционный пури в тандыре и пообедать на берегу Севана
Владикавказ
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
Кавказский трип: из Северной Осетии в Грузию, Армению и обратно
5
3 отзыва
57000
за чел.
Познакомиться со столицами, сравнить кухню трёх регионов и в каждом полюбоваться горами
Владикавказ
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ
5
3 отзыва
от
95000
за чел.
Это не обычный тур, в котором вы платите только за проживание и экскурсии. Так как это гастрономическое путешествие, мы также включили в стоимость мно...
Владикавказ

Экскурсионные туры на несколько дней

Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
42900
за чел.
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Владикавказ
Выходные в Дигории
Выходные в Дигории
24900
за чел.
Погулять по эко-тропам заповедной Алании и прокатиться с ветерком по Дигорскому ущелью
Владикавказ
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Осетии в мае
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Осетии в мае
5
3 отзыва
от
97800
за чел.
Комфортное железнодорожное путешествие на юг России, во время которого поезд станет для вас отелем на колесах и каждое утро будет привозить вас в ново...
Владикавказ
Майские праздники в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
Майские праздники в Осетии: вершины, ущелья и затерянные в горах селения
58500
за чел.
Осмотреть древние башни и Город мёртвых, взлететь над пропастью на качелях и посетить Беслан
Владикавказ
Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
Восхождение на Казбек и Эльбрус с юга
4.7
3 отзыва
59000
за чел.
Эльбрус и Казбек — высочайшие вулканы Кавказа. Программа тура позволяет за 14 дней совершить восхождение на оба пятитысячника. Поднявшись на Казбек, в...
Владикавказ
Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
Кавказская мозаика. Экскурсии и отдых на море
4.7
3 отзыва
от
129000
за чел.
Жаждете не только исследовать прекрасные маршруты Кавказа, но и отдохнуть после интенсивных экскурсий? Вас ждут 12 дней истинного релакса души и тела!...
Владикавказ
Три республики Кавказа. Праздничный заезд
Три республики Кавказа. Праздничный заезд
5
3 отзыва
от
37500
за чел.
Всего за 6 дней путешествия вы познакомитесь с традициями и обычаями народов Северного Кавказа, попробуете местную кухню и влюбитесь в горы, которые б...
Владикавказ
Альпийская баллада Дигории. Этно-тур
Альпийская баллада Дигории. Этно-тур
5
3 отзыва
от
48300
за чел.
В этом туре вы станете первооткрывателями Дигорского ущелья Северной Осетии, потому что отправитесь в самое отдаленное и труднодоступное ущелье респуб...
Владикавказ
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ в мае
Винно-гастрономический тур на Северный Кавказ в мае
5
3 отзыва
от
102000
за чел.
Комфортный маршрут по Северному Кавказу, в котором вы увидите и попробуете максимум за 5 дней. Вас ждут рестораны осетинской и вайнахской кухни, одна ...
Владикавказ

Последние отзывы о турах по Северной Осетии

  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
    Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход. На протяжении всего тура группу сопровождал сотрудник Фест тура. Высокопрофессиональный гид по всему маршруту. Транспортное обслуживание было организовано без единой задержки. Рекомендую Фест тур как надежную и профессиональную компанию.
  • Е
    Евгения
    26 апреля 2024
    Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания
    Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко всей группе и не давали скучать группе. Координатор отвечала на все возникающие вопросы и интересовалась какие эмоции оставлял прошедший день. Помогла решить вопрос с дополнительным днем проживания в отеле поскольку мы с мужем захотели немного продлить отдых. Питание и проживание всё продумано и предусмотрено.
    Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился коВсё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко
  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
    Организаторам - огромная благодарность! Прекрасные экскурсии, интересные и хорошо организованные. Отдых прошел без накладок и без задержек, на высоком уровне. Гостиницы комфортные, все отлично. Единственная просьба - к гидам в Чечне и Дагестане - немного отвлеченной отсебятины, разбавляющей скучный обязательный текст, не помешает))
  • Е
    Елизавета
    25 апреля 2024
    В горах мое сердце
    Отличная организация, отношение, забота! Предусмотрено все!!!
    Отличная организация, отношение, забота! Предусмотрено все!!!
  • Е
    Елизавета
    25 апреля 2024
    Выходные в Осетии
    Всем привет! Обращались семьей, выбирали тут на 4 дня! Волшебно! восхитительно!! Мы всем советуем! Отличная организация, отношение, забота! Работа, знание экскурсоводов это нечто. Они с такой любовью и страстью к своей республике, городу, каждой травиночке, камешку относятся! Что незаметно и ты уже хочешь остаться здесь ты!!! Экскурсоводам огромное спасибо: Давид, Мурат и молодая, красивая и изящная девушка с длинными и слегка кудрявыми волосами и очень красивым именем (извините, оно сложное, не запомнили) золото-специалисты! Все продумано на «отлично» от и до! Учитывая, что в эту сумму входят: -отличный в центре города отель с завтраком(рядом прачечная) -супер экскурсии, ещё и с обедом Остаётся время на погулять, расслабиться. Экскурсоводы подробно ответят с советами о том, куда съездить и что посетить отдельно. Осетия стала моей любовью и мечтой уехать туда! Прекрасно! Волшебно! Ездили в апреле (попали на +24-30)
    Всем привет!
  • С
    Светлана
    24 апреля 2024
    В горах мое сердце
    Всё понравилось. Спасибо
  • Л
    Людмила
    24 апреля 2024
    Осетия стала ближе
    Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо! Аланский вечер- просто «бомба»!!! Шикарный угощения! Национальный ансамбль, тамада и солисты большие молодцы!)) Немного «-«: в автобусе и микроавтобусах было душно, т. к. что-то с кондиционерами, а на улице было +29’С,
    Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо!
  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Осетия стала ближе
    Все было на высшем уровне!!!
    Все было на высшем уровне!!!
  • С
    Светлана
    17 апреля 2024
    Осетия стала ближе
    Организовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чате.
    Организовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чатеОрганизовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чатеОрганизовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чатеОрганизовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чатеОрганизовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чатеОрганизовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чатеОрганизовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чатеОрганизовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чате
  • С
    Светлана
    17 апреля 2024
    Загадочная Осетия
    Были в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжали на экскурсии, было солнце и 20 градусов. По Дигории ездили с замечательным гидом Людмилой. Очень интересно и очень красиво. Сопровождал водитель Ахшар, ему отдельное спасибо. По долинам и ущельям нас сопровождала Анна. Большое ей спасибо. Очень интересно. Посетили в Цейском ущелье древнее святилище, потрясающее, волшебное место в сказочном лесу.
    Были в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжалиБыли в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжалиБыли в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжалиБыли в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжалиБыли в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжалиБыли в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжалиБыли в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжалиБыли в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжали
  • И
    Ирина
    16 апреля 2024
    Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия
    С 09.04 по 15.04 мы с семьёй (дети 9 и 14 лет) путешествовали в туре Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия. Организация тура была на отлично! Комфортное размещение в гостинице Владикавказ в самом центре города в номерах Конекшн, которые я попросила организовать с учётом прилета на день раньше и вылета на день позже. С нами был гид Сергей - он отлично владеет информацией и подаёт ее в лёгкой и интересной форме. Всегда шел на встречу нашим пожеланиям, корректировал программу в зависимости от погоды. Потрясающие пейзажи, много интересной и новой для нас информации, вечерние огни Грозного - все это останется в нашей памяти и на тысячах фото!) А ещё пара килограмм от вкусных и сытных обедов в туре)) У нас было свободное время и мы посетили Национальный музей Владикавказа и Конный театр Нарты. Советую к посещению! Апрель - начало сезона и народу на локациях минимальное кол-во. Это огромный плюс. Однако захотелось увидеть пейзажи в красках лета и альпийские луга! Обязательно вернёмся!)
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    В горах мое сердце
    Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
  • А
    Александрина
    16 апреля 2024
    По ущельям выше облаков в Осетии и Ингушетии
    Великолепно!
  • Н
    Николай
    16 апреля 2024
    По ущельям выше облаков в Осетии и Ингушетии
    Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.
    Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
    По организации тура - все четко. Заявленная программа была выполнена. Для тех, кто будет выбирать отель в этом туре - рекомендую не выбирать Каргарон. Не потому, что отель плохой, а потому, что на всех экскурсиях его ставят последним (основную часть забирают первыми из гостиницы Владикавказ). С точки зрения времени - это хорошо, лишних 10-20 мин с утра, но места вам достанутся самые плохие: сзади, без нормальных окон, неудобные, что очень портит экскурсию, ведь в автобусе мы проводили много времени.
  • А
    Артем
    16 апреля 2024
    Новогодняя сказка Кавказа
    Хорошая организация.
    Хорошая организацияХорошая организация
  • А
    Алина
    15 апреля 2024
    4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу
    Зара продолжайте в том же духе! Мы не первый раз с вами)))
  • Д
    Дмитрий
    15 апреля 2024
    8 дней перезагрузки в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Осетии
    Класс!
  • А
    Алина
    15 апреля 2024
    Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
    Сразу скажу, что получила от тура больше, чем ожидала! «Правильное», сбалансированное сочетание экскурсионной программы и отдыха в термальных источниках оставило ощущение наполненности от отдыха. Горы и вода всё таки хорошее сочетание в отдыхе. Спасибо за прекрасную организацию, заботу в туре и желание вернуться с друзьями!
  • Д
    Дмитрий
    15 апреля 2024
    Экскурсионно-термальный тур на Кавказ
    Летел из Новосибирска ради термальной воды, которая в итоге оправдала ожидания. 4 бассейна, разная температура, чувствую прилив сил. Стал спать как младенец. Особое спасибо нашему водителю Багаудину, гидам Рамзану и Тамиле. В Цейском ущелье бы задержался на 2-3 дня. Снежные горы впечатляют. Спасибо за Кавказского гостеприимство, которое теперь знаю не понаслышке.
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