Родовые башни. После завтрака в отеле мы поедем в соседнюю республику — Ингушетию. Это самый маленький регион России. Но несмотря на небольшую площадь, здесь есть что посмотреть! Ингуши свой народ называют «галга», что по одной из версий значит «строители башен». Башни здесь повсюду — раньше их возводили вместо обычных домов для жизни семей, и многие сооружения отлично сохранились.

Загадки замка Эрзи. Первая часть нашего маршрута будет проходить по Джейрархскому району, через ущелье реки Армхи — это очень живописные места, которые часто называют «солнечной долиной Ингушетии». Вы увидите древние башни замка Эрзи, которые по разным версиям относятся к 13-17 векам (учёные до сих пор не могут выяснить точное время их появления и определить, сколько их здесь было раньше — большая часть была уничтожена в середине прошлого века). Сейчас в долине сохранилось 47 строений — это настоящий древний город! Некоторые по высоте сопоставимы с современными 9-этажками — это довольно мощные сооружения, так что только диву даёшься, как такие огромные здания могли возникнуть здесь, среди гор, несколько сотен лет назад.

Вид на долину. Мы преодолеем перевал Цей-Лем и увидим невероятную панораму Джейрахской долины и Таргимской котловины — не убирайте далеко телефоны, фотографии могут получиться зрелищными.

Древний город Эгикал. По пути в Ассинское ущелье мы заедем в древнейшее ингушское поселение — Эгикал. В Средневековье это был политический и экономический центр, где жили оружейники, кузнецы, гончары и ювелиры, была хорошо развита медицина. Сейчас это законсервированный древний город, по улицам которого можно походить и прикоснуться к истории.

Башни в аулах. После прогулки по древнему городу мы устроим небольшой фуршет с горячими напитками и закусками либо пикник с ланч-боксами, либо обед в кафе. Затем продолжим наше путешествие и отправимся в аулы Таргим и Хамхи. Таргим — это покинутое село-призрак на границе с Грузией. Сейчас это место превратили в музей — можно погулять среди древних башен и увидеть остатки циклопических жилищ, датируемых 1-2 веками до нашей эры. Ещё больше башен увидим в Хамхи. В каких-то из них жили, в других хоронили родственников, третьи служили в качестве защиты и боевых укреплений. Все башни очень разные, и мы разберёмся, как отличать эти необычные для нас сооружения, каких видов они бывают.

Реликвии древнего храма. Увидим древнейший христианский храм Тхаба-Ерды. Учёные до сих пор спорят о возрасте этого сооружения. Здесь сплелись сразу несколько архитектурных стилей и традиций: барельефы с животными и людьми на стенах соседствуют с причудливыми орнаментами. Археологи обнаружили внутри храма вещи, которые относятся к 9-10 векам: древнегрузинский рукописный псалтырь и византийский солит Михаила III.

Знаменитые Вовнушки. В конце такого насыщенного дня мы посетим и самый известный в Ингушетии башенный комплекс «Вовнушки» — это популярное место, которое обычно изображают на открытках. По пути мы полюбуемся живописным видом на реку Асса, а потом вернёмся во Владикавказ.