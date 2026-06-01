Описание тура
Организационные детали
Не забудьте взять тёплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Также пригодятся купальники, полотенца и шлёпки — в 3-й день программы у нас будут горячие источники.
Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах.
Проживание. Мы будем жить в отелях Владикавказа — «Кадгарон» / «Планета Люкс» или в гостевом доме «Фазенда». Номера стандартные, с удобствами. Другие варианты размещения: гостиница «Владикавказ», парк-отель «Владикавказ» 5*, «Империал», «Олимп Плаза» — за дополнительную плату, стоимость по запросу. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении.
*Фото отеля «Империал» взяты с сайта intourist-ossetia.ru для примера
Питание. Включены завтраки в гостинице и обеды в кафе по пути или в формате ланч-боксов. Обязательно попробуем местные блюда. Ужины — за доплату.
Транспорт. Легковой автомобиль, внедорожник или комфортабельный минивэн, в зависимости от итогового количества участников группы.
Возраст участников. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.
Программа тура по дням
Знакомство с Владикавказом и местной кухней
Мастер-класс по осетинским пирогам. Встретимся у аэропорта Беслана или ж/д вокзала Владикавказа и сразу поедем пробовать традиционную кухню: на обед вас ждут знаменитые осетинские пироги. Чтобы лучше понять особенности этого национального блюда, местные повара проведут вам мастер-класс — приготовим пироги, а потом продегустируем их.
Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу. Затем отправимся изучать культуру и историю региона. Вы осмотрите главные достопримечательности Владикавказа и узнаете, как в пределах одного города уживаются и образуют удивительный культурно-религиозный симбиоз христианские и мусульманские святыни: Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Армянская церковь Григория Просветителя и Суннитская мечеть.
Вечерняя программа на выбор. Вечером у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять. Можно взять дополнительную программу за отдельную плату (о своём желании просьба сообщить при бронировании тура). Есть несколько вариантов на выбор: сходить на шоу «Аланский вечер» или заглянуть на осетинскую пивоварню.
Аланский вечер. Это шоу-программа, где вы попадаете на традиционное осетинское застолье. Перед вами — стол с кавказскими вкусностями, вокруг танцы, кавказская музыка, песни… и вы в центре всех событий, как дорогой гость, которому хотят показать всё лучшее.
Дегустация осетинского пива. Любителям пробовать местные вкусы стоит выбрать ужин на пивоварне. Здесь каждый участник продегустирует пять сортов осетинского пива, а на закуску сможет попробовать фыджжин (мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбасу из рубленного мяса, нартский хлеб. Такая программа будет стоить около 3000 ₽ за человека, включая трансфер к пивоварне.
Исследуем древности Ингушетии
Родовые башни. После завтрака в отеле мы поедем в соседнюю республику — Ингушетию. Это самый маленький регион России. Но несмотря на небольшую площадь, здесь есть что посмотреть! Ингуши свой народ называют «галга», что по одной из версий значит «строители башен». Башни здесь повсюду — раньше их возводили вместо обычных домов для жизни семей, и многие сооружения отлично сохранились.
Загадки замка Эрзи. Первая часть нашего маршрута будет проходить по Джейрархскому району, через ущелье реки Армхи — это очень живописные места, которые часто называют «солнечной долиной Ингушетии». Вы увидите древние башни замка Эрзи, которые по разным версиям относятся к 13-17 векам (учёные до сих пор не могут выяснить точное время их появления и определить, сколько их здесь было раньше — большая часть была уничтожена в середине прошлого века). Сейчас в долине сохранилось 47 строений — это настоящий древний город! Некоторые по высоте сопоставимы с современными 9-этажками — это довольно мощные сооружения, так что только диву даёшься, как такие огромные здания могли возникнуть здесь, среди гор, несколько сотен лет назад.
Вид на долину. Мы преодолеем перевал Цей-Лем и увидим невероятную панораму Джейрахской долины и Таргимской котловины — не убирайте далеко телефоны, фотографии могут получиться зрелищными.
Древний город Эгикал. По пути в Ассинское ущелье мы заедем в древнейшее ингушское поселение — Эгикал. В Средневековье это был политический и экономический центр, где жили оружейники, кузнецы, гончары и ювелиры, была хорошо развита медицина. Сейчас это законсервированный древний город, по улицам которого можно походить и прикоснуться к истории.
Башни в аулах. После прогулки по древнему городу мы устроим небольшой фуршет с горячими напитками и закусками либо пикник с ланч-боксами, либо обед в кафе. Затем продолжим наше путешествие и отправимся в аулы Таргим и Хамхи. Таргим — это покинутое село-призрак на границе с Грузией. Сейчас это место превратили в музей — можно погулять среди древних башен и увидеть остатки циклопических жилищ, датируемых 1-2 веками до нашей эры. Ещё больше башен увидим в Хамхи. В каких-то из них жили, в других хоронили родственников, третьи служили в качестве защиты и боевых укреплений. Все башни очень разные, и мы разберёмся, как отличать эти необычные для нас сооружения, каких видов они бывают.
Реликвии древнего храма. Увидим древнейший христианский храм Тхаба-Ерды. Учёные до сих пор спорят о возрасте этого сооружения. Здесь сплелись сразу несколько архитектурных стилей и традиций: барельефы с животными и людьми на стенах соседствуют с причудливыми орнаментами. Археологи обнаружили внутри храма вещи, которые относятся к 9-10 векам: древнегрузинский рукописный псалтырь и византийский солит Михаила III.
Знаменитые Вовнушки. В конце такого насыщенного дня мы посетим и самый известный в Ингушетии башенный комплекс «Вовнушки» — это популярное место, которое обычно изображают на открытках. По пути мы полюбуемся живописным видом на реку Асса, а потом вернёмся во Владикавказ.
Цейское ущелье и купание в источниках
Горные пейзажи. Позавтракаем в отеле и поедем в горы — в знаменитое Цейское ущелье. Это место считается жемчужиной Алании — манящие вершины, древние ледники, живописные водопады. Оно привлекало путешественников ещё с 19 века благодаря необычной форме подковы — это большая редкость. Сейчас сюда любят приезжать горнолыжники и сноубордисты — на склоне обустроили горнолыжный курорт. Мы тоже прокатимся по канатной дороге, посмотрим на всё с высоты и увидим Сказский ледник, а затем прогуляемся по сосновому бору, вдыхая ароматы хвои.
Дорога, которой хочется любоваться. Наш путь будет проходить по живописной Военно-Осетинской дороге, которая сейчас называется Транскавказской автомагистралью. Не убирайте далеко смартфоны и садитесь поближе к окошку: такая дорога — настоящее приключение.
Купание в горячих источниках. Нагулявшись по горам, мы поедем купаться в горячих источниках Бирагзанг. Это обустроенные бассейны с душем и тёплыми раздевалками. Источник бьёт с глубины 2000 метров — это целебная вода, которая будет особенно полезна тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, гинекологические или неврологические заболевания. Если у вас никаких проблем нет, окунуться в такой бассейн просто приятно — температура воды даже зимой не опускается ниже 40 градусов, тепло обволакивает всё тело и хорошо расслабляет. С собой необходимо взять купальные принадлежности, шлёпанцы, полотенце. Пообедаем в кафе и вернёмся обратно в отель, где вы сможете отдохнуть и выспаться.
Кармадонское ущелье, Даргавс, Мидаграбинские водопады и Куртатинское ущелье
Заброшенный курорт. После вкусного завтрака в гостинице мы поедем в Кармадонское ущелье. В советские времена здесь был популярный курорт, но в 2002 году случилась трагедия — со скалы сорвался огромный ледник Колка и унёс жизни 125 человек, в том числе съёмочной группы актёра Сергея Бодрова младшего. Сейчас рядом с этим местом остался заброшенный санаторий, который мрачным пятном возвышается среди живописных гор.
Город мёртвых. Далее отправимся в мистическое место — Даргавский некрополь. В древности это было крупное поселение осетин, в сезон местных жителей здесь гораздо меньше, чем туристов. Всё дело в необычных каменных склепах, раскиданных по всей горе. Всего их 95 — это целый древний город 14-18 веков, который до сих пор привлекает исследователей и учёных и до конца пока не изучен. Попробуем разгадать тайны Даргавса, а ещё пообщаемся с местными осликами — их в посёлке много, можно захватить для них что-нибудь вкусное и покормить.
Водопады. В период полноводности водопадов (ориентировочно июнь-сентябрь) посещаем Мидаграбинские водопады — настоящие жемчужины Северной Осетии! Высота самого большого водопада — 750 метров! Никто не остаётся равнодушным, побывав в этом месте. Внимание: к водопадам ведёт дорога по камням, возможен переход небольших речек вброд. Также заедем на обед в кафе.
Куртатинское ущелье. По пути остановимся на перевале, где сможем покачаться на высокогорных качелях с панорамным видом. «Краем седой старины» называют это ущелье. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения: дзуары, построенные в средние века на месте древних языческих святилищ, христианские святыни, среди которых Свято-Успенский мужской монастырь.
Возвращение домой. Теперь можно с полной уверенностью сказать, что мы познакомились с Северной Осетией — с её живописной природой, древней историей, вкусными осетинскими пирогами. Выходные подходят к концу, пора возвращаться домой. Мы едем в аэропорт Беслана или на ж/д вокзал Владикавказа.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|57 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-х местных стандартных номерах (цена указана за одного человека при 2-местном размещении): отель "Кадгарон"/ "Планета Люкс" или гостевой дом "Фазенда"
- 4 обеда, 3 завтрака
- Трансфер аэропорт Беслан - Владикавказ - аэропорт или трансфер с ж/д вокзала
- Транспортное сопровождение на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода, возможен формат гид-водитель
Что не входит в цену
- Авиабилеты и ж/д билеты до Владикавказа
- Ужины
- Доплата за 1-местное размещение - от 6000 ₽ (в зависимости от отеля и сезона, подселения нет)
- Входные билеты в объекты по маршруту и экосборы - 1500-2000 ₽/чел
- Вечерняя программа в первый день, на выбор: Аланский вечер (2400 ₽, по набору группы) или дегустация на осетинской пивоварне (3000 ₽)
- Доплата за размещение в гостинице "Владикавказ", парк-отеле "Владикавказ" 5*, "Олимп Плаза", "Империал" - запрашивайте точную сумму на конкретную дату