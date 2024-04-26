Л Людмила В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход. На протяжении всего тура группу сопровождал сотрудник Фест тура. Высокопрофессиональный гид по всему маршруту. Транспортное обслуживание было организовано без единой задержки. Рекомендую Фест тур как надежную и профессиональную компанию.

Е Евгения Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания Всё прекрасно организовано! Водитель на весь срок тура один, гиды менялись и каждый внимательно относился ко всей группе и не давали скучать группе. Координатор отвечала на все возникающие вопросы и интересовалась какие эмоции оставлял прошедший день. Помогла решить вопрос с дополнительным днем проживания в отеле поскольку мы с мужем захотели немного продлить отдых. Питание и проживание всё продумано и предусмотрено.

Л Людмила 4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу Организаторам - огромная благодарность! Прекрасные экскурсии, интересные и хорошо организованные. Отдых прошел без накладок и без задержек, на высоком уровне. Гостиницы комфортные, все отлично. Единственная просьба - к гидам в Чечне и Дагестане - немного отвлеченной отсебятины, разбавляющей скучный обязательный текст, не помешает))

Е Елизавета В горах мое сердце Отличная организация, отношение, забота! Предусмотрено все!!!

Е Елизавета Выходные в Осетии Всем привет! Обращались семьей, выбирали тут на 4 дня! Волшебно! восхитительно!! Мы всем советуем! Отличная организация, отношение, забота! Работа, знание экскурсоводов это нечто. Они с такой любовью и страстью к своей республике, городу, каждой травиночке, камешку относятся! Что незаметно и ты уже хочешь остаться здесь ты!!! Экскурсоводам огромное спасибо: Давид, Мурат и молодая, красивая и изящная девушка с длинными и слегка кудрявыми волосами и очень красивым именем (извините, оно сложное, не запомнили) золото-специалисты! Все продумано на «отлично» от и до! Учитывая, что в эту сумму входят: -отличный в центре города отель с завтраком(рядом прачечная) -супер экскурсии, ещё и с обедом Остаётся время на погулять, расслабиться. Экскурсоводы подробно ответят с советами о том, куда съездить и что посетить отдельно. Осетия стала моей любовью и мечтой уехать туда! Прекрасно! Волшебно! Ездили в апреле (попали на +24-30)

С Светлана В горах мое сердце Всё понравилось. Спасибо

Л Людмила Осетия стала ближе Очень понравились экскурсии, все экскурсоводы с любовью делились с нами интересной информацией, Спасибо! Аланский вечер- просто «бомба»!!! Шикарный угощения! Национальный ансамбль, тамада и солисты большие молодцы!)) Немного «-«: в автобусе и микроавтобусах было душно, т. к. что-то с кондиционерами, а на улице было +29’С,

Е Елена Осетия стала ближе Все было на высшем уровне!!!

С Светлана Осетия стала ближе Организовано все замечательно. Полная и своевременная информация в чате.

С Светлана Загадочная Осетия Были в Осетии с 11 по 14 апреля. С погодой очень повезло, в дни, когда выезжали на экскурсии, было солнце и 20 градусов. По Дигории ездили с замечательным гидом Людмилой. Очень интересно и очень красиво. Сопровождал водитель Ахшар, ему отдельное спасибо. По долинам и ущельям нас сопровождала Анна. Большое ей спасибо. Очень интересно. Посетили в Цейском ущелье древнее святилище, потрясающее, волшебное место в сказочном лесу.

И Ирина Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия С 09.04 по 15.04 мы с семьёй (дети 9 и 14 лет) путешествовали в туре Кавказский максимум: Северная Осетия, Чечня и Ингушетия. Организация тура была на отлично! Комфортное размещение в гостинице Владикавказ в самом центре города в номерах Конекшн, которые я попросила организовать с учётом прилета на день раньше и вылета на день позже. С нами был гид Сергей - он отлично владеет информацией и подаёт ее в лёгкой и интересной форме. Всегда шел на встречу нашим пожеланиям, корректировал программу в зависимости от погоды. Потрясающие пейзажи, много интересной и новой для нас информации, вечерние огни Грозного - все это останется в нашей памяти и на тысячах фото!) А ещё пара килограмм от вкусных и сытных обедов в туре)) У нас было свободное время и мы посетили Национальный музей Владикавказа и Конный театр Нарты. Советую к посещению! Апрель - начало сезона и народу на локациях минимальное кол-во. Это огромный плюс. Однако захотелось увидеть пейзажи в красках лета и альпийские луга! Обязательно вернёмся!)

О Олеся В горах мое сердце Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.

А Александрина По ущельям выше облаков в Осетии и Ингушетии Великолепно!

Н Николай По ущельям выше облаков в Осетии и Ингушетии Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.

О Олеся Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии По организации тура - все четко. Заявленная программа была выполнена. Для тех, кто будет выбирать отель в этом туре - рекомендую не выбирать Каргарон. Не потому, что отель плохой, а потому, что на всех экскурсиях его ставят последним (основную часть забирают первыми из гостиницы Владикавказ). С точки зрения времени - это хорошо, лишних 10-20 мин с утра, но места вам достанутся самые плохие: сзади, без нормальных окон, неудобные, что очень портит экскурсию, ведь в автобусе мы проводили много времени.

А Артем Новогодняя сказка Кавказа Хорошая организация.

А Алина 4 республики и 1001 впечатление! Осенне-зимний экспресс-тур по Кавказу Зара продолжайте в том же духе! Мы не первый раз с вами)))

А Алина Экскурсионно-термальный тур на Кавказ Сразу скажу, что получила от тура больше, чем ожидала! «Правильное», сбалансированное сочетание экскурсионной программы и отдыха в термальных источниках оставило ощущение наполненности от отдыха. Горы и вода всё таки хорошее сочетание в отдыхе. Спасибо за прекрасную организацию, заботу в туре и желание вернуться с друзьями!